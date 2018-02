Ricardinho z novim mejnikom v polfinale, tam tudi Španija

Euro 2018 v futsalu, 8. tekmovalni dan

Imamo vse polfinaliste letošnjega evropskega prvenstva v futsalu, ki ga gosti Ljubljana. Potem ko sta si v ponedeljek mesto med najboljšimi štirimi zagotovila Kazahstan in Rusija, ki je izločila Slovence, je to v torek uspelo še Portugalski, pri kateri je kar štirikrat zadel Ricardinho in postal najboljši strelec v zgodovini tekmovanj, in sedemkratna evropska prvakinja Španija, ki je z minimalnih 1:0 odpravila Ukrajino.

Portugalci so se brez težav uvrstili med štiri najboljše Presenetljivo so prvi povedli Azerbajdžanci, ko je portugalski vratar Andre Sousa naredil veliko napako. Vse skupaj je le razjezilo Portugalce, ki so do konca prvega polčasa zabili kar petkrat in že rešili tekmo. Po dva zadetka sta dosegla Pedro Cary in Ricardinho, pod enega pa se je podpisal Pany Varela.

V drugem polčasu so razpoloženi zadeli še trikrat in visoko zmagali. Ricardinho je pri zmagi dosegel polovico zadetkov in z 21 zadetki postal najboljši strelec zaključnih turnirjev evropskih prvenstev.

V drugem torkovem četrtfinalu je bilo veliko bolj napeto. Sedemkratni evropski prvaki Španci, ki so zmagali tudi na zadnjem evropskem prvenstvu, so zmagali z 1:0. Edini gol na tekmi je v 17. minuti prvega polčasa zabil Pola.

V ponedeljek sta si polfinale priigrala Kazahstan, ki je s 3:1 premagal Srbijo, in Rusija, ki je z 2:0 odpravila Slovenijo.

Euro 2018 v futsalu, četrtfinale: Torek, 6. februar:

Portugalska : Azerbajdžan 8:1 (5:1)

Cary 3., 6., Varela 10., Ricardinho 11., 20., 26., 32., Coelho 25.; Cardoso 1.



Ukrajina : Španija 0:1 (0:1)

Pola 18.