V živo: parada za šampiona Pogačarja, čisto resen spopad šprinterjev

Dirka po Franciji, 21. etapa v živo:

105 km do cilja: edino gorsko točko na današnji etapi, zadnjo na letošnjem Touru je osvojil Clément Russo (Arkéa-Samsic), ki je prvi prečkal Cote de Beulle.

115 km do cilja: karavana kolesari z ležernimi 14,5 kilometri na uro, na veliko pa se ugiba o favoritih za zmago v etapi, Avstralec Caleb Ewan je omenjen največkrat, tudi naš Luka Mezgec je kandidat.

Zadnjo, najkrajšo etapo Toura je začelo 146 kolesarjev, 30 jih je odstopilo v treh tednih tekmovanja.

Letošnji Tour je postregel z nekaj mejniki, prvič v zgodovini ga je dobil Slovenec, prvič v zgodovini arabsko kolesarsko moštvo ...

Takole so se pokazali Slovenci na dirki, vseh pet je zdržalo do konca, poleg Pogačarja in Rogliča še Jan Polanc, Matej Mohorič in Luka Mezgec.

Štart: ob 16. uri so kolesarji prevozili "kilometer nič" in zadnja etapa 107. Toura se je začela. Do prvega prihoda na Elizejske poljane v Parizu gre pričakovati nadvse ležerno vožnjo, nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo s kolegi iz UAE Emirates, tudi Janom Polancom, nazdravil s kozarčkom šampanjca.