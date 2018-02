Norišnica v Stožicah, Slovenci pa v četrtfinalu!

Začelo se je slabo za naše, že v četrti minuti je Italijane v vodstvo popeljal Humberto Honorio. Slovenci so v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje, prišli tudi do lepih priložnosti za izenačenje, a jih do konca prvega polčasa niso izkoristili.

V drugem polčasu so Slovenci silovito pritisnili za odrešilni gol, izenačenje in z njim vstopnico za četrtfinale. Imeli so izjemno bučno podporo s polnih tribun dvorane v Stožicah. V 31. minuti se je pritisk poplačal, za izenačenje in eksplozijo navdušenja na tribunah je poskrbel slovenski kapetan Igor Osredkar. Po izenačujočem golu so z močnim pritiskom vrnili Italijani, a v 39. minuti naredili napako, do žoge je prišel Osredkar, italijanska vrata so bila prazna, Slovenija je povedla z 2:1, kar je bil tudi končni rezultat tekme.

Slovenci so tako poskrbeli za pravo rajanje v polnih Stožicah, v četrtfinalu pa se bodo pomerili z Rusi, ki so v skupini B zasedli drugo mesto. Italijani, dvakratni evropski prvaki, ki doslej še nikoli niso izpadli po skupinskem delu, odhajajo domov. Srbi, drugi v skupini A, se bodo v četrtfinalu pomerili z izjemno močnimi Kazahstanci.

"Težko je bilo pričakovati ta uspeh, ampak se je tako obrnilo"

Selektor Slovenije Andrej Dobovičnik je bil seveda zelo zadovoljen. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Glede na rezultat tekme Srbija - Italija smo bili kar v skrbeh. To je bila zagotovo najbolj izenačena skupina. Rahlo prednost so imeli Italijani, ampak se niso pač niso uvrstili naprej. Za danes pa lahko rečem le to, da smo se s fanti dogovorili za zadeve, ki so težko izvedljive, a jim je to uspelo do popolnosti. Srčnost, borbenost in to je rezultat vsega tega. Vedeli smo tudi, da bomo potrebovali tudi kanček sreče v obrambi. To nam je tudi uspelo. Pred tekmo smo se pogovarjali s fanti, da če ne bodo šli stoodstotno, potem nimamo možnosti. Težko je bilo pričakovati ta uspeh, ampak se je tako obrnilo. Tega se res veselimo," je po tekmo povedal slovenski selektor Andrej Dobovičnik.

Njegov italijanski kolega Roberto Menichelli ni imel razlogov za veselje, je pa zmagovalcem športno čestital: "Čestitke Sloveniji. Začeli smo dobro, povedli, imeli smo priložnosti za podvojitev prednosti, a jih nismo izkoristili. Potem smo bili kar malce negotovi, Slovenija je izenačila, zadnji gol pa smo dobili, ker smo želeli zadeti še enkrat, a naredili napako in izgubili. Če bi zgodaj dosegli drugi zadetek, bi se verjetno vse drugače odvijalo. Ničesar ne obžalujemo, a seveda smo žalostni smo, ker nismo zmagali. Ali bi naredil kaj drugače ... Bomo videli, imamo dovolj časa za to analizo."



Obregnil se je ob navijače v Stožicah: "Je pa črna pika glede navijačev, ki so na igrišče metali različne predmete, kovance, vžigalnike ... To ni bilo dobro in za nas težko."