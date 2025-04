Slovenska reprezentanca v futsalu že na evropskem prvenstvu

Slovenska moška reprezentanca v futsalu si je zagotovila nastop na evropskem prvenstvu, ki bo na začetku leta 2026 v Latviji in Litvi. Za to je potrebovala remi na tekmi v Mariboru proti Norveški, a se s točko ni zadovoljila, tekmece je premagala s 4:0 (1:0).

Varovanci Tomija Horvata so Norvežane premagali že v gosteh (2:1) tudi v štajerski prestolnici pa so dokazali, da so boljši tekmec. Čeprav je moral nekajkrat posredovati domači vratar Marko Peček, so bili Slovenci precej nevarnejši.

Svojo pobudo so kronali v deveti minuti, ko jih je v vodstvo popeljal Jeremy Bukovec. V 24. minuti je vodstvo povišal Žiga Čeh, v 29. je Bukovec dosegel svoj drugi gol na tekmi, v 34. minuti je to uspelo še Čehu.

Slovensko ekipo so sestavljali: Marko Peček (Dobovec), Nejc Berzelak (Siliko), Matej Fideršek (Dobovec), Denis Knežević (Dobovec), Tilen Rajter (Dobovec), Teo Turk (Rijeka, Max Vesel (Rijeka), Žiga Čeh (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Igor Osredkar (Bubamara, Luka Čop (Dinamo Zagreb), Klemen Duščak (Novo Vrijeme Makarska), Uroš Đurić (Olmissum Omiš), Žan Janež (Siliko).

Slovenija je na lestvici skupine 4 s stoodstotnim izkupičkom prva, poleg Norveške je dvakrat premagala Črno goro, enkrat pa Madžarsko. Doslej je igrala na sedmih evropskih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je uvrstila v drugi del tekmovanja - v letih 2014 in 2018 je prišla do četrtfinala.

Na evropsko prvenstvo bodo napredovali zmagovalci vseh desetih kvalifikacijskih skupin, najboljših osem drugouvrščenih zasedb pa čakajo dodatne kvalifikacije. V slovenski skupini se za drugo mesto potegujeta Norveška in Madžarska.

Preberite še: