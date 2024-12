Slovenski futsalisti po novi zmagi na vrhu

V Tivoliju sta se srečali 25. (Slovenija) in 36. (Madžarska) ekipa z lestvice Mednarodne nogometne zveze. Po dveh minutah in pol so imeli Slovenci prvo veliko priložnost na tekmi, ko je Jeremy Bukovec zadel vratnico. Minuto pozneje pa so prvič resneje zagrozili tudi Madžari, vendar je Patrik Pal, strelec štirih golov ob zmagi v 1. krogu proti Črni gori s 5:0, žogo poslal mimo vrat.

Je pa Žiga Čeh na polovici polčasa Sloveniji priigral vodstvo. Po novi madžarski priložnosti je na drugi strani Teo Turk žogo podal do vtekajočega Čeha, ki je zadel s sedmih metrov. Matej Fideršek je zgolj nekaj sekund pozneje podvojil slovensko prednost s podobne razdalje.

Takoj zatem so tudi Madžari zadeli vratnico, v 11. minuti pa tudi zmanjšali zaostanek, ko je iz bližine zadel Balazs Rutai. Isti igralec je v isti minuti zadel še drugič, ko je imenitno zadel s prostega strela v zgornji kot vrat Marka Pečka.

Foto: Aleš Fevžer

Fideršek je tri minute pred koncem izenačenega polčasa iz bližine unovčil Turkovo podajo z desne strani za novo vodstvo Slovenije, ki je madžarskemu vratarju že pred tem nekajkrat naložila nekaj dela.

Prav Fideršek je v 28. minuti zadel še za 4:2, ko je prišel po levi strani pred vratarja. Dobre pol minute pozneje je bilo že 5:2, ko se je med strelce vpisal še Klemen Duščak.

Pozneje je moral tudi slovenski vratar nekajkrat posredovati, so pa Madžari naredili končnico zelo zanimivo, saj sta v 36. in 38. minuti zadela Janos Rabl in Zoltan Szalmas. Kljub pritisku Madžarov so Slovenci zadržali gol prednosti za drugo zmago v skupini.

Slovenci so z Madžarsko odigrali 18 medsebojnih tekem, sedem jih je dobila Slovenija, štiri so se končale z remijem, sedem pa jih je pripadlo Madžarom.

Foto: Aleš Fevžer

Na evropsko prvenstvo, ki bo leta 2026 v Latviji in Litvi, bodo napredovali zmagovalci vseh desetih kvalifikacijskih skupin, najboljših osem drugouvrščenih zasedb pa čakajo dodatne kvalifikacije. Kvalifikacije za nastop na EP bodo trajale do 18. aprila prihodnje leto.

Slovenija je doslej igrala na sedmih evropskih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je uvrstila v drugi del tekmovanja - v letih 2014 in 2018 je igrala v četrtfinalu.