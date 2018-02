Po neverjetni drami v Stožicah ob Portugalcih v finale še Španci

Euro 2018 v futsalu, 9. tekmovalni dan:

V soboto se bosta za naslov evropskega prvaka v futsalu na prvenstvu v Ljubljani udarila Portugalska na čelu z najboljšim igralcem na svetu Ricardinhom, ki je prvič prišel do medalje na velikem tekmovanju, in Španija, ki brani naslov. Prva je v polfinalu s 3:2 odpravila Rusijo. Druga je po spektakularni tekmi, v kateri so gledalci videli kar deset golov, podaljške in strele s šestih mertrov, odpravila Kazahstan.

Kazahstan, Španija, Kazahstan in potem spet Španija. Tako sta se moštvi izmenjavali v vodstvu vse do zaključka drugega polčasa, ko so Kazahstanci po napaki španskega vratarja minuto pred koncem rednega dela igre zabili osmi gol na drugi četrtkovi tekmi v Stožicah in poskrbeli, da smo na letošnjem prvenstvu sploh prvič videli podaljške in potem tudi strele s šestih metrov.

V teh so Španci spet prišli do vodstva v 43. minuti, a so na to Kazahstanci dve in pol minute pred koncem drugega podaljška poskrbeli za nov zasuk in izenačili. Tako je bilo do izteka dveh petminutnih podaljškov in sledili so streli s šestih metrov. Kazahstanci so prvega zapravili, Španci so zadeli vse tri in bodo tako v soboto branili naslov evropskega prvaka z zadnjega prvenstva pred dvema letoma v Srbiji. Španci so sicer vladar evropskega futsala, v Ljubljani lovijo že osmi evropski naslov.

Veliko veselje Portugalcev po uvrstitvi v veliki finale. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ricardinho je v Ljubljani končno izpolnil dolgoletne sanje

Rusi, ki so v četrtfinalu izločili Slovence in so bili finalisti zadnjih štirih evropskih prvenstvih, so z zgodnjim golom Ederja Lime prišli do vodstva proti Portugalcem, ki je zdržalo vse do zadnje četrtine tekme. Potem je vlogo junaka prevzel Andre Coelho. Branilec, ki sicer zadeva zelo redko, je zabil dva gola v petih minutah in poskrbel za velik preobrat.

Pri obeh je bil podajalec zvezdnik Ricardinho. Najboljši futsalist na svetu, ki je v Ljubljani lovil prvo medaljo z velikih tekmovanj in jo zdaj tudi izpolnil. V zadnji minuti tekme so Portugalci na prazen gol zadeli še enkrat, takoj za tem pa je Eder Lima z drugim golom na tekmi poskrbel še za nekaj razburjenja, a so Portugalci uspeli in se pred velikim številom gledalcev, v Stožicah se jih je zbralo približno sedem tisoč, veselili uvrstitve v sobotni veliki finale.

