V živo: neverjetno, v Münchnu vodijo Madžari

Španci so si z imenitno zmago nad Slovaško (5:0) v Sevilli prav na svoji zadnji tekmi skupinskega dela evropskega nogometnega prvenstva priborili napredovanje v osmino finala. Švedi so to z zmago nad Poljsko (3:2) le še potrdili, izjemno zanimivo pa je na dveh večernih tekmah. Portugalci se v Budimpešti merijo s Francozi, Nemci pa v Münchnu z Madžari. Vse je še odprto, osmino finala ima zagotovljeno le Francija, Nemci so v dobrem položaju, Cristiano Ronaldo in Portugalci pa se lahko danes tudi poslovijo od Eura.

Portugalska : Francija 0:0* (-:-) * - tekma v Budimpešti se bo začela ob 21. uri, glavni sodnik bo Španec Antonio Mateu Lahoz. Nemčija : Madžarska 0:1* (-:-) * - tekma v Münchnu se bo začela ob 21. uri, glavni sodnik bo Rus Sergej Karašev. Goooooooooool!!!! (München): Adam Szalai je v 11. minuti po strelu z glavo matiral domačega čuvaja mreže Manuela Neuerja. Podajo je prispeval Rolland Sallai. Začetni enajsterici: 🗒️ TEAM NEWS:



Nemci in Madžari prvič po 67 letih

Nemci, ki so nase opozorili z bleščečo igro proti Portugalski (4:2) in jih znova omenjajo kot ene od glavnih favoritov za osvojitev prvenstva, si še niso zagotovili napredovanja, a imajo vse na pladnju. V Münchnu se m,erijo z – vsaj na papirju najslabšo udeleženko "skupine smrti"- Madžarsko. Slovenska soseda je na krilih bučne podpore navijačev na svoji Puškaš Areni nazadnje presenetila Francijo (1:1) in ostala v igri za osmino finala. Za podvig, ki bi še kako odmeval v nogometnem svetu, potrebuje zmago nad Nemčijo. To je prvi nemško-madžarski spopad na velikem nogometnem tekmovanju po finalu SP 1954, ko so takratni Zahodni Nemci v Švici presenetili favorizirano "madžarsko konjenico" in postali svetovni prvaki.

Allianz Arena danes ni zasijala v mavričnih barvah, so se pa zato v mavrične barve odeli nemški navijači. Foto: Guliverimage

Ronaldo proti Mbappeju

V veliki poslastici večera, morda kar najbolj spektakularnem paru prvega dela tekmovanja, se merita aktualna prvaka. Svetovna prvakinja Francija proti branilki evropskega naslova Portugalski. Ponavlja se finale zadnjega evropskega prvenstva. Galski petelini so si že zagotovili napredovanje, Cristiano Ronaldo in zvezdniški soigralci pa so si po prepričljivem porazu z Nemci poslabšali položaj. Še en poraz, a z vsaj tremi zadetki razlike, bi lahko imel katastrofalne posledice, saj bi Portugalce oddaljil celo od napredovanja. V takšen scenarij verjame malokdo, a je okrogla nogometna žoga že večkrat pokazala nepredvidljivost, tako da je danes mogoče prav vse.

Nogometni svet lahko spremlja obračun dveh velikanov. 36-letnega Ronalda, večkratnega rekorderja evropskih prvenstev, in pa skoraj 15 let mlajšega Kyliana Mbappeja, ki ga mnogi naslavljajo kot največjega zvezdnika novodobnega nogometa. Ronaldo v bogati karieri ni še nikoli zatresel francoske mreže. Zvezdnik Juventusa je od svetovnega rekorda Iranca Alija Daeija, ki je v državnem dresu zabil 109 zadetkov, oddaljen le še dva gola, tako da bi lahko danes znova podiral mejnike. Francozi so na zadnjih 13 medsebojnih srečanjih s Portugalci ostali praznih rok le enkrat. Na njihovo žalost ravno na tekmi, ki je prinašala največ. V finalu Eura 2016 na Stade de Franceu, kjer so Portugalci zmagali po podaljšku in postali prvaki.

Špancem je gorelo pod nogami

Današnje dogajanje se je začelo v skupini E, ki je do zdaj poskrbela za nekaj presenetljivih rezultatov. Čeprav je Španija pred začetkom Eura veljala za prvo favoritinjo skupine, obenem pa je igrala vse tekme na domačih tleh (Sevilla), ji je pred zadnjim krogom gorelo pod nogami. Po dveh zaporednih remijih (0:0 s Švedsko in 1:1 s Poljsko) si ni smela privoščiti spodrsljaja in četa Luisa Enriqueja se je resnično izkazala. Poljsko je premagala kar s 5:0 (dva gola so si Slovaki res zabili sami, prav neverjetnega je dosegel vratar Martin Dubravka v prvem polčasu), in se prebili v osmino finala.

Slovaški vratar Martin Dubravka je Špancem najprej ubranil enajstmetrovko, nato pa si z nespretnim posredovanjem zabil avtogol. Foto: Guliverimage

Robert Lewandowski pomahal v slovo

Na drugi tekmi skupine E v St. Peterburgu so Poljaki, ki so nujno potrebovali zmago, bili trd boj s čvrstimi Švedi, ki so imeli nastop med 16 najboljšimi reprezentancami Eura že zagotovljen. Skandinavci so vodili že z 2:0, ko so se Poljaki po zaslugi kapetana Roberta Lewandowskega vrnili in izenačili, v izdihljajih tekme pa je Viktor Claesson poskrbel za nove tri točke, s katerimi so Švedi redni del končali na prvem mestu v skupini E.

Foto: Guliverimage

Euro 2020 (13. dan), 3. krog: Skupina E:

Sreda, 23. junij:

Slovaška : Španija 0:5 (0:2)

Dubravka 30./a.g., Laporte 45.+3, Sarabia 56., Trres 67., Kučka 71.

Švedska : Poljska 3:2 (1:0)

Forsberg 2., 59., Claesson 90.+4; Lewandowski 61., 84.

1. Švedska* 3 tekme – 7 točk

2. Španija* 3 – 5

3. Slovaška 3 – 3

4. Poljska 3 - 1 Skupina F:

Sreda, 23. junij:

21.00 Nemčija – Madžarska (München)

21.00 Portugalska – Francija (Budimpešta) Lestvica:

1. Francija* 2 – 4

2. Nemčija 2 – 3

3. Portugalska 2 – 3

4. Madžarska 2 – 1 *že uvrščena v osmino finala

Kdo si je na Euru že zagotovil napredovanje? (12 od 16) Zmagovalci skupin: Italija, Belgija, Nizozemska, Anglija, Švedska

Drugouvrščeni v skupinah: Wales, Danska, Avstrija, Hrvaška, Španija

Med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi v skupinah: Češka, Švica, Ukrajina

So že med 16, a še ne vedo, na katerem mestu: Francija V čakalni vrsti za najboljše štiri tretjeuvrščene ekipe sta Finska in Ukrajina. Trenutna lestvica tretjeuvrščenih moštev: 1. Češka 3 tekme – 4 točke (gol razlika 3:2)

2. Švica 3 – 4 (4:5)

3. Portugalska 2 – 3 (5:4)

4. Ukrajina 3 – 3 (4:5)

5. Finska 3 – 3 (1:3)

6. Slovaška 3 - 3 (2:7)