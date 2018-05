Ljubljančan in Zahović rešila Maribor, ki je prehitel Olimpijo

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog

V edini sobotni tekmi 33. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Maribor z golom v zaključku tekme prišel do zmage z 2:1 v Krškem in vsaj za en dan na lestvici prehitel do tega kroga vodilno Olimpijo, ki jo v nedeljo čaka domača tekma z Ankaranom. Isti dan bosta na sporedu še tekmi v Kidričevem in v Celju. Gorica bo Triglav gostila v ponedeljek.

Maribor, ki je sredi tedna remiziral na derbiju v Domžalah in prekinil niz sedmih zmag v nizu, s katerimi se je vrnil v igro za naslov, je tokrat gostoval v Krškem in igral proti klubu, proti kateremu je sredi marca v Ljudskem vrtu doživel šok in izgubil z 0:2. Po tej tekmi je prišlo do tiste zloglasne novinarske konference Zlatka Zahovića, po kateri je bil športni direktor vijoličastih blizu odhoda iz kluba in suspendiran.

Tudi tokrat so se Mariborčani s Krčani mučili, čeprav so bili veliko boljši nasprotnik, a je v vratih domačih blestel vratar Marko Zalokar. Tako je bilo vse do 81. minute, ko je z mojstrskim golom za vodstvo gostov poskrbel Ljubljančan v vrstah Maribora Amir Dervišević, ki domačemu vratarju po udarcu s prostega strela ni pustil kančka možnosti.

Mojstrovina Amirja Derviševića v Krškem:

Amir Dervišević je s tem natančnim strelom načel mrežo Krškega 🚀#PLTS pic.twitter.com/PQZ4Jgb1kU — #PLTS (@PrvaLigaSi) May 12, 2018

V 88. minuti so Mariborčani po protinapadu Marcosa Tavaresa in strelcu Luki Zahoviću, ki je prišel do 13. prvenstvenega gola sezone, zadeli še drugič in odločili zmagovalca. V 93. minuti je Krško, v polno je meril Josip Balić, doseglo tolažilni zadetek, a jim je za kaj več zmanjkalo časa.

Olimpija ima vse v svojih rokah, Ankaran brez trenerja Badžima

Vlado Badžim ne bo smel voditi Ankarana v Stožicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida Tudi Olimpija ima podobno kot Maribor vse v svojih rokah. Do konca sezone lahko postane prvak tudi ob ugotovitvi, da lahko v Ljudskem vrtu remizira, če bodo vijolice do konca sezone premagale vse preostale tekmece. V nedeljo jo čaka na papirju dokaj lahka naloga, saj prihaja v Stožice Ankaran, ki mu grozi izpad v drugo ligo. Primorski brezdomci so v težavah, saj niso prejeli tekmovalne licence za nastop v 1. SNL v prihodnji sezoni. Napovedali so, da se bodo v zahtevanem roku pritožili (do 15. maja), hkrati pa se trudili, da si na zelenici zagotovijo vsaj deveto mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije proti drugoligaškemu podprvaku.

"Vse imamo v svojih rokah. Dokler bo tako, bomo zadovoljni," Danijel Miškić, eden izmed številnih Hrvatov pri Olimpiji, pa tudi strelec zadnjega zadetka v Velenju, ne razmišlja o ničemer drugem kot zmagi nad Ankaranom. Gostov zaradi ponavljajočega nešportnega komentiranja sodniških odločitev, tako je pojasnil disciplinski sodnik NZS, ne bo mogel voditi trener Vlado Badžim. Nadomeščal ga bo pomočnik, nekdanji reprezentant Alfred Jermaniš.

Savinjsko-šaleška poslastica za Evropo

Na savinjsko-šaleških derbijih je vedno pestro. Tokrat bo še bolj, saj dvoboj odloča o četrtem mestu. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo ob 18. uri se bosta v Kidričevem spopadli postavi Aluminija in Domžal. Rumeni so teoretično še v igri za naslov, a bi se moral zgoditi ogromen čudež, da bi prehiteli večna tekmeca iz Ljubljane in Maribora. Na dvoboju, ki ga bo sodil Damir Skomina, bodo lahko Kidričani opravili pomemben preizkus pred vrhuncem sezone, finalom pokala Slovenije, ki jih čaka konec meseca v Stožicah. Vedno bližje so zagotovitvi obstanka v 1. SNL, Domžalčani pa bodo po napovedih Simona Rožmana že začeli priprave na novo evropsko sezono. Zaradi kartonov bodo pogrešali Gabra Dobrovoljca in Matijo Široka.

Savinjsko-šaleški derbi prinaša ogromen vložek. Soseda se potegujeta za četrto mesto, ki bi ob predpostavki, da bo Olimpija v finalu pokala premagala Aluminij, zagotavljajo evropsko vozovnico. Prednost domačega igrišča bodo imeli izbranci Dušana Kosića, ki zaradi kartonov ne bo mogel računati na Janeza Piška in Jureta Travnerja. Pri knapih, ki so v sredo prekrižali načrte Olimpiji (1:1), stavijo največ na napadalca Dominika Radića in Milana Tučića.

Triglav mora nujno prehiteti Ankaran

Prvoligaška karavana se bo v ponedeljek preselila v Novo Gorico, kjer bo sklenjen 33. krog. Vrtnice, ki še niso rekle zadnje v boju za četrto mesto, bodo skušale upravičiti vlogo favorita proti Triglavu, ki se krčevito bori za obstanek.

V zadnjih krogih je nadoknadil zaostanek za Ankaranom, a ga bo moral za popolno zadovoljstvo tudi prehiteti, saj ima slabše razmerje v medsebojnih tekmah, tako da bi bili v primeru enakega števila točk na lestvici višje Primorci. Če Ankaran ne bi prejel tekmovalne licence, bi to pomenilo, da se od 1. SNL nepreklicno poslavljajo tako primorski galebi kot gorenjski orli.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Maribor 33 22 8 3 68:25 74 2. Olimpija 32 21 9 2 55:14 72 3. Domžale 32 19 6 7 69:28 63 4. Celje 32 12 8 12 52:44 44 5. Rudar 32 13 5 14 44:45 44 6. Gorica 32 12 5 15 35:43 41 7. Krško 33 9 7 17 35:55 34 8. Aluminij 32 7 9 16 35:56 30 9. Triglav 32 5 7 20 26:62 22 10. Ankaran 32 4 10 18 30:77 22