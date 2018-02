Slovenska pravljica v Stožicah in "arrivederci" Italija!

Veliko slavje

Le malokdo je verjel v to, da lahko mala Slovenija v boju iz oči v oči z veliko Italijo pride v četrtfinale, a levjesrčni Slovenci se niso predali in zaprli usta vsem, ki so na takšen ali drugačen način dvomili vanje. Polne Stožice in izjemna predstava sta bila dovolj, da se je Slovenija po preobratu z 2:1 premagala Italijo in spisala eno najlepših pravljic slovenskega futsala.

Slovenci so še drugič v nekaj dneh do zadnjega kotička napolnili ljubljanske Stožice. Po remiju proti Srbiji je tokrat padla velika Italija. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Potem ko so Slovenci na uvodni tekmi remizirali s Srbijo, so proti Italiji potrebovali vsaj remi. A začelo se ni najbolje. Slovenci so odločilno tekmo odprli zelo pogumno in agresivno. S pokrivanjem po celem igrišču so napadli Italijo, ki ni mogla računati na poškodovanega kapetana Gabriela Limo, a tvegana igra se je domačim hitro maščevala.

Kazen za pogum že v četrti minuti

Italija je po imenitni akciji Merlima in Honoria povedla že v 4. minuti. Foto: Urban Urbanc/Sportida Azzurri so z nekaj dvojnimi podajami najprej zapretili prek Alexa Merlima, ki je za nekaj centimetrov naprej zgrešil slovenska vrata, so pa bili Italijani bolj učinkoviti le nekaj sekund kasneje, ko je spet Merlim lepo zaposlil Humberta Honoria, ta pa je v 4. minuti matiral nemočnega Damirja Puškarja.

Mordej dvakrat blizu zadetka

Italijani so vajeti v svojih rokah držali tudi v nadaljevanju, a na slovensko srečo niso več zatresli slovenske mreže. Slovenci so do najlepše priložnosti prišli v 11. minuti, ko je nevarno poskušal Rok Mordej. Strel je šel med nogami italijanskega vratarja Stefana Mammarelle, a mimo vrat. Modrej je v sodelovanju z Denisom Tototškovićem nevarno sprožil tudi dve minuti kasneje, a spet neuspešno.

Slovenci so po odmoru pokazali, kdo je v Stožicah gospodar. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Igra z vratarjem za ohranitev upanja

Nekaj več kot pet minut pred koncem prvega dela so Slovenci dobili peti prekršek, kar je pomenilo, da si še enega ne smejo privoščiti. Po izgubljeni žogi Italije je slovenski selektor Andrej Dobovičnik na igrišče poslal še Kristjana Čujca, ki je imel vlogo letečega vratarja. Slovenci so pet minut v svoji posesti držali žogo in na odmor odšli z aktivnim rezultatom.

V drugim Slovenci neprepoznavni – v pozitivnem smislu

Kristjan Čujec pokazal, da bi lahko bi slovenski dan. In bil je. Foto: Urban Urbanc/Sportida Kar pa je se zgodilo po odmoru, pa se bo zapisalo z zlatimi črkami v zgodovino slovenskega futsala.

Slovenci so v drugi polčas vstopili kot prerojeni. Italijani prvih pet minut niso niti videli žoge, Slovenci pa so dvakrat nevarno zapretili prek Čujca. Enkrat je Italijo rešil vratar, drugič pa je volej za nekaj centimetrov zgrešil vrata. Čujo, kot ga kličejo prijatelji, je nevarno zapretil še v 26. minuti, a tudi ta strel je švignil preko italijanske prečko.

Puškar ohranil Slovenijo pri življenju

Prvič v drugem polčasu so v 27. minuti zapretili tudi Italijani. Nevarni Merlim je s prostega strela stresel prečko in ostalo je pri minimalnem vodstvu gostov. Za hitrejše bitje srce slovenskih navijačev je poskrbel še Julio de Oliveira, a je Puškar z izjemno obrambo Slovenijo ohranil med živimi, s tem pa še dodatno prebudil Stožice, ki so na tej tekmi dihale skupaj s svojimi ljubljenci.

Igor Osredkar je Italijo prvič v zgodovini poslal že po skupinskem delu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

… nato pa je pičil kapetan

Nagrada za izjemno borbo proti velesili futsala je prišla v 30. minuti, ko je z vrhunsko podajo italijansko obrambo presekal Matej Fideršek, kapetan Igor Osredkar pa je žogo porinil v prazno mrežo.

Italijani so od tega trenutka vedeli, da je vrag odnesel šalo in pričakovano bili podjetnejši, Slovenci pa so vse skupaj kompenzirali z izjemno borbenostjo in korakali proti četrtfinalu. Gostom ni pomagala niti igra z vratarjem v polju, še več, azzurri so podlegli pritisku in naredili napako, ki jo je z drugim zadetkom na tekmi kaznoval slovenski kapetan.

Po drugem zadetku kapetana je bilo jasno, da je Slovenija med osem najboljših:

Jaaaaaaa. Konec je! Slovenija se je v cetrtfinale uvrstila kot prva v skupini A! Noro! 😈 😈 #FutsalEURO @SiolSPORTAL pic.twitter.com/XRTqBNMxEb — Uroš Iskra (@UrosIskra) February 3, 2018

Statistika: Slovenija: Vsi streli: 37

V okvir: 7

Mimo vrat: 14

Blokirani streli: 16

Koti: 4 Italija: Vsi streli: 39

V okvir : 12

Mimo vrat : 11

Blokirani streli: 16

Koti: 11

Slovenski selektor: Nismo želeli izpasti brez izstreljenega naboja

''Ne glede na to, da Italijani niso igrali s kapetanom Gabrielom Limo, mislim, da so bili zaradi tega še boljši. Fortin je izjemen igralec in da se s tako ekipo podiš po njihovi polovici ni mala stvar. Ponavadi se to tudi ne konča dobro, a verjel sem v te fante in na koncu nam je z nekaj sreče uspelo pripaviti veliko senzacijo,'' se je smejalo slovenskemu selektorju Andreju Dobovičniku, ki po hitrem zaostanku ni delal nobene panike.

Andrej Dobovičnik in njegovi strokovni sodelavci si pripravili izjemen plan. Foto: Urban Urbanc/Sportida



''Italija je veselila, težko jo je popolna zaustaviti in hitro se zgodijo kakšne napake. Mi smo se na vse skupaj zelo dobro odzvali. Vedeli smo, da jim moramo dihati za ovratnik in da je to edini način, da nam uspe. Tudi pri Srbiji nismo igrali slabo. Tisti nesrečni zadetek se je zgodil, konec koncev bi se lahko tudi danes. A se ni. Šlo je neizprosen boj dveh ekip in le ena je preživela. Nikakor nismo želeli izpasti brez izstreljenega naboja in na koncu se je za nas vse sanjsko razpletlo,'' je še dodal slovenski selektor in za konec še malce v šali odgovoril Srbom, ki so se v nekaterih izjavah bali, da bi se lahko Slovenci z Italijani dogovorili za remi s 3:3, ki bi v domovino poslal ravno Srbe.

Odgovor Srbom

''Sam tega nisem bral, niti temu nisem posvečal pozornosti. A veste, kako pravijo, akademik razmišlja akademsko, svinja pa svinjsko. A niti v enem trenutku nismo ničesar preračunavali in vedno ciljali le na zmago. Fantje si lahko pogledajo v obraz, vprašanje, kaj bi bilo, če drugo tekmo igrali Srbi in Italijani. Verjetno bi se oni res kaj dogovoril, a pustimo to, veselimo se. V ponedeljek pa naprej.''

Prvič za Italijo, drugič za Slovenijo

Slovenci so se drugič v zgodovini uvrstili v četrtfinale EP, Italijani pa so prvič v zgodovini vse skupaj končali že po skupinskem delu. Slovenci bodo pot v polfinale iskali že v ponedeljek, časa za počitek ne bo veliko, a že zdaj poudarjajo, da kljub doseženemu cilju, niso še rekli zadnje.