Kakšen dan na Euru! Ronaldo po nove rekorde, a mu grozi tudi izpad.

Danes bodo ljubitelji nogometa prišli na svoj račun, saj bodo odigrane kar štiri tekme. Zaključuje se skupinski del, znan bo končni vrstni red v skupinah E in F. Za zdaj so si napredovanje zagotovili le Švedi in Francozi, v zelo dobrem položaju so Nemci, z nevarnostjo, da bi lahko ostali brez izločilnega dela, pa se soočata celo takšni velesili kot branilka naslova Portugalska in njena soseda Španija! Ni kaj, danes bo še zelo zanimivo.

Španci pod velikim pritiskom, Slovakom zadošča že točka

Današnje dogajanje se bo začelo v skupini E, ki je za zdaj podala že nekaj presenetljivih rezultatov. Čeprav je Španija pred začetkom Eura veljala za prvo favoritinjo skupine, obenem pa igra vse tekme na domačih tleh (Sevilla), ji pred zadnjim krogom gori pod nogami. Po dveh zaporednih remijih (0:0 s Švedsko in 1:1 s Poljsko) si več ne sme privoščiti spodrsljaja.

Luis Enrique s Španijo kljub prednosti domačega igrišča ostaja brez zmage na letošnjem Euru. Foto: Reuters

Na tekmi, ki jo bo pozorno spremljal tudi selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, saj bo Slovaška čez dobra dva meseca v kvalifikacijah za SP 2022 gostovala v Stožicah, bo lovila prvo zmago. Izbrancem Luisa Enriqueja bi v določenem primeru ustrezal tudi remi, a bi jim moral iti na roko tudi razplet na preostali tekmi skupine v St. Peterburgu, kjer Poljska ne bi smela premagati Švedov. Španci se tako soočajo z velikim pritiskom. Nazadnje so na Euru brez izločilnega dela ostali leta 2004.

''Španci niso le favoriti naše skupine, ampak spadajo tudi med največje favorite za osvojitev naslova,'' sporoča selektor Slovaške Štefan Tarkovič. Njegovim izbrancem bi za napredovanje ustrezala že točka, temu primerno bi se lahko postavili na igrišču v vroči Andaluziji.

Slovaški selektor Štefan Tarkevič in prvi zvezdnik ekipe Marek Hamšik sta pred gostovanjem v Sevilli dobro razpoložena. Foto: Reuters

V zvezno vrsto trikratnih evropskih prvakov se vrača kapetan Sergio Busquets, v obrambi naj bi zaigral kapetan klubskih evropskih prvakov Cesar Azpilicueta. ''Ta dvoboj bo bolj zahteven kot bi pričakovali,'' opozarja Enrique zlasti na jekleno slovaško obrambo in zgoščeno postavitev njenih igralcev v zadnji vrsti. Če bi s Španijo ostal pred vrati osmine finala, bi bilo to veliko razočaranje za nogometno velesilo, ki je v tem stoletju na velikih tekmovanjih osvojila že tri lovorike.

Srečanje na stadionu Cartuja v Sevilli bo sodil Nizozemec Björn Kuipers.

Verjetni začetni postavi: Slovaška: Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hrošovský; Haraslín, Hamšík, Mak; Duda Španija: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Gayà; Llorente, Busquets, Thiago; Gerard Moreno, Morata, Traoré

Poljake reši le zmaga, Skandinavci že med 16

Robert Lewandowski je z zadetkom proti Španiji ohranil Poljsko v igri za napredovanje. Foto: Reuters V St. Peterburgu, edinem prizorišču letošnjega Eura, na katerem bo v skupinskem delu odigranih kar šest tekem (stadion Krestovsky je vskočil kot zamenjava po odpovedi Dublina), je pred švedsko-poljskim obračunom jasno le eno. Skandinavci so si že zagotovili napredovanje, v najslabšem primeru kot ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip na Euru. Povsem drugače je s Poljaki, ki so vstopili na veliko tekmovanje z nepričakovanim porazom proti Slovakom (1:2), a nato osvojili dragoceno točko v Sevilli proti Španiji (1:1).

Danes za napredovanje ob 18. uri nujno potrebujejo zmago nad Švedi, s katerimi pa v zadnjih letih nimajo najboljše statistike. Na zadnjih sedmih medsebojnih tekmah niso zmagali niti enkrat, izgubili pa kar šestkrat. Razlika v zadetkih znaša 3:18. Če se bo nadaljeval trend, bodo Robert Lewandowski in druščina, ki so v kvalifikacijah za Euro 2020 igrali v ''slovenski'' skupini in ostali praznih rok v Ljubljani, neslavno pogoreli že po prvem delu tekmovanja.

Poljska obramba bi lahko imela veliko dela z Alexandrom Isakom, ki je na tem Euru zelo razigran in si je s strani soigralcev in švedskih medijev prislužil vzdevek ''Kylian'' (po hitronogemu francoskemu asu Kylianu Mbappeju). ''Radi bi osvojili prvo mesto v skupini, saj bi si s tem zagotovili še daljši počitek pred naslednjo tekmo,'' razmišlja praktično švedski selektor Janne Anderson, njegov stanovski kolega Paulo Sousa, nekdanji zvezdnik portugalskega nogometa, ki je Poljsko prevzel šele v začetku letošnjega leta, pa sporoča: ''Ta tekma je za nas kot finale, Švedska pa ima popolno ekipo, ki dobro ve, kako igrati takšne tekme.''

Na dvoboju bo delil pravico angleški sodnik Michael Oliver.

Verjetni začetni postavi: Švedska: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison Poljska: Szczęsny; Bereszyński, Bednarek, Glik; Jóźwiak, Moder, Krychowiak, Zieliński, Puchacz; Lewandowski, Świderski

Nemci in Madžari prvič po 67 letih

Zvečer bo zelo zanimivo v slovenski soseščini. Nemci, ki so opozorili nase z bleščečo igro proti Portugalski (4:2) in se znova omenjajo kot eni največjih kandidatov za osvojitev prvenstva, si še niso zagotovili napredovanja, a imajo vse na pladnju. V Münchnu, kjer ne bo manjkalo domačih navijačev, se bodo udarili z – vsaj na papirju – najslabšo udeleženko ''skupine smrti'' Madžarsko. Slovenska soseda je na krilih bučne podpore navijačev na svoji Puškaš Areni nazadnje presenetila Francijo (1:1) in ostala v igri za osmino finala. Za podvig, ki bi še kako odmeval v nogometnem svetu, potrebuje zmago nad Nemčijo! To bo prvi nemško-madžarski spopad na velikem nogometnem tekmovanju po finalu SP 1954, ko so takratni Zahodni Nemci v Švici presenetili favorizirano ''madžarsko konjenico'' in postali svetovni prvaki.

Joachim Löw želi z Nemci v skupini smrti čim višje. Foto: Reuters

Zaradi poškodbe kolena bo proti Madžarom manjkal Thomas Müller, bo pa za nastop nared povratnik Leon Goretzka. Nemce bi lahko zmaga, če Portugalci ne bodo izgubili proti Francozom, ponesla na prvo mesto. Kdor bo v skupini smrti osvojil drugo mesto, ga v osmini finala čaka zelo zahteven izpit, gostovanje na Wembleyju proti Angliji, ki na tem Euru še ni prejela zadetka. Selektor Joachim Löw, ki bo po tem Euru predal žezlo Hansiju Flicku, želi popeljati Elf do še enega vrhunskega rezultata. ''Proti Madžarski bomo morali biti potrpežljivi,'' poudarja dolgoletni nemški selektor, ki se dobro zaveda, kako bi se lahko vsakršno podcenjevanje nasprotnika končalo z manj prijetnimi posledicami. Če bi Madžarska zmagala in napredovala, bi se med 16 najboljših uvrstile vse štiri slovenske sosede (Avstrija, Hrvaška, Italija in Madžarska).

Sodil bo Rus Sergej Karašev.

Verjetni začetni postavi: Nemčija: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Sané, Gnabry, Havertz Madžarska: Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Négo, Kleinheisler, Ádám Nagy, Schafer, Fiola; Ád. Szalai, Sallai.

Ronaldo proti Mbappeju, obeta se poslastica

V veliki poslastici večera, morda kar najbolj spektakularnem paru prvega dela tekmovanja, se bosta udarila aktualna prvaka. Svetovni prvak Francija proti branilcu evropskega naslova Portugalski. Ponovil se bo finale zadnjega evropskega prvenstva, tribune stadiona v Budimpešti bodo znova polne do zadnjega kotička. Galski petelini so si že zagotovili napredovanje, Cristiano Ronaldo in zvezdniški soigralci pa so si po prepričljivem porazu z Nemci poslabšali položaj. Še en poraz, a z vsaj tremi zadetki razlike, bi lahko nosil katastrofalne posledice, saj bi Portugalce oddaljil celo od napredovanja. V takšen scenarij verjame malokdo, a je okrogla nogometna žoga že večkrat pokazala nepredvidljivost, tako da je danes možno prav vse.

Cristiano Ronaldo je s tremi zadetki na vrhu najboljših strelcev letošnjega Eura. Foto: Reuters

Nogometni svet bo spremljal obračun dveh velikanov. 36-letnega Ronalda, večkratnega rekorderja evropskih prvenstev, in pa skoraj 15 let mlajšega Kyliana Mbappeja, ki ga mnogi naslavljajo kot največjega zvezdnika novodobnega nogometa. Ronaldo ni v bogati karieri še nikoli zatresel francoske mreže! Od svetovnega rekorda Iranca Alija Daeija, ki je v državnem dresu zabil 109 zadetkov, je oddaljen le še dva gola, tako da bi lahko zvezdnik Juventusa danes znova podiral mejnike. Francozi so na zadnjih 13 medsebojnih srečanjih s Portugalci ostali praznih rok le enkrat. Na njihovo žalost ravno na tekmi, ki je prinašala največ. V finalu Eura 2016 na Stade de Francu, kjer so Portugalci zmagali po podaljšku in postali prvaki.

Izbranci Didierja Dechampsa so še edini neporaženi v skupini F na Euru. Foto: Reuters

''Proti Nemcem nismo igrali tako kot znamo. Nekaj je narobe z ekipo, ki je pred tem na 58 tekmah le enkrat prejela tri zadetke, proti Nemčiji pa kar štiri! Moramo dobro igrati tako v napadu kot tudi obrambi,'' poudarja portugalski selektor Fernando Santos, ki ga čaka velik test. ''Možnost, da bi izločili Portugalsko, ne prinaša dodatne motivacije,'' na drugi strani sporoča francoski strateg Didier Deschamps, ki želi po svetovnem z galskimi petelini osvojiti še evropski naslov.

Sodil bo Španec Antonio Mateu Lahoz.

Verjetni začetni postavi: Portugalska: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota Francija: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann, Benzema, Mbappé

Euro 2020 (13. dan), 3. krog: Skupina E:

Sreda, 23. junij:

18.00 Slovaška – Španija (Sevilla)

18.00 Švedska – Poljska (St. Peterburg) Lestvica:

1. Švedska* 2 tekmi – 4 točke

2. Slovaška 2 – 3

3. Španija 2 – 2

4. Poljska 2 - 1 Skupina F:

Sreda, 23. junij:

21.00 Nemčija – Madžarska (München)

21.00 Portugalska – Francija (Budimpešta) Lestvica:

1. Francija* 2 – 4

2. Nemčija 2 – 3

3. Portugalska 2 – 3

4. Madžarska 2 – 1 *že uvrščena v osmino finala

Kdo si je na Euru že zagotovil napredovanje? (12 od 16) Zmagovalci skupin: Italija, Belgija, Nizozemska, Anglija

Drugouvrščeni v skupinah: Wales, Danska, Avstrija, Hrvaška

Med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi v skupinah: Češka, Švica

So že med 16, a še ne vedo, na katerem mestu: Švedska, Francija V čakalni vrsti za najboljše štiri tretjeuvrščene ekipe sta Finska in Ukrajina. Trenutna lestvica tretjeuvrščenih moštev: 1. Češka 3 tekme – 4 točke (gol razlika 3:2)

2. Švica 3 – 4 (4:5)

3. Portugalska 2 – 3 (5:4)

4. Ukrajina 3 – 3 (4:5)

5. Finska 3 – 3 (1:3)

6. Španija 2 – 2 (1:1)