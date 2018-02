''Brazilci'' premočni za hrabre Francoze, Ukrajinci in Portugalci v četrtfinalu

Euro 2018 v futsalu, 4. tekmovalni dan

Debitanti Francozi, ki so na zgodovinski prvi tekmi med evropsko elito na Euru 2018 v futsalu skoraj šokirali branilce naslove Špance (4:4), so na drugi tekmi položili orožje pred močnim Azerbajdžanom (3:5), ki si je že zagotovil v četrtfinale. Prav vse zadetke za zmagovalce so dosegli naturalizirani Brazilci, Bolinha celo tri. Ukrajinci so premagali Romune in se uvrstili v četrtfinale, kjer so tudi že Portugalci.