Zmagoviti niz Slovenije se nadaljuje, v gosteh padla tudi Črna gora

Slovenci, ki so Črnogorce na devetem medsebojnem obračunu šestič premagali (trikrat so igrali neodločeno), so hitro začeli tlakovati pot do novih treh točk. Že po 27 sekundah je zadel Žan Janež, v četrti minuti pa je Matej Fideršek prednost podvojil.

Luka Vuletić je v deveti minuti z avtogolom še povečal prednost Slovenije, ki je tako hitro upravičila vlogo favorita. Sledilo je zanimivo dogajanje v prvem polčasu, saj je imela Slovenija na voljo dva kazenska strela, Črna gora pa enega, toda Fideršku in Janežu v gostujoči ter Filipu Markoviću v domači ekipi ni uspelo spremeniti izida.

Slovenska reprezentanca je odpravila Črno goro v gosteh. Prihodnji teden bo še tekma v Ljubljani. Foto: Aleš Fevžer

Kapetan Igor Osredkar je prvi zadel v drugem polčasu, v 26. minuti je poskrbel za 4:0. Teo Turk je v 29. zadel za 5:0, potem pa so domači prek Nikole Cimbaljevića zmanjšali zaostanek. Toda Denis Knežević je le osem sekund pozneje spet povečal slovensko prednost, Cimbaljević je v 32. minuti dosegel svoj drugi zadetek za Črno goro, Luka Čop pa pol minute zatem svojega prvega za 7:2. Vuletić je v 39. minut le še omilil poraz domače zasedbe.

Slovencem se nasmiha osmi nastop na EP

Slovenci so dobili tudi uvodna obračuna v kvalifikacijah, in sicer z 2:1 na Norveškem in s 5:4 doma proti Madžarski. V skupini 4 tako po nepopolnem 3. krogu vodi Slovenija z devetimi točkami, Madžarska in Norveška jih imata po tri, Črna gora pa je še brez.

Na EP, ki bo leta 2026 v Latviji in Litvi, bodo napredovali zmagovalci vseh desetih kvalifikacijskih skupin, najboljših osem drugouvrščenih zasedb čakajo dodatne kvalifikacije.

Slovenija je doslej igrala na sedmih evropskih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je uvrstila v drugi del tekmovanja - v letih 2014 in 2018 je igrala v četrtfinalu.