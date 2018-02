Ponosen na fante, a tudi malce razočaran

Selektor Andrej Dobovičnik po porazu z Rusijo

"Smo malce razočarani, a moramo vedeti, da smo izgubili z reprezentanco, ki pride vedno v finale evropskega in svetovnega prvenstva'' je po porazu v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Rusiji (0:2) poudaril selektor slovenske reprezentance v futsalu Andrej Dobovičnik. Slovenija je tako izpadla iz boja za medalje. Oba zadetka je prejela v drugem polčasu, ko sta slovensko obrambo matirala Brazilca z ruskim potnim listom, Eder Lima in Robinho.

Če sta jo Slovenija in Srbija v skupini A družno zagodla favoritinji Italiji, pa je usoda poskrbela, da sta se pozneje, ko je napočil trenutek za izločilni del, poslovila od tekmovanja drug za drugim. Uvodni dan četrtfinalnih spopadov tako v Ljubljani ni bilo presenečenj.

Slovenska reprezentanca je drugič v zgodovini nastopila v četrtfinalu velikega tekmovanja. Prvič se je uvrstila med najboljših osem na EP 2014 v Belgiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Najprej je Srbija ostala praznih rok proti Kazahstanu (1:3), nato je moč množične brazilske tuje legije v ruskih dresih okusila še Slovenija (0:2). Čeprav je računala na pomoč do skoraj zadnjega kotička napolnjene dvorane Stožice, je ostala prekratka za dva zadetka. V prvem polčasu sta ostali mreži nedotaknjeni, nato pa sta bila usodna strela Južnoameričanov, ki sta se v želji po zaslužku odpravila na drugo stran sveta, izbrala svetovno velesilo futsala Rusijo, in jo popeljala v polfinale.

Rusija prestavila za eno ali dve prestavi višje

Rusi so ugnali gostitelje z 2:0. Foto: Urban Urbanc/Sportida Rusi, ki so na evropskih prvenstvih trikrat zapored osvojili drugo mesto, so upravičili vlogo favorita. ''Rusi so absolutni favoriti,'' je pred srečanjem pojasnjeval slovenski selektor Andrej Dobovičnik, ki je z varovanci v zadnjem tednu poskrbel za lepo športno zgodbo.

Futsal je dočakal svojih pet minut slave, ki jo je trikrat pozdravila polna dvorana Stožice. V ponedeljek pa je Slovenija naletela na boljšega tekmeca. Rusko-brazilska ovira je bila previsoka.

''Tekma je bila za nas zelo naporna, Rusija je iz predtekmovanja prestavila za eno ali celo dve prestavi višje. To je izvrstna ekipa z veliko rotacijo igralcev,'' je pohvalil tekmeca, ki se je po zmagi z 2:0 uvrstil v polfinale in se razveselil novega uspeha z manjšo skupino navijačev, ki so pripotovali v slovensko prestolnico.

Konec je! Slovenija je izpadla v cetrtfinalu @UEFAFutsal. Rusi so zmagali z 2:0. pic.twitter.com/iOsq6jkoEJ — Uroš Iskra (@UrosIskra) February 5, 2018

Igrali na edini način, ki je bil možen

Damir Puškar je v prvem polčasu spravljal ob živce ruske reprezentante. Foto: Urban Urbanc/Sportida Bi lahko Slovenija na dvoboju, na katerem je lovila zgodovinsko priložnost, prvi nastop v polfinalu velikega tekmovanja, pokazala več? Selektor Dobovičnik meni, da je izbral pravilno taktiko, s katero je želel streti ruski oreh.

''Težko bi karkoli rekel pred analizo, a sem mnenja, da smo igrali na edini način, ki je bil možen. Na žalost se ni izšlo. Smo malce razočarani, a moramo vedeti, da smo izgubili z reprezentanco, ki pride vedno v finale evropskega in svetovnega prvenstva,'' je pojasnil, da je imela Slovenija opravka z enim izmed osrednjih kandidatov za lovoriko.

Rusi so trikratni zaporedni evropski podprvaki. Edini evropski naslov so osvojili pred 19 leti v Španiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V prvem polčasu je gostitelje s številnimi izjemnimi posredovanji rešil vratar Damir Puškar, v nadaljevanju pa je slovenska obramba dvakrat klonila.

Rusija vodi! Po hitrem protinapadu je zadel Eder Lima! #nisekonec pic.twitter.com/rE4cx6Twui — Uroš Iskra (@UrosIskra) February 5, 2018

Ko je Slovenija zaostajala z 0:1, se je selektor odločil za tvegano igro brez vratarja na vratih. Ruska vrata je napadel s petimi igralci v polju. Tudi to ni pomagalo. Izenačenje je viselo v zraku, zatresla se je tudi vratnica, a Slovenija le ni dočakal tako želenega izenačenja.

Slovenski nogometaši so na evropskem prvenstvu zmagali (Italija 2:1), remizirali (Srbija 2:2) in izgubili (Rusija 0:2). Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rusi, za katere so igrali številni naturalizirani brazilski futsalisti, so v zadnji minuti podvojili vodstvo (2:0) in poskrbeli, da so Slovenci odigrali zadnjo tekmo na prvenstvu.

Škoda bi bilo, če bi se poslovili

''Zelo sem ponosen na fante. Veliko znoja je bilo prelitega za to, že zaradi tega, da ste videli četrtfinale. Fantje so dozoreli, imajo veliko izkušenj. Edina prava pot je, da vsi ostanejo v reprezentanci. Starost nosilcev igre ni takšna, da bi se morali posloviti,'' dolgoletni selektor Dobovičnik predvideva, da je pred slovenskim reprezentančnim futsalom svetla prihodnost.

Kaj bo v bodoče, še ne ve. ''To ni moja stvar. O tem bo povedala tudi NZS. Upam pa, čeprav je konkurenca vedno ostrejša, da bomo ostali konkurenčni najboljšim ekipam v Evropi.''

Rusija je postala drugi polfinalist EP 2018. Na seznamu polfinalistov se je pridružila sosedu Kazahstanu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Naslednje evropsko prvenstvo bo čez štiri leta, takrat pa bo namesto 12 na njem nastopilo 16 udeležencev.