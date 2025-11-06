V živo:oči uprte v Dončića, ki pogreša pomembnega člena

V ligi NBA so pravkar na delu košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem. Zasedba iz mesta angelov gosti San Antonio Spurs z Victorjem Wembanyamo. Glavno vprašanje pred srečanjem je bilo, ali bo zasedbi Lakersov lahko pomagal tudi Austin Reaves, a je nekaj ur pred srečanjem postalo jasno, da bo Američan manjkal še na drugi zaporedni tekmi.

V živo: Los Angeles Lakers : San Antonio Spurs 38:40 (23:26, -:-, -:-) Luka Dončić 13 (met za 3 1/4, za 2 4/7, prosti meti 4/7) 5 sk., 4 as., 2 bl., 3 ukr. žoge v 12 min. Pred dvobojem se je veliko govorilo o obračunu med Luko Dončićem in Victorjem Wembanyamo, prav omenjena košarkarja pa sta bila tista, ki sta odprla strelski lov. Visokorasli Francoz, ki ima za seboj prav tako odličen začetek sezone, se je lahko pohvalil s prvim košem na tekmi, na drugi strani pa je Luka v drugem poskusu zadel trojko za vodstvo s 3:2. Na prejšnji tekmi je bil Luka nerazpoložen pri metu za tri točke (1/11), tudi v noči na četrtek je imel v prvi četrtini preglavice – zadel je le enega od štirih poskusov. Lakersi so sicer začeli zelo hladno, saj so uspešno pospravili pod streho le enega od prvih sedmih metov iz igre, kar so gostje izkoristili in prišli do vodstva z 10:3. Veliko težav so imeli domači pri prodorih v gostujočo raketo, kjer je z dolgima rokama in svojo višino pravi zid predstavljal 224 centimetrov visoki Wembanyama. Napadalno pa je bil med vsemi na začetku dvoboja najbolj razigran član teksaške zasedbe Julian Champagnie, ki je zadel dve trojki in bil s skupno devetimi točkami najbolj zaslužen, da so gostje vodili s 16:10. JJ Redick je kmalu po novi zgrešeni Dončićevi trojki, ki se sploh ni dotaknila obroča (»air ball«), zahteval minuto odmora. Navijače Lakersov je v nadaljevanju nekoliko zaskrbelo v enem od Dončićevih obrambnih skokov, ko je padel čez tekmeca in bil nekaj časa v bolečinah. A je hitro vstal in nadaljeval z igro. Zelo angažiran je bil v obrambi - v prvi četrtini je imel dve blokadi in tri ukradene žoge -, še naprej pa je imel težave pri metu, čeprav je bil po prvih 12 minutah s 13 točkami (met za tri 1/4, za dve 3/7, prosti meti 4/7) na vrhu lestvice strelcev. Kljub nekaj težavam so Lakersi v zaključku prve četrtine uspeli znižati zaostanek na vsega tri točke (26:29).

Napoved pred tekmo

Košarkarje Los Angeles Lakers v deveti tekmi sezone čaka zahtevno delo, saj jim bo v Crypto.com areni nasproti stala ekipa San Antonio Spurs, ki je na šestih tekmah do zdaj izgubila le enkrat, Lakersi pa na osmih dvakrat. Potem ko so Spurs na prvih petih tekmah sezone v povprečju prejeli 103,8 točke na obračun, pa so na zadnji tekmi proti Phoenix Suns prvič izgubili. Proti Sunsom so zaostajali kar 31 točk, na koncu pa klonili s 118:130.

Pri San Antoniu zagotovo na parket ne bodo stopili De'Aron Fox, Luke Kornet in Dylan Harper, pod vprašajem pa so nastopi Lindyja Watersa, Jeremyja Sochana in Kellyja Olynyka. Veliko težav je v zasedbi Lakersov, ki so na zadnjem obračunu kljub odsotnosti Luke Dončića in Austina Reavesa premagali Portland. Slovenec se proti San Antoniu vrača v zasedbo Lakersov, še na drugi zaporedni tekmi pa bo manjkal Reaves, ki ima težave s poškodbo dimelj. Američan je sicer sodeloval na lažjem jutranjem treningu ekipe, a je nato iz zasedbe Lakersov prišla dokončna potrditev, da Američana ne bo v kadru za obračun z ekipo San Antonia.

Austin Reaves (groin) has been downgraded to out for tonight vs. the Spurs, the team announced — Dave McMenamin (@mcten) November 5, 2025

Zeleno luč za igranje je po težavah z gležnjem dobil Jaxson Hayes, še vedno pa so prečrtani LeBron James, Maxi Kleber, Adou Thiero in Gabe Vincent.

Victor Wembanyama Foto: Reuters

Na zadnji tekmi sta se ob pomanjkanju zvezdnikov strelsko izkazala Deandre Ayton in Rui Hachimura, izkazal pa se je tudi Nick Smith Jr., ki ima z Lakersi sicer dvosmerno pogodbo in je odigral svojo tretjo tekmo v tej sezoni. "Na treningih so videli, kaj zmorem, trenerski štab pa je poudaril, da moram igrati tako kot znam," je dejal Smith.

San Antonio bo največ upov spet stavil na Victorja Wembanyamo. Na šestih tekmah je v povprečju dosegal 26,7 točke in 13,8 skoka na obračun.

