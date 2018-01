Slovenci objokujejo zadnje sekunde, a poudarjajo: Vse imamo še v svojih rokah! #foto #video

Odmevi po tekmi Slovenija : Srbija

Slovenska futsal reprezentanca je na uvodni tekmi pokazala srce in borbenost, a vseeno to ni bilo dovolj za zmago. Slovenci so že vodili z 2:0, nepopustljivi Srbi pa so v zadnjih sekundah izenačili (2:2) in pokvarili slovenski praznik.

Začelo se je po slovenskih notah. Pomembnost tekme fantov ni zmedla in na krilih glasnih navijačev začeli zelo odločno. Že v četrti minuti je Slovenijo v vodstvo v samostojni akciji popeljal Alen Fetić. Napadalec Litije je potegnil po desni strani in med nogami prelisičil srbskega vratarja Nemanje Momčilovića in Stožice, v katerih se je zbralo več kot 10 tisoč gledalcev, prvič dvignil na noge.

Vrhunski polčas z napako

Kaj bi bilo, če bi ob polčasu ostalo pri visokem vodstvu Slovenije, ne bomo nikoli izvedeli. Foto: Urban Urbanc/Sportida Čeprav so tudi gostje nekajkrat nevarno zapretili, so bili Slovenci tisti, ki so bili boljši, in prednost se je v 15. minuti po izjemni akciji še podvojila. Matej Fideršek je izvajal kot, Gašper Vrhovec pa je na volej razparal mrežo srbskega vratarja.

Ko je že kazalo, da bodo Slovenci odšli na odmor z veliko prednostjo, je po napaki Denisa Totoškovića, ta je nespretno izbijal žogo in jo kot na pladnju serviral nasprotniku, zadela srbska šestica Denis Ramić.

Zaspali in ga dobili

V drugem delu so Slovenci uspešno nadzorovali potek srečanja in ko je že vse kazalo, da bodo tekmo mirno pripeljali do konca, so Srbi minuto pred koncem zaigrali z ''letečim'' vratarjem. Njihovo veliko tveganje je obrodilo sadove 29 sekund pred koncem srečanja, ko je strel Mladena Kocića v gol preusmeril osamljeni Dragan Tomić.

Točka z grenkim priokusom:

Škoda. Slovenija je imela v žepu sladko zmago pred 10.212 gledalci v Stožicah, a so se Srbi v zadnjih sekundah izvlekli. 2:2. Prva točka na @FutsalEURO2018 je tu, v soboto derbi z Italijo. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/i7RLJwrsRE — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) January 30, 2018

Srbski selektor: Točka je še najbolj pravična

''Tekma je bila zelo težka iz psihološkega vidika. Za obe ekipi. Prva tekma prvenstva, polna dvorana, a mislim, da so bili domači še pod večjim pritiskom. Pogrešal sem dva močna igralca (op. p. Perić, Aksentijević), zato smo morali čakati in se nismo smeli spustiti v brezkompromisen boj z nasprotnikom. Slovenci so bili dominantnejši, na koncu smo dosegli srečni zadetek, na drugi strani pa so imeli domači smolo. Ne glede na vse mislim, da je točka še najbolj pravičen rezultat,'' je bil po tekmi nadvse zadovoljen srbski selektor Goran Ivančić.

Goran Ivančić je bil glede na vse težave s točko proti Sloveniji zelo zadovoljen. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pred prvenstvom bi bil vesel, zdaj pa …

Veliko manj razlogov za zadovoljstvo je imel slovenski selektor Andrej Dobovičnik. ''Pred začetkom je bilo veliko neznank. Lahko rečem, da bi bil pred začetkom tekme zadovoljen z remijem, a zdaj je drugače. Bili smo blizu velikega meta, a še vedno imamo vse v svojih rokah,'' je vidno razočarano začel slovenski selektor.

Statistika: Slovenija: Vsi streli: 43

V okvir: 14

Mimo vrat: 14

Blokirani streli : 15

Koti : 9 Srbija: Vsi streli: 41

V okvir: 10

Mimo vrat: 13

Blokirani streli: 18

Koti : 14

''Fantom nimam česa očitati''

Še več kot izenačujoči zadetek ob koncu tekme je Slovence stal tisti prvi za znižanje na 1:2. A selektor ne bi nič spreminjal. ''Načrt za tekmo je bil narejen in mislim, da je šlo vse po naših načrtih. Tekma je bila precej šahovska, a glede na to, da smo imeli vse v svojih rokah, menim, da smo se odločili pravilno, in ne bi ničesar spremenil. Srbi so izredno močni v obrambi in so dokazali tudi proti nam. Zelo težko jim je dati zadetek, a nam je to uspelo dvakrat,'' taktično ničesar ne obžaluje Dobovičnik, ki je na koncu za remi okrivil individualno kakovost Kocića in smolo.

Andrej Dobovičnik bi pred tekmo sprejel remi, glede na vse, kar se je dogajalo, pa je lahko le skomignil z rameni. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pred sobotno tekmo bo vse jasno

Vseeno še ne obupuje in verjame, da ima Slovenija realne možnosti za napredovanje. ''Že pred prvenstvom smo vedeli, da bodo v naši izjemno izenačeni skupini odločale malenkosti. Najprej si bomo pogledali tekmo med Srbijo in Italijo, nato pa bomo oblikovali sklepe in načrt. Pred sobotno tekmo bo jasno vse in vedeli bomo, kaj potrebujemo. Kot sem že rekel, odločale bodo malenkosti, še vedno pa menim, da imamo realne možnosti za napredovanje,'' je še sklenil slovenski selektor.



Tekma med Srbijo in Italijo bo v četrtek, Slovenci pa se bodo z azzurri udarili v soboto. V četrtfinale napredujeta prvi dve ekipi iz vsake skupine. Številni menijo, da bo napredoval tisti (Slovenija ali Srbija), ki bo manj izgubil proti dvakratnim evropskim prvakom, a počakajmo.

Fotoutrinki z otvoritvene tekme v Stožicah:

