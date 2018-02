Pogumnim Slovencem ni uspelo, v polfinale gredo Rusi

Euro 2018 v futsalu, 7. tekmovalni dan

Slovenska reprezentanca je izgubila četrtfinalno tekmo Eura 2018 v futsalu proti Rusiji. ta je zmagala z 2:0 in se uvrstila v polfinale. V uvodnem četrtfinalu so Kazahstanci s 3:1 premagali Srbe.

Futsal je v Sloveniji poskrbel za veliko športno evforijo. Dvorana Stožice je bila do zadnjega kotička polna tudi danes, ko so se izbranci Andreja Dobovičnika poskušali prebiti v polfinale in s tem poskrbeti za zgodovinski dosežek. To jim žal ni uspelo, pa čeprav so Rusom dobro parirali v igri. Odločila sta gola dveh brazilskih malonogometašev, Ederja Lime in Robinha.

Več kot 50 tisoč gledalcev! Dvorana Stožice je v skupinskem delu sprejela več kot 50 tisoč obiskovalcev, kar je izjemen podatek, ki je Slovenijo predstavil kot državo, kjer vlada veliko zanimanje za futsal. Danes se je tekmovalni program prevesil v izločilni del.

Kazahstan prek Srbov v polfinale

Prvi polfinalisti prvenstva so Kazahstanci, ki so s 3:1 porazili Srbe. Potem ko so pred dvema letoma s 5:2 Srbijo premagali v malem finalu EP v Beogradu, so jo izločili še v četrtfinalu letošnjega turnirja in bodo v polfinalu igrali z boljšim s torkove tekme med Španijo in Ukrajino.

Kazahstanci so pričakovano strli Srbijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V četrtek se bodo Rusi v polfinalu pomerili z zmagovalcem torkovega četrtfinalnega obračuna med Portugalsko in Azerbajdžanom, Kazahstanci pa z boljšim iz dvoboja med Ukrajino in Španijo.

Euro 2018 v futsalu, četrtfinale: Ponedeljek, 5. februar:

Srbija : Kazahstan 1:3 (0:1)

Rajčević 36.; Žamankulov 7., Tajnan 23., Junior 40.



Slovenija : Rusija 0:2 (0:0)

Lima 27., Robinho 40.