Italijo boli sramota v Ljubljani: Dovolj je bilo

Italijanski mediji o porazu v Sloveniji

''Takšno sramoto bo težko izbrisati iz spomina,'' so po bolečem porazu Italije proti Sloveniji (1:2) , ki je poskrbel za zgodnje slovo z evropskega prvenstva v futsalu, zapisali pri italijanskem Eurosportu. O razočaranju in posledicah neuspeha na Euru v Ljubljani so poročali tudi drugi mediji na Apeninskem polotoku. Med drugim so opozorili na poštarsko poslanstvo slovenskega junaka, kapetana Igorja Osredkarja.

Italija v primerjavi s Slovenijo v futsalu spada med svetovne velesile. Na največjih tekmovanjih je vajena osvajanja lovorik, njeno ekipo sestavljajo zvezdniki, zelo cenjeni v svetu dvoranskega nogometa. V Slovenijo, kamor se je zaradi bližine odpravilo nemalo navijačev, oblečenih v prepoznavne modre drese azzurrov, so se odpravili z visokimi cilji. Italijani so napovedali boj za tretjo evropsko krono, na koncu pa izkusili grenko razočaranje.

Futsal v senci dogajanja v serie A

Italija proti Sloveniji ni mogla računati na poškodovanega kapetana Gabriela Limo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Čeprav je bila Italija absolutna favoritinja za zmago v skupini A, je v družbi slovanskih tekmecev, Slovenije (1:2) in Srbije (1:1), potegnila kratko in se od evropskega prvenstva nepričakovano poslovila že po uvodnem delu. V solzah in s prepričanjem, da bo treba nekaj spremeniti.

Kako so senzacionalno zgodnje slovo sprejeli italijanski mediji? Čeprav je Italija svetovna velesila futsala, ostaja v globoki senci velikega brata, nogometa, ki se igra na travi in polni tribune največjih štadionov. Tako se novice o izpadu Italije v Ljubljani praviloma niso pojavljale na naslovnicah večjih medijev, ampak so bile izpostavljene na manj vidnih mestih.

Bolj kot o debaklu reprezentance v futsalu se je razpredalo o krizi, ki para živce navijačem milanskega Interja in drugih pripetijah ''pravega Calcia''. Kakšna so bila poročila o dogodkih z EP v futsalu v Sloveniji?

Domov se vračajo v solzah

Eurosport je zapisal, da se je pripetila prava športna nesreča, ki prinaša posledice za ves italijanski futsal. Govora je bilo o epohalnem spodrsljaju.

Ko je Humberto Honorio v 4. minuti povedel Italijo v vodstvo, se je azzurrom nasmihalo napredovanje ... Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Moštvo, ki je bilo pred štirimi leti evropski prvak (EP 2014 v Belgiji, takrat je v skupinskem delu presenetljivo izgubilo proti Sloveniji, op. p.), se vrača domov v solzah. Takšno sramoto bo težko izbrisati iz spomina,'' so izrazili zaskrbljenost po novem, že tretjem zaporednem neuspehu na velikem tekmovanju. Po evropskem naslovu v Belgiji so dve leti pozneje na EP 2016 izpadli v četrtfinalu, na SP 2016 pa v osmini finala, letos pa v Ljubljani niso prišli niti do izločilnega dela.

Najbolj mu je žal navijačev

Rimski Il Messagerro poroča o zgodovinskem neuspehu Italije, ki se prvič, odkar nastopa na EP, ni uvrstila v izločilni del. Foto: printscreen Rimski časopis Il Messaggero je potožil, da je Italija doživela veliko razočaranje v Evropi. ''Slovenija je nokavtirala Italijo in jo izločila,'' si je sposodil boksarski žargon in citiral italijanskega selektorja Roberta Menichellija.

''Dali smo vse od sebe. Najbolj nam je žal svojih navijačev. Reprezentanca bo že vedela, kako se dvigniti,'' je prepričan italijanski strateg. Z dvakratnimi evropskimi prvaki je doživel ogromno razočaranje. Italija je poleg Španije in Rusije edina udeleženka EP 2018 v Slovenji, ki je nastopila na vseh 11 izvedbah Eura.

Slovenija na primer nastopa sedmič, po zmagi nad zahodnimi sosedi pa je že ponovila najboljši dosežek, preboj v četrtfinale, kjer se bo v ponedeljek pomerila proti Rusiji. Dočakala je drugo zmago v zgodovini zaključnih turnirjev, obe je izkusila prav proti Italiji.

Azzurri so hvaležna stranka slovenskih nogometašev. O tem bi lahko veliko povedali tudi nogometaši, ki nastopajo na travi. Italija je namreč edina izmed velesil, ki je osvojila naslov svetovnega prvaka v velikem nogometu, a izgubila proti Sloveniji. Kar dvakrat. Na Trstu v prijateljski tekmi in v Celju v kvalifikacijski.

Poštar Osredkar si je privoščil Italijo

Slovenski kapetan Igor Osredkar je dvakrat zatresel italijansko mrežo, osrečil več kot 10 tisoč navijačev v Stožicah in poskrbel za odmevno presenečenje. Foto: Urban Urbanc/Sportida Največji italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport je poročal o zgodovinskem neuspehu Italije v zgodovina futsala, ki je v Italiji poimenovan kot nogomet s petimi igralci (Calcio a 5). Poudarili so, da je Italija prvič po desetih nastopih na Euru izpadla že po skupinskem delu. Odločilen je bil drugi polčas, kjer so Italijani doživeli kolaps.

Navedli so zelo nevarne Slovence, ki so z agresivno igro v drugem delu in pomočjo glasnih več kot 10 tisoč gledalcev, spravili favorite v škripce. V posebni vlogi so predstavili tudi slovenskega junaka, dvakratnega strelca Igorja Osredkarja. ''Preden je postal profesionalni igralec futsala, je bil poštar. Tokrat je pospravil v paket Italijo in jo poslal domov,'' so se pošalili.

Predsednik nezadovoljen: Dovolj je bilo

Selektor Roberto Menichelli pred prihodom v Slovenijo ni načrtoval, da bo odpotoval domov že po dveh tekmah. Foto: Urban Urbanc/Sportida Časnik La Repubblica je poudaril, kako se je nastop italijanske izbrane vrste na Euru v Sloveniji končal nepričakovano hitro in slabo. Pri izpadu je imela prste vmes tudi sreča, ki v soboto ni bila na strani azzurrov, saj so pri vodstvu z 1:0 zadeli okvir vrat, opozorili pa so tudi na atraktivne obrambe Roka Mordeja, ki je spretno in hrabro reševal slovenska vrata, v izdihljajih srečanja pa v naelektrenem vzdušju prejel rumeni karton, zaradi katerega v ponedeljek ne bo smel nastopiti proti Rusiji, saj je že njegov drugi na tem prvenstvu. ''Stožice so po zadetkih Osredkarja eksplodirale od sreče,'' so zapisali pri časniku iz italijanske prestolnice.

Športni dnevnik Tuttosport se je posvetil vprašanju, kaj nova zaušnica, ki jo je prejela članska reprezentanca, pomeni za prihodnost italijanskega futsala. Andrea Montemurro, prvi mož italijanskega futsala in predsednik ligaškega tekmovanja, je po porazu s Slovenijo odločno napovedal spremembe: ''Dovolj je bilo. Potrebujemo nove programe, organizacijo in strategijo, ki mora skrbeti za vključevanje mladih talentov in napredek klubov. Moramo obrniti novo stran,'' je nezadovoljen.