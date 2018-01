Slovenci in Rusi v zadnjih sekundah zapravili zmago

Euro 2018 v futsalu, 1. tekmovalni dan

Več kot 10 tisoč gledalcev je na uvodni tekmi 11. evropskega prvenstva v futsalu videlo remi med Slovenci in Srbi, ti so zaostajali z 0:2, v zadnji minuti pa izsilili izenačenje in remi. Nova tekma Slovence čaka v soboto proti Italiji. Na drugi tekmi uvodnega dne so favorizirani Rusi le remizirali s Poljaki (1:1).

Domači ljubljenci so največji športni dogodek v Sloveniji v letu 2018 odprli proti izjemno neugodni Srbiji, ki Slovencem po statistiki ne leži. Na devetih tekmah so le dvakrat zmagali Slovenci, enkrat je bilo neodločeno, šestkrat pa so bili boljši Srbi, tudi nazadnje, na Euru 2016, ko je bilo kar 5:1.

A obračun se je začel povsem po slovenskih željah, saj je Alen Fetić že v četrti minuti poskrbel za vodstvo razpoložene Slovenije z 1:0. V 15. minuti je bilo razlogov za veselje še več, Gašper Vrhovec je z volejem Slovenijo popeljal do dveh zadetkov prednosti. Ta se je stopila slabe tri minute pred koncem prvega dela, ko je bil na srbski strani uspešen Denis Ramić.

Varovanci Andreja Dobovičnika so prednost držali vse do zadnje minute, ko so Srbi, ki na prvem srečanju niso mogli računati na vratarja Miodraga Aksentijevića in zvezdnika Marka Perića, zaigrali brez vratarja in hud pritisk kronali z zadetkom ter tako ujeli izenačenje in točko. Končnih 2:2 je postavil Dragan Tomić. Slovenci se bodo v soboto na derbiju udarili z Italijo.

Rusi v slovenskem slogu zapravili tri točke

Dogajanje se je začelo tudi v skupini B. Favorizirani Rusi so na prvi tekmi le remizirali s Poljsko (1:1). Aktualni svetovni podprvaki so po dolgem mučenju zadeli za vodstvo z 1:0 zadeli šele v 36. minuti, a so Poljaki devet sekund pred koncem srečanja prišli do izenačenja in se razveselili velike točke. Za Ruse je zadel Ivan Chishkala, poljski junak pa je postal Michal Kubik.

Euro 2018 v futsalu, 1. tekmovalni dan:

Skupina A: Torek, 30. januar:

Slovenija : Srbija 2:2 (2:1)

Fetić 4., Vrhovec 15.; Ramić 18., Tomić 40. Skupina B: Torek, 30. januar:

Rusija : Poljska 1:1 (0:0)

Chishkala 36.; Kubik 40.

*Na EP v Sloveniji so ekipe razdeljene v štiri skupine po tri, v četrtfinale napredujeta prvi dve, tretja pa konča tekmovanje. Sloveniji se je v izločilne boje uspelo uvrstiti le enkrat, to je bilo leta 2014 v Belgiji.

Slovenska reprezentanca: Vratarja: Damir Puškar (FK Dobovec), Vid Sever (FC Litija) Igralci v polju: Žiga Čeh (Imola, Ita), Kristjan Čujec (FK Dobovec), Alen Fetić (FC Litija), Matej Fideršek (Tommy Split, Hrv), Rok Mordej (FK Dobovec), Igor Osredkar - C (Makarska, Hrv), Tilen Štendler (Maccan Prata C5, Ita), Denis Totošković (FC Litija), Teo Turk (FC Litija), Dejan Bizjak (Lazio, Ita), Anže Širok (KMN Oplast Kobarid), Gašper Vrhovec (FC Litija)

