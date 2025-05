Za Vrhničane je po dveh zaporednih porazih v zadnjih dveh finalnih serijah proti istemu tekmecu to prvi naslov državnega prvaka, Dobovec ostaja pri sedmih. Siliko Vrhnika je tako postal 11. klub z državnim naslovom, z desetimi je še vedno najuspešnejša Litija, z izjemo Dobovca pa nobena nima več kot dveh naslovov.

Do prvega Vrhničani, ki že nekaj časa vadijo in tekmujejo pod taktirko legendarnega nekdanjega reprezentanta Mileta Simeunovića, niso prišli na lahek način. V rednem delu so zasedli drugo mesto, v finalni seriji proti najboljši ekipi rednega dela, ki je bila pred v prvenstvu najboljša šest let zapovrstjo, so po prvi tekmi zaostali, izgubili so jo po kazenskih strelih. Po zmagi doma se jim je sreča nasmehnila v tretji, tekmece, ki so imeli v finalni seriji obilo zdravstvenih težav, so takrat po kazenskih strelih premagali. Piko na i pa so postavili v polni vrhniški dvorani.

Povedli so v 16. minuti, ko je po preigravanju s strelom z devetih metrov v polno zadel Benjamin Tušar. Takoj na začetku je Jure Suban na svoji polovici ukradel žogo tekmecem, sam stekel proti vratom in zanesljivo premagal gostujočega vratarja. Na 3:0 je z lepim strelom pod prečko povišal Jaka Rems. Toda s tem si Vrhničani še niso zagotovili mirnega zaključka.

Gosti so bili zelo nevarni, potem ko so vratarja zamenjali s petim igralcem, Tilen Rajter je izid znižal, nato so zadeli okvir vrat, 11 sekund pred koncem pa je Alen Ruis z lepim volejem vendarle poskrbel, da se je Dobovec povsem približal. Na igrišču se je zaostrilo, gosti so imeli pripombe na vodenje semaforja, Denis Kneževič si je prislužil rdeč karton, 11 sekund pa je bilo premalo, da bi si Dobovec lahko priboril kazenske strele oziroma peto tekmo.