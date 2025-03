Dobovec nadaljuje pokalno prevlado, Celjankam uspelo v tretjem poskusu

Ekipa Dobovca je ubranila naslov v pokalnem futsalskem tekmovanju. V finalu v Podčetrtku je Dobovec s 7:4 premagal Bronx Škofije. Ženski finale med Celjem in Vrhniko so s 5:1 dobile Celjanke.

Dobovec je prišel do osme - zaporedne - pokalne lovorike, do konca sezone lahko osvoji še lovoriko za državnega prvaka. Že pred tem je superpokal osvojil vrhniški Siliko.

Za zmago Dobovca, ki je že prvi polčas dobil s 5:1, so zadeli Alen Ruis in Tilen Rajter po dvakrat ter Denis Knežević, Leon Jedvaj in Borna Vidiček. Pri Bronxu pa je dvakrat zadel Aleksander Stanić, po enkrat pa Nik Kovačič in Danis Hrgota.

Foto: Jan Gregorc

Pred začetkom finala je Luka Čop, ki igra za Dinamo na Hrvaškem, je iz rok Vlada Močnika, člana izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije in predsednika komisije za futsal, prejel nagrado za najboljšega mladega igralca leta. Dobitnik zlate žoge, priznanja za najboljšega članskega igralca, pa je Žiga Čeh, sicer igralec Rijeke. Ta je bil najboljši že v letu 2023.

Foto: Jan Gregorc

V ženskem finalu so Celjanke v tretjem poskusu le zmagale. Kapetanka Sergeja Kos je dosegla tri gole, po enega sta dodali Vanja Tanšek in Tanja Vrabel, za Vrhničanke je častni zadetek prispevala Daša Dolenšek. Ines Ermenc iz Celja pa je dobila priznanje za igralko leta 2024. Najboljša je bila že v letih 2021 in 2023.