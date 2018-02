Ricardinho proti Ukrajincem potrdil prvo mesto, v četrtfinale še Španija in Azerbajdžan

EURO 2018 V FUTSALU, 6. TEKMOVALNI DAN

Na predzadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu so Portugalci v Stožicah s 5:3 premagali Ukrajino in osvojili prvo mesto v skupini C. V zadnji tekmi skupinskega dela pa sta obračunala še Azerbajdžan in Španija. Zmagali so Španci, ki so tako prvi v skupini D, Francozi pa potujejo domov. Slovenska izbrana vrsta si je četrtfinale priigrala z veliko sobotno zmago nad Italijo . Za polfinale se bo v ponedeljek ob 21. uri udarila z Rusi.

Ricardinho in Portugalci so premagali Ukrajince. Obe reprezentanci sta si že pred zadnjim krogom zagotovili četrtfinale, obračunali sta le še za prvo mesto v skupini. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V skupini C sta bila četrtfinalna potnika znana že pred obračunom med Portugalsko in Ukrajino, saj je Romunija po dveh porazih izgubila vse možnosti za napredovanje. Je pa obračun odločal o tem, kdo bo v skupini končal na prvem mestu. To je Portugalska.

Azerbajdžan si je v skupini D četrtfinalno vstopnico zagotovil že pred današnjo tekmo, Španci pa so za napredovanje potrebovali dober izid. Z zmago so se zavihteli kar na prvo mesto v skupini, Francoze pa poslali domov.

Napredovanje so si iz drugih skupin zagotovile Slovenija, ki je v soboto domov poslala Italijo, Srbija, Kazahstan in Rusija. Prav s slednjo, ki ima v svoji vrsti ob izkušenih domačih igralcih še brazilski pridih v Ederju Limi, Romulu in Robinhu, se bodo v četrtfinalu udarili varovanci Andreja Dobovičnika. Tekma bo v ponedeljek ob 21. uri. Vstopnice po sedem in pet evrov so še na voljo.

Četrtfinalni pari Eura 2018: Ponedeljek: 18.00, Srbija - Kazahstan 21.00, Slovenija - Rusija Torek: 18.00, Portugalska - Azerbajdžan 21.00, Španija - Ukrajina