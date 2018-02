Kaj potrebuje Slovenija za uvrstitev v četrtfinale?

Euro 2018 v futsalu, 3. tekmovalni dan

Tudi druga tekma v skupini A se je končala brez zmagovalca. Srbi so remizirali tudi s favorizirano Italijo (1:1), ki je trenutno v najslabšem položaju. Kazahstan je na drugi tekmi dneva visoko premagal utrujene Poljake in si kot prvi na futsal Euru 2018 v Sloveniji zagotovil nastop v četrtfinalu.

Tja si seveda neizmerno želi tudi domača izbrana vrsta, ki pred sobotno tekmo z ranjeno Italijo (20.45) zdaj ve, kaj jo pelje med osem najboljših.

To je vsaka zmaga nad azzurri in tudi vsak remi. Če bi bilo 0:0, bi prvo mesto zasedli Srbi in drugo Slovenci, če bi bilo 3:3 ali več, pa bi bilo prvi Slovenci in drugi Italijani.

V primeru izida 1:1 bi prav tako napredovali Slovenija in Srbija, o zmagovalcu skupine pa bi odločali rumeni in rdeči kartoni. Ekipa z več opozorili bi zasedla drugo mesto. Trenutno ima Srbija pet rumenih kartonov, Slovenija dva. A naše fante čaka še tekma z Italijo. Pri 2:2 bi se za uvrstitev na drugo mesto kartoni šteli pri Srbiji in Italiji, Slovenci pa bi se veselili najboljšega izhodišča.



V primeru poraza bi Slovenija zaključila s tekmovanjem.