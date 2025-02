V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih pet tekem, v središču pozornosti pa bo gostovanje Dallasa pri vodilnem Clevelandu. Mavericks že več kot dober mesec dni niso mogli računati na pomoč poškodovanega zvezdnika Luke Dončića (leva mečna mišica), tokrat pa so se v Ohio odpravili s spoznanjem, kako 25-letni Slovenec sploh ni več njihov član. V spektakularni menjavi so ga namreč preselili v Los Angeles, kjer se bo pridružil Jezernikom.

Harrison ni želel poklicati Dončića

Nico Harrison je prepričan, da bo Dallas s prihodom Anthonyja Davisa in odhodom trenutno poškodovanega Luke Dončića pridobil. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Generalni direktor franšize Nico Harrison se zaveda, da je s tem povzročil šok in jezo v očeh navijačev, a trdno stoji za svojo odločitvijo, saj je prepričan, da bo Dallas s prihodom zlasti Anthonyja Davisa močno pridobil zlasti pri obrambni igri, s tem pa lažje naskakoval najvišja mesta kot poprej z Dončićem.

Zanimivo je, da je v pogovoru za Dallas Morning News dejal, kako se je začel o tej selitvi z generalnim direktorjem Jezernikov Robom Palinko pogovarjati že pred mesecem dni, ko je Dallas 7. januarja gostoval v mestu angelov. Takrat so sogovorniki v Los Angelesu predlog Harrisona vzeli za šalo, v začetku februarja pa je to postala realnost, ki se je v zgodovino lige NBA zapisala kot najbolj šokantna menjava zvezdnikov. Po njej je Dončić ostal brez možnosti, da bi se postal najbolje plačani košarkar v zgodovini tekmovanja, saj bi mu pripadla "supermaks" pogodba, s katero bi mu v petih letih pripadlo 345 milijonov ameriških zelencev.

"Hvaležni smo za Luki za njegova prizadevanja v času, ko je bil pri nas. Pomagal nam je zgraditi to ekipo in predstavljal osrednji del uspeha, ki smo ga spremljali v zadnjih letih, vključno z zadnjim prebojem v finale lige NBA, skupaj z Maxijem (Kleberjem, op. p.) in Markieffom (Morrisom, op. p.), ki sta bila kot veterana enako cenjena v tej ekipi," je Harrisonove besede na spletni strani objavil Dallas. Dodal je, kako je Dončiću poslal besedno in glasovno sporočilo. Zakaj pa ga ni poklical? "Verjetno ne bi hotel govoriti z menoj," je dejal novinarju Bradu Townsendu.

Kyrie Irving je čez noč postal prvi zvezdnik Dallasa. Foto: Guliverimage

"To je novo poglavje in veseli smo, da lahko pozdravimo Anthonyja (Davisa) in Maxa (Christiea) med nami. Davis je izkušen veteran, ki lahko igra na obeh koncih parketa, hkrati pa nam pomaga izboljšati obrambo. Iz prve roke ve, kaj je potrebno za zmago, in vem, da je motiviran, da je del tega, kar gradimo v Dallasu," je Harrison pojasnil, zakaj se je toliko trudil v Dallas pripeljati donedavnega prvega centra Lakersov.

Dallas bo tako danes gostoval pri vodilnem Clevelandu. Kako se bodo po šokantnih spremembah v ekipi odzvali varovanci Jasona Kidda, ki so v petek v Detroitu izgubili s 102:117? Cavaliers so v tej sezoni izgubili le devet tekem, dobili pa jih kar 39.

Liga NBA, 2. februar:

Lestvica: