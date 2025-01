Čudežna obramba Jana Oblaka, ki je obnorela svet kot še nobena #video

Začenja se predzadnje dejanje ligaškega dela najmočnejšega klubskega nogometnega tekmovanja. Danes bo odigrana polovica tekem 7. kroga, na delu bo ogromno slovenskih legionarjev. Vodilni Liverpool si lahko kot prvi zagotovi neposredno napredovanje v osmino finala, Jan Oblak se bo z Atleticom pomeril proti Bayerju iz Leverkusna, ki je njegovo kariero zaznamoval z veliko lepega, Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem, ki ne dobiva veliko priložnosti za nastop, proti PSV lovi zadnji vlak za obuditev možnosti za napredovanje, podobno velja za Sturm Jona Gorenca Stankovića in Timija Horvata, ki bo poskušal v gosteh presenetiti Atalanto. Po prve točke gre Slovan Kenana Bajrića.

Liga prvakov se bo danes predstavila prvič v letu 2025. Sedmi krog ligaškega dela se bo začel ob 18.45 v Bergamu in Monaku. Tako bosta čast, da v novem koledarskem letu nastopita v elitnem tekmovanju kot prva Slovenca, dočakala Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. Avstrijski prvak bo poskušal v gosteh presenetiti Atalanto, ki ji gre v tej sezoni odlično, njena obramba pa je do zadnje evropske tekme z Realom (2:3) prejela v ligi prvakov zgolj en zadetek.

Prelomnica v karieri Jana Oblaka

Jan Oblak je pred desetimi leti postal junak Atletica ob zmagi nad Bayerjem in prebojem v četrtfinale lige prvakov. Takrat si je prislužil status prvega vratarja madridskega kluba. Foto: Reuters Večer prinaša še več slovenskih nastopov v ligi prvakov. Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak bo z Atleticom, ki je v soboto s porazom pri Leganesu (0:1) v španskem prvenstvu prekinil rekordni niz 15 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, gostil Bayer Leverkusen. Na Metropolitano tako prihaja nemški tekmec, na katerega vežejo Škofjeločana zelo prijetni spomini.

Pred desetimi leti, ko je Diego Simeone sprva med vratnice pogosteje od mladega Slovenca pošiljal Španca Miguela Angela Moyo, je Oblak dočakal svojih "pet minut". Na povratni tekmi osmine finala med Atleticom in Bayerjem se je Moya poškodoval, nekdanji vratar Olimpije in Benfice pa je neogret stopil na vrata in navdušil občinstvo. Postal je junak srečanja, Atletico je izločil Nemce po izvajanju 11-metrovk.

To je bila prelomnica v karieri danes 32-letnega Oblaka, saj si je priigral status prvega vratarja Atletica in ga obdržal vse do danes, ko piše zgodovino in je tujec z največjim številom nastopov v razkošni zgodovini madridskega klubskega velikana. Le dve leti pozneje pa se je Oblak znova izkazal proti Bayerju. Takrat je Atletico še nastopal na kultnem stadionu Vicente Calderon, v osmini finala lige prvakov pa je znova izločil lekarnarje (4:2 in 0:0).

Najspektakularnejša obramba Jana Oblaka, s katero je zaslovel leta 2017 proti Bayerju:

Tokrat s pomočjo znamenite trojne obrambe Slovenca, ko je v 68. minuti v nekaj sekundah zbral tri spektakularna posredovanja. Najprej je v dvoboju "ena na ena" pokvaril načrte Julianu Brandtu, nato pa dvakrat še Kevinu Vollandu. Vse v isti akciji. Trikrat se je odzval kot panter in z neverjetnim refleksom ohranil mrežo nedotaknjeno. Takrat je barve Bayerja zastopal tudi Kevin Kampl.

Jan Oblak se je vpisal v zgodovino kot tujec z največjim številom nastopov za Atletico (471). Foto: Guliverimage

Oblak je proti Bayerju branil tudi leta 2019, ko sta se obe ekipi v skupinskem delu zadovoljili z domačo zmago. Atletico je v Madridu zmagal z 1:0, Bayer pa v Leverkusnu z 2:1. To je bilo le nekaj mesecev pred izbruhom pandemije koronavirusa, Kevin Kampl pa se je v nadaljevanju sezone maščeval Janu Oblaku in ga v četrtfinalu izločil z RB Leipzigom.

Edina sezona, kjer je Atletico potegnil krajšo proti Bayerju, je bila 2022/23. Madridčanom se je povsem ponesrečil skupinski del, v katerega so vstopili z zmago nad Portom, nato pa do konca osvojili le še dve točki in izpadli. Prehitel jih je tudi Bayer, ki je imel enako število točk, a boljše razmerje v medsebojnih tekmah (2:0 in 2:2).

Najboljši strelci lige prvakov: 7 – Lewandowski (Barcelona)

6 – Guirassy (Borussia), Raphinha (Barcelona)

5 – Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Vinicius Junior (Real), Wirtz (Bayer)

4 – Alvarez (Atletico), David (Lille), Gittens (Borussia), Griezmann (Atletico), Olise (Bayern), Saka (Arsenal), Vlahović (Juventus)

3 – Adeyemi (Borussia), Aktürkoglu (Benfica), Correa (Atletico), De Ketelaere (Atalanta), Diaz (Liverpool), Duran (Aston Villa), Foden (Manchester City), Kulenović (Dinamo Zagreb), Lookman (Atalanta), Maeda (Celtic), Milambo (Feyenoord), Pulišić (Milan), Radonjić (Crvena zvezda), Reijnders (Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Tillman (PSV)

Crvena zvezda lovi zadnji vlak

Liverpool se lahko pohvali s popolnim učinkom v ligi prvakov. Šest tekem, 18 točk, gol razlika 13:1. Foto: Reuters Vodilni Liverpool si lahko z današnjim uspehom proti Lillu kot prvi zagotovi neposredno napredovanje v osmino finala. Še pred zadnjim krogom bi imel namreč zagotovljeno uvrstitev med najboljših osem. V zelo dobrem položaju je tudi Barcelona, z 21 zadetki tudi najbolj razigrana in učinkovita ekipa lige prvakov, ki jo danes čaka gostovanje v Lizboni.

Srbski prvak Crvena zvezda se bo v Beogradu pomeril proti PSV Eindhovnu in iskal priložnost, da z zmago, to bi bila njegova druga v tem tekmovanju, ostane v igri za napredovanje do zadnjega kroga. Timi Max Elšnik bo igral od prve minute, Vanja Drkušić pa bo najverjetneje znova grel klop. Prihodnost Dolenjca, ki pri rdeče-belih ni upravičil pričakovanj, imel pa je tudi smolo z zdravjem, je povezana z možnostjo vrnitve v Rusijo, kjer bi lahko spomladi branil barve prvaka Zenita.

Timi Max Elšnik je Crveni zvezdi pomagal do odmevne zmage nad Stuttgartom (5:1) z dvema podajama. Danes bo poskušal premagati nekdanjega evropskega prvaka PSV Eindhoven. Foto: Guliverimage

Prve točke v ligi prvakov bo lovil serijski slovaški prvak Slovan. Kenan Bajrić, standardni član udarne enajsterice, bo na stadionu Tehelno Pole, kjer bo čez dva meseca v ligi narodov gostovala Slovenija, gostil Stuttgart. Slovan je edini poleg Leipziga Benjamina Šeška in Kevina Kampla ter švicarskega prvaka Young Boys, ki je ostal brez možnosti za napredovanje že dva kroga pred koncem.

