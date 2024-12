Atletico dokazuje, da je napadalna ekipa. Elšnik znova v Milanu.

Liga prvakov, ligaški del (6. krog):

Sreda, 11. december:

Jan Oblak Foto: Reuters Atletico Madrid je imel po petih odigranih tekmah lige prvakov vsega devet točk, saj je dve tekmi izgubil (Lille in Benfica). So pa Jan Oblak in soigralci navdušili na prejšnji tekmi, ko so s 6:0 odpravili praško Sparto. Podobno lahka naloga bi jih morala čakati tudi proti bratislavskemu Slovanu, ki je ob Leipzigu in Young Boys še brez ene same točke, dobil pa je že 18 golov, največ med vsemi. Dobro priložnost, da ekipa Diega Simeoneja še enkrat dokaže, da ni obramba ekipa, kot so ji pogosto očitali. Trenutno so v nizu devetih zaporednih zmag (v vseh tekmovanjih), ko so zabili kar 27 golov. Od tega so jih dali 18 samo na zadnjih štirih tekmah.

Še ena tekma s slovenskih pridihom se igra ob 18.45: Sturm Graz s Tomijem Horvatom in Jonom Gorencem Stankovićem gostuje v Lillu. Francoska ekipa je pri 10 točkah, avstrijska pri vsega treh, potem ko je prvo zmago dosegla šele v prejšnjem krogu (1:0 proti Gironi).

Najboljši strelci lige prvakov:



7 – Lewandowski (Barcelona)

5 – Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real), Wirtz (Bayer)

4 – David (Lille), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Olise (Bayern)

3 – Adeyemi (Borussia), Aktürkoglu (Benfica), Alvarez (Atletico), Correa (Atletico), De Ketelaere (Atalanta), Diaz (Liverpool), Duran (Aston Villa), Foden (Manchester City), Kulenović (Dinamo Zagreb), Lookman (Atalanta), Maeda (Celtic), Milambo (Feyenoord), Pulišić (Milan), Reijnders (Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Tillman (PSV), Vlahović (Juventus)

Crvena zvezda znova v Milanu

Timi Max Elšnik drugič letos v igra v Milanu. Foto: Guliverimage Novo zahtevno tekmo, še drugo letos v Milanu, ob 21.00 igrata Timi Max Elšnik in Vanja Drkušića. Crvena zvezda je na San Siru jeseni z 0:4 izgubila proti Interju, zdaj je nasprotnik še AC Milan. Beograjčani so imeli po petem krogu vsega tri točke (zmaga proti Stuttgartu v prejšnjem krogu s 5:1), Milančani pa so bili pri devetih točkah (niz treh zaporednih zmag, s 3:1 so premagali tudi Real Madrid). Milan štirih zaporednih tekmam v ligi prvakov ni dobil že 19 let, proti Zvezdi pa še ni nikoli izgubil.

Nova normalnost za Manchester City

Pep Guardiola Foto: Reuters Ob 21. uri se igrata še dva derbija evropskih velikanov: Borussia Dortmund gosti Barcelono (obe ekipi imata 12 točk), Juventus pa Manchester City. Tudi ta dva kluba sta poravnana na lestvici, z osmimi točkami (dve zmagi, dva remija in en poraz) precej nižje od visokih pričakovanj. Juventus je v domači ligi brez zmage zadnje štiri tekme, v ligi prvakov pa zadnje tri. Nič bolje pa ne gre Cityju, ki je na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih zmagal samo enkrat (šest porazov, dva remija). Na prejšnjih dveh evropskih tekmah so varovanci Pepa Guardiole dobili kar sedem golov. To je nova normalnost za sinjemodre, pravi trener Guardiola, češ da se šest lovorik v sedmih letih oziroma štiri zaporedne premierligaške lovorike ne morejo ponoviti. "To ni bilo nekaj normalnega, to je bilo nekaj izjemnega."

Torek, 10. december:

