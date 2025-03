Slovenci tudi doma visoko premagali Črnogorce

Slovenci so v Črni gori povedli že po nekaj sekundah, tokrat so ob bolj izenačeni predstavi v uvodnih minutah potrebovali nekaj več časa. Vse konkretnejša igra jih je nagradila z lepo akcijo in golom Mateja Fiderška v osmi minuti. Čeprav so imeli tudi gosti svoje priložnosti, pa so gostitelji nanizali še nekaj nevarnih akcij, v 11. minuti pa je Igor Osredkar iz neposredne bližine žogo potisnil v gol za 2:0. Teo Turk je malce zatem zadel prečko, do konca polčasa bi kaj lahko domači še povečali prednost, a je ostalo pri 2:0, čeprav je bilo razmerje v strelih 25:3 (na koncu 37:13).

Foto: Luka Kotnik Je pa Uroš Đurić zadel za 3:0 v 22. minuti, Luka Čop je nekaj asistencam v 27. minuti dodal tudi zadetek, ko je v mrežo pospravil odbito žogo, so pa Črnogorci prek Luke Vuletića, ki je zadel z glavo zmanjšali zaostanek na 1:4. Slabi dve minuti pred koncem je svoj 92. reprezentančni gol dosegel Osredkar, ko je sam prišel pred vratarja ter povišal na 5:1.

Slovenci so dobili tudi uvodna obračuna v kvalifikacijah, in sicer z 2:1 na Norveškem in s 5:4 doma proti Madžarski. V skupini 4 tako po 3. krogu vodi Slovenija z 12 točkami, Madžarska jih ima šest, Norveška tri, Črna gora pa je še brez.

Na EP, ki bo leta 2026 v Latviji in Litvi, bodo napredovali zmagovalci vseh desetih kvalifikacijskih skupin, najboljših osem drugouvrščenih zasedb čakajo dodatne kvalifikacije.

Slovenija, ko jo aprila čakata še domača tekma z Norveško in gostujoča z Madžarsko, je doslej igrala na sedmih evropskih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je uvrstila v drugi del tekmovanja - v letih 2014 in 2018 je igrala v četrtfinalu.