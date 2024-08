Šerif Tiraspol je leta 2022 izločil v Evropi tudi Mariborčane. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V prejšnji sezoni je Olimpija nastopila v skupinskem delu konferenčne lige. V tej, ko je tekmovanje nekoliko spremenilo ustroj in bo namesto 32 nastopilo 36 klubov, ki jih namesto skupinskega čaka ligaški del, v katerem bo za razliko od lige prvakov in lige Europa odigranih šest, ne pa osem tekem, imajo zmaji znova možnosti za dolgo evropsko jesen.

Če bodo v tretjem krogu kvalifikacij izločili moldavskega Šerifa, jih bo v play-offu kvalifikacij pričakal slabši iz obračuna med hrvaško Rijeko in švedskim Elfsborgom. Izbranci Victorja Sancheza, ki niza zmage z zmaji, želijo nadaljevati stoodstotni niz. Tokrat jih čaka najtežji izziv v tej sezoni, saj ima Šerif ogromne evropske izkušnje. Pred nekaj leti je presenetil v gosteh celo madridski Real, predlani pa je denimo prekrižal načrte Mariboru.

Mariborčani proti klubu, ki sodeluje z Mandarićem

Milan Mandarić se je kot prvi mož Olimpije večkrat meril z Mariborom. Foto: Vid Ponikvar Vijolice čaka v četrtek prvo dejanje tretjega kroga. V Ljudskem vrtu bodo skušali odpraviti srbsko Vojvodino, enega največjih srbskih klubov, ki je pred kratkim povabil k sodelovanju tudi nekdanjega predsednika Olimpije Milana Mandarića. Postal je podpredsednik, a je med bogatim ameriškim poslovnežem srbskih korenin in vodstvom kluba iz Novega Sada prišlo do nesoglasij, zaradi katerih je vprašljivo, ali bosta v prihodnje še sodelovala. Mariborčane čaka tekmec, ki je v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo izpadel proti Ajaxu, varovanci Anteja Šimundže pa se zavedajo, da bodo v primeru napredovanja v play-offu zaigrali proti boljšemu iz finsko-švedskega spopada med Ilves Tampere in Djurgardnom.

Celjani bodo pozorni na dogajanje med kazahstanskim Ordabasijem in armenskim Pjunikom. Z boljšim bi se lahko pomerili v play-offu kvalifikacij, če bi izpadli proti Shamrock Rovers v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Neverjeten zadetek srbskega vratarja!

Prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo je bila odigrana v torek v Armeniji, kjer je Noah presenetil grškega velikana. Atenski Aek je presenetljivo izgubil s 3:1, dvoboj pa je zaznamoval eden najneverjetnejših zadetkov, kar jih je bilo doseženih v evropskih tekmovanjih v tem letu.

Kako je vratar Čančarević zadel proti Aeku:

⚽️ Goal: Ognjen Čančarević | FC Noah 2-1 AEK Athens



Noah goalkeeper Ognjen Čančarević took a shot from one goal to the other and it was a goal. Incrediblepic.twitter.com/10UJoc8EbS — PushGoals (@PushGoals) August 6, 2024

Štiriintridesetletni srbski vratar Noaha Ognjen Čančarević se je namreč vpisal med strelce po strelu, ko je poslal žogo v polje iz svojega kazenskega prostora, nato pa je "ujel na nepravi nogi" albanskega čuvaja mreže Thomasa Strakosho in spektakularno zatresel njegovo mrežo. Takrat je Noah povedel z 2:1, končni rezultat pa je bil dosežen v osmi minuti sodnikovega podaljška.

"Slovenski" Spartak proti Wisli

Adrian Zeljković je bil letos tudi član Kekove zasedbe na Euru 2024. Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za konferenčno ligo se bo predstavilo veliko slovenskih legionarjev. Izbranci Zorana Zeljkovića bodo gostili kosovsko Drito. Latvijska Auda je v Evropi nanizala štiri zmage, zdaj se ji ponuja priložnost, da še podaljša niz.

Največ Slovencev brani barve Spartaka iz Trnave. To so Adrian Zeljković, Miha Kompan Breznik in pa vratar Žiga Frelih. Slovaški klub se bo pomeril proti poljski Wisli iz Krakova.

Napadalec varšavske Legie Blaž Kramer bo s poljskim klubom gostoval na Danskem pri Brondbyju, madžarski Fehervar Nejca Gradišarja se odpravlja na Ciper k Omonii na Cipru, romunski Cluj Matije Bobna pa bo gostoval pri Maccabiju Petach Tikva, a ne v Izraelu, temveč na nevtralnem prizorišču v Sofiji.

Povratne tekme bodo prihodnji teden.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 3. krog (prve tekme):

Torek, 6. avgust:

Sreda, 7. avgust:

Četrtek, 8. avgust: