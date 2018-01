Prvaki proti debitantom izvlekli le točko, izjemen zadetek čarovnika futsala #video

Euro 2018 v futsalu, 2. tekmovalni dan

Aktualni prvaki v futsalu Španci so evropsko prvenstvo odprli le z remijem s 4:4 proti debitantnom na prvenstvih Francozom. Točko so ujeli slabi dve minuti pred koncem srečanja, na katerem so galski petelini vodili tudi že s 4:2, a niso zdržali do konca. Na popoldanskem obračunu so Portugalci z zvezdnikom Ricardinhom na čelu upravičili vlogo favoritov in Romune premagali s 4:1.