V živo: konec Gira za Primoža Rogliča, Zasavec spet padel

Dirka po Italiji, 16. etapa v živo:

Roglič, zmagovalec Gira leta 2023, se poslavlja od letošnje rožnate pentlje.

88 km do cilja: Gorski cilj Candriai je dobil Lorenzo Fortunato (XDS Astana), Juan Ayuso (UAE Emirates) je ujel glavnino, ki zdaj vozi slabih šest minut za ubežniki.

Izidi gorskega cilja, Candriai (I. kategorija):

1. Fortunato 40 točk

2. Scaroni 18

3. Masnada 9

4. Petilli 9

5. Rafferty 6

6. Van Aert 4

7. Germani 3

8. Barrenetxea 1

93 km do cilja: Juan Ayuso je zaostal za glavnino, ta vozi še dobrih sedem minut za ubežniki. Medtem je moštvo VF Group Bardiani – CSF Faizane v sporočilu za javnost potrdilo, da je njen član Alessio Martinelli po padcu "pri zavesti, njegovo stanje pa je stabilno". Nesrečni Italijan je na poti v bolnišnico.

Alessio Martinelli évacué suite à sa chute sur le #GirodItalia. #LesRP



📸 Dario Belingheri/Getty Images pic.twitter.com/q8H4gXs8eE — Josselin Riou (@josselin_riou) May 27, 2025

Primož Roglič je odstopil z letošnjega Gira.

Primoz Roglic abandons Il Giro! Expected but still heart-breaking. Get well soon, Rogla!

💔#GirodItalia pic.twitter.com/a0hbQZhDry — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 27, 2025

97 km do cilja: Kolesarji so v dolini, v to niso prispeli vsi varno (Martinelli je po padcu odstopil), so pa z zagatnim spustom v glavnini opravili zelo previdno in zato je njen zaostanek za ubežniki narasel prek osem minut. Kolesarji so že na novem klancu in to prve kategorije, desetkilometrskem Candriaiju (7,5-odstotni povprečni naklon).

Na tleh sta se znašla tudi Primož Roglič in Richard Carapaz, Ekvadorec je spet ujel glavnino, Slovenec pa ne.

111 km do cilja: Na spustu se je zgodilo, česar smo se bali, na enem od ovinkov je s ceste zdrsnil član ubežne skupine Alessio Martinelli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè). Italijan se je med drsenjem po cesti sklonil, da ni treščil v odbojno ograjo in izginil v graben ob cesti. Po poročanju s trase, je ob njem reševalna ekipa, ki se ga trudi spraviti iz grabna, zdrsnil naj bi okoli deset do petnajst metrov po strmini. Giro je zanj končan.

Escalofriante caída de Alessio Martinelli. Informa el equipo @Bardiani_CSF que el corredor está consciente tras recibir asistencia médica.#GirodItalia pic.twitter.com/Oc6GUwViLB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2025

127 km do cilja: Gorski cilj druge kategorije Carbonare je dobil nosilec modre majice najboljšega hribolazca na dirki, Italijan Lorenzo Fortunato (XDS Astana). Kolesarji se zdaj previdno spuščajo po mokri cesti, ubežniki imajo dobrih šest minut prednosti pred glavnino. Fortunato je tudi najvišje uvrščeni ubežnik v skupnem seštevku, a ima za rožnato majico Isaacom del Torom (UAE Team Emirates - XRG) skoraj 49 minut zaostanka.

💙 Junction at the front before the summit of Carbonare, and @lorenzfortunato takes another 18 Pts in the Maglia Azzurra classification! #GirodItalia pic.twitter.com/tdCbEkR2mV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

Izidi gorskega cilja, Carbonare (II. kategorija):

1. Fortunato 18 točk

2. Scaroni 8

3. Germani 6

4. Moniquet 4

5. Petilli 3

6. M. Bais 1

128 km do cilja: En kilometer pred vrhom prvega kategoriziranega vzpona dneva sta se skupini v ospredju združili, ubežna štiriindvajseterica pa ima dobrih šest minut prednosti pred glavnino.

132 km do cilja: Do vrha Carbonara ima vodilna šesterica še dobre štiri kilometre, osemnajsterica zasledovalcev počasi zmanjšuje zaostanek, ta zdaj znaša le še dobro minuto, glavnina pa se je povsem umirila in zdaj vozi 6:30 za vodilnimi. Dež je nekoliko ponehal, cesta pa ostaja mokra in spolzka, kar bo težava na 27-kilometrskem spustu s Carbonara.

136 km do cilja: Skupina, v kateri vozijo Pello Bilbao, Simon Guglielmi, Sylvain Moniquet, Dries De Bondt, David Gaudu, Lorenzo Germani, Kim Heiduk, Simone Petilli, Jefferson Cepeda, Felix Engelhard, Gijs Leemreize, Davide Bais, Mattia Bais, Yannis Voisard, Luca Covilli, Alessio Martinelli, Lorenzo Fortunato, Fausto Masnada in Christian Scaroni se približuje vodilni šesterici Razlika med skupinama je 1:25. Glavnina je že 5:30 za čelom dirke.

Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) se je ustavil ob cesti, kjer so mu mehaniki ekipe namestili nov radijski sprejemnik. Nekaj časa je izgubil in zdaj lovi glavnino.

🇪🇨 Meanwhile in the peloton, @RichardCarapazM (EFE) is having radio issues.

All he heard was Radio Ga Ga. #GirodItalia pic.twitter.com/wj7kCCUy3F — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

140 km do cilja: Začel se je vzpon na Carbonare (II. kategorija, 12,9 km, 4,9 %), na čelu glavnine je bilo vse od uradnega starta etapa nadvse pestro, s številnimi skoki in napadi, tudi ko je v beg ušla sedmerica kolesarjev, so se vrstili protinapadi, pred začetkom klanca pa si je majhno prednost privozila še malce večja skupina s Pellom Bilbaom (Bahrain – Victorious) in Lorenzom Fortunatom (XDS Astana). Za nadaljnjo selekcijo bo zagotovo poskrbel klanec. Na tega se je šesterica ubežnikov pognala 1:42 pred zasledovalci in 3:05 pred glavnino.

Rogličev boj za preživetje

"Zagotovo se počutim boljše kot včeraj, kaj pa to pomeni, pa bomo videli, saj bo danes potrebno biti stoodstoten. Če bom videl, da zmorem, bom dirkal, mislim pa, da moj boj za skupno zmago ni več realističen. Gre bolj za boj za preživetje," je pred današnjo etapo povedal slovenski as Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).

155 km do cilja: Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Čeh Josef Černy (Soudal Quick - Step), Italijan Lorenzo Germani (Groupama - FDJ), Irec Darren Rafferty (EF Education - EasyPost) ter Španca Jon Barrenetxea (Movistar) in Xabier Azparren (Q36.5) imajo zdaj 1:26 prednosti pred glavnino, na čelu te pa tempo diktira kolesar moštva Alpecin – Deceunick. Pravega miru še ni, občasno iz glavnine še poskušajo z napadi.

162 km do cilja: Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) je dobil sprint v Piovanu Rochettu, vodilna šesterica ima minuto prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Piovene Rochette:

1. Van Aert 12 točk

2. Černy 8

3. Rafferty 5

4. Azparren 3

5. Barrenetxea 1

176 km do cilja: Žal je prišlo tudi obvestilo, da Tarling, zmagovalec druge etape letošnjega Gira, kronometra v Tirani, ne more nadaljevati in je odstopil z dirke. Preostala šesterica ubežnikov vozi 43 sekund pred glavnino.

179 km do cilja: Na enem od krožišč je spodneslo ubežnika Josha Tarlinga (Ineos Grenadiers), ki je nato močno treščil v odbojno ogrado. Britancu ne kaže najbolje, bojimo se, da z dirko en bo mogel nadaljevati.

🔥 We've got a breakaway in the front, with a nearly a 1' lead for a group of 6 riders.



🇬🇧 Joshua Tarling was active ahead, but the winner of Stage 2 has crashed, and has retired from the #Giroditalia.

Wishing Josh the best, and the speediest of recoveries 🙏 pic.twitter.com/I7CyFTRf7o — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

185 km do cilja: Bežijo Irec Darren Rafferty, Italijan Lorenzo Germani, Britanec Joshua Tarling, Belgijec Wout van Aert, Čeh Josef Černy ter Španca Jon Barrenetxea in Xabier Azparren. Imajo 39 sekund prednosti pred glavnino.

191 km do cilja: Glavnini je pobegnila sedmerica kolesarjev.

195 km do cilja: Na spolzki cesti sta se že na ravnini na tleh znašla Italijan Gianmarco Garofoli (Souda Quick - Step) in Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), oba sta se hitro pobrala in nadaljujeta dirko, je bilo pa to opozorilo, kako izjemno nevarna utegne biti današnja etapa.

💥 Crash at the front of the peloton! @gianmarcogarof5 with a frontflip as he loses all grip whilst on the attack, but luckily, the Italian is back on the road! #GirodItalia pic.twitter.com/pqvduVTBfV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

198 km do cilja: Za zdaj so bili vsi poskusi pobega neuspešni, Lidl – Trek Madsa Pedersena malce tudi pazi, da glavnini ne bi ušla prevelika skupina, Danec ima očitno namen na letečem cilju v Piovenu Rochettu (37. km etape) vzeti kakšno točko in se še utrditi v vodstvu seštevka za vijolično majico.

🏳️ The final week is underway!



🏔️ Only 25000 Vertical Meters until Roma.

The final week with the most elevation in Grand Tours since 2000. #GirodItalia pic.twitter.com/FjoaAjueRL — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

203 km do cilja: Direktor dirke je pri kilometru nič zamahnil z zastavico in brutalna 16. etapa 108. Gira se je začela tudi zares. V ospredju glavnine so se takoj začeli skoki, Roglič pa se za zdaj vozi povsem v ozadju.

Primož Roglič bo danes ugotovil, kakšne posledice so pustili njegovi padci v prvih dveh tednih Gira.

Startne liste danes nista podpisala Francoz Paul Magnier (Soudal Quick – Step) in Belgijec Milan Fretin (Cofidis). To sta 16. in 17. odstop z letošnjega Gira. Z dirko tako nadaljuje še 167 kolesarjev.

Start: Ob 11.23 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, na startu današnje etape dežuje. Vremenoslovci so postregli s slabo napovedjo, kolesarje naj bi dež močil skozi cel dan, kar pomeni, da bodo predvsem spusti z zahtevnih klancev izredno nevarni.