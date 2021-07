"Če imaš v ekipi kolesarja, kot je Pogačar ali Roglič, nimaš kaj razmišljati"

Na prvih dveh etapah sta Tadej Pogačar in Primož Roglič nakazala, da utegne biti to njun Tour. Potem je prišla usodna tretja etapa, v kateri se je Zasavec poškodoval.

Na prvih dveh etapah sta Tadej Pogačar in Primož Roglič nakazala, da utegne biti to njun Tour. Potem je prišla usodna tretja etapa, v kateri se je Zasavec poškodoval. Foto: Reuters

"Ta Tour si bom najbolj zapomnil po tem, da smo bili žal prikrajšani za spopad Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Med dirko smo videli, da Tadej ni imel pravega tekmeca, kar nas je po eni strani zelo veselilo, po drugi pa je ostalo nekaj grenkega priokusa zaradi tega, ker ni bilo pravega obračuna s Primožem. A upam, da bo do tega vendarle prišlo naslednje leto," pravi Mervar.

Pogačarjevi so na Tour prišli z jasnim ciljem ...

"Ta Tour si bom najbolj zapomnil po tem, da smo bili žal prikrajšani za spopad Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča," obžaluje Boštjan Mervar. Foto: Vid Ponikvar Se je kolesarstvo spremenilo? Letos je bilo dirkanje drugačno kot v preteklosti, tudi nekdanjega zmagovalca Toura, Britanca Bradleyja Wigginsa, ki je Tour spremljal kot strokovni komentator televizije Eurosport, je nekajkrat močno zmotilo to, da Pogačarjeva ekipa UAE Emirates dirke ne nadzoruje tako, kot jo je včasih Sky, da so na nekaj etapah preprosto pustili, da se dirka razživi, sami pa so varčevali z močmi. Je to nov trend?

"Mislim, da se je spremenilo, ampak vedeti moramo, da je UAE prišel na dirko z enim samim jasnim ciljem, delati za zmago Tadeja Pogačarja. Je pa morda res, da tako dominantne ekipe, kot jo je imel nekoč Sky, vendarle niso imeli. So pa dirkali zelo pametno. Ne vem, da bi bili kdaj v nevarnosti. Mogoče le na tisti najdaljši etapi, ki jo je dobil Matej Mohorič. Tam je bilo malo nevarnosti, da bi lahko prišlo do česa, sicer pa ne. Zelo pametno so dirkali in v cilj prišli z vsemi tekmovalci, kar je nenazadnje tudi dokaz, da so dirko odpeljali optimalno," ocenjuje nekdanji kolesar.

... Rogličevi pa ne

"Sky je večkrat na dirko prišel z dvema ali več tekmovalci, ki bi potencialno lahko zmagali v skupnem seštevku. UAE je imel enega in edinega in temu so vse podredili. Mislim, da je ta pot bolj normalna. Videli smo tudi, kako se je dirke lotila Jumbo-Visma. V mislih niso imeli samo tega, da bi Primož zmagal, pač pa so imeli tudi druge interese. Wout Van Aert je imel svoje načrte, kar se mi zdi, da je bila ena od napak te ekipe na tem Touru," še meni o pristopu nizozemske ekipe, ki je sicer na Touru tudi brez kapetana Rogliča slavila štiri etapne zmage, tri in to raznovrstne (gorsko, kronometer in sprint) je dobil prav belgijski as.

Morali se bodo odločiti

V Jumbo-Vismi se bodo morali odločiti. Foto: Guliverimage Ta osredotočenost se utegne v prihodnje še bolj razpršiti, v Jumbo-Vismi se je izkazal še Danec Jonas Vingegaard, ki bo v prihodnje bržčas eden od favoritov tudi za skupno zmago. "Ja, ampak mislim, da si bodo morali zastaviti jasen cilj. Na zmago v skupnem seštevku lahko štartata tudi oba, tako Roglič kot Vingegaard, lahko imajo dve vodji, ampak edini cilj mora biti zmaga v generalnem seštevku. Mislim, da je bolje, če Van Aert sploh ne pride na dirko, če bo imel svoje cilje. Res je odličen kolesar, eden najboljših, kar jih trenutno premore svet, ampak če hočeš zmago v skupnem seštevku, moraš čisto vse podrediti le temu. Tudi sprinterje moraš pustiti doma, ker tam nimajo kaj iskati. To je edini način za zmago na Touru," pravi 47-letni Dolenjec.

Specializacija torej? "Ja, če imaš v ekipi kolesarja, kot je Primož Roglič ali Tadej Pogačar, o čem drugem sploh nimaš za razmišljati. Vingegaard je odličen, ampak je za Pogačarjem zaostal več kot pet minut. Mislim, da Primož ne bi toliko, če sploh. V ekipi se bodo morali odločiti."

Ima Pogačar sploh kakšno slabost?

Tadej v tem trenutku izgleda nepremagljiv. Je morda na tem Touru vendarle pokazal kakšno slabost, na katero bi se lahko njegova konkurenca osredotočila?

"Nič ne kaže na to. Tudi tisto etapo na Mont Ventoux, ko ga je napadel Vingegaard in po kateri so nekateri ugotavljali, da je imel mogoče slab dan, sem sam videl drugače. Tam ni bilo nobene krize, samo šel je v svojem ritmu, v ritmu, za katerega je vedel, da ga lahko vzdržuje dolgo. Mislim, da sploh ni šel na vso moč, vedel je, da lahko vse nadoknadi. Ni se zagnal, čeprav bi ga lahko pokril. Pa tega mogoče niti ni želel."

Zablestel je tudi Matej Mohorič

Izkazala sta se tudi Matej Mohorič z dvema etapnima zmagama, pa Luka Mezgec, ki je bil na zadnji etapi četrti in je celo dirko kazal, da bi lahko teoretično storil še kaj več, če bi dobil proste roke. Sta Tadej in Primož z uspehi povzdignila tudi preostale slovenske kolesarje, kot je Luka Dončić košarkarje?

Kapo dol Mateju Mohoriču! Foto: Reuters

"Brez dvoma sta vso našo srenjo, ki dirka v Pro Touru, povzdignila višje. Kapo dol Mateju Mohoriču. Da mu je uspelo dobiti dve etapi in to na tak način! Priznam, jaz tega nisem pričakoval. Vedel sem, da je dober in da je borec, da je iz pravega testa, ampak to je bilo res izvrstno. Je pa tudi Matej že dovolj dolgo v tem elitnem krogu in je dozorel za te zmage. Nanj lahko računamo tudi na spomladanskih klasikah, tudi tam utegne narediti preboj in dobiti kakšno dirko."

Je imel Mohorič morda tudi srečo, da je v njegovi ekipi Bahrain Victoriousu manjkal poškodovani Mikel Landa, ki bi bil sicer njihov glavni adut za skupni seštevek? "Če ste ga opazovali med dirko, ste lahko videli, da je vedno pomagal drugim. Ogromno je naredil za ekipo, vlekel je Sonnyja Colbrellija, Woutu Poelsu je pomagal pri branjenju pikčaste majice. Ni dirkal samo zase. Izkazal se je in verjetno bo proste roke dobil večkrat. Tudi če bi dirkal Landa, to njegovega statusa ne bi spremenilo, saj bi Landa dirkal zase. V klanec mu Matej tako ali tako ne bi mogel pomagati. Kaj dosti se za Mateja torej ne bi spremenilo. V določenih etapah bi imel prav tako proste roke. Je pa njegov status zdaj še toliko boljši, zmaga na etapi Toura je nekaj večjega, kar lahko dosežeš v kolesarstvu. Morda zmaga na kakšni klasični dirki pomeni več, ampak to je zelo primerljivo."

Mezgec pokazal, da bi lahko naredil več

Je potencial Luke Mezgeca dovolj izkoriščen? Foto: Guliverimage Tudi Mezgec je odpeljal izvrstno dirko. Cel Tour je sicer služil Michaelu Matthewsu, ampak ga je v sprintu v Parizu tudi prehitel. Morda v BikeExchangu ne izkoriščajo njegovega potenciala do popolnosti? "Seveda, ampak v vodstvu ekip so tisti, ki odločajo, kdo bo šel na rezultat in kdo bo pomagal. Luka na to kaj veliko ne more vplivati, je pa res, da je z zmago na Giru dokazal, da je sposoben. Tudi v močnejši konkurenci, kot je bila na tem Touru. Konkurenca sprinterjev je bila namreč precej okrnjena."

Okrnjena je bila zaradi padcev v prvem tednu. Ti so stvari dobro premešali že na začetku dirke. "Res je, ampak to je na Touru stalnica. Morda je bilo to letos nekoliko bolj izrazito, ampak tudi v prejšnjih izvedbah je v prvem tednu vselej odpadel kakšen od favoritov. To je tudi velik strah teh ekip, v prvem tednu poskušajo vsi svoje vodje držati v ospredju, kjer pa ni prostora za vse. Borba je na teh ravninskih etapah res neizprosna."

Kdo bo Pogačarjev izzivalec v prihodnje?

Pa prihodnost? Kdo utegne izzvati Pogačarja? "V prvi vrsti zagotovo Primož. Tudi Vingegaard, kot smo videli, ampak mislim, da bo najbolj nevaren, če se mu uspe izogniti poškodbam in se primerno pripraviti na dirko, Egan Bernal."

Ta spopad utegnemo videti že letos na Vuelti. Za zdaj kaže, da bodo na njej nastopili tako Bernal kot tudi Pogačar in Roglič. "To je res, ampak mislim, da bo Pogijeva forma takrat že v upadu. Odvisno je sicer od priprave posameznika, ampak najlepši pokazatelj razmerij moči je vendarle Tour. Nanj vsi pridejo res stoodstotno pripravljeni. Vuelta ni tako merodajna, lani je Roglič nanjo prišel zelo motiviran po porazu na Touru, Pogačar je bil leto prej tam povsem sproščen. Odvisno je tudi od motivacije."

Bo Egan Bernal tisti, ki lahko ogrozi Pogačarjevo prevlado? Foto: Guliverimage

"Je pa Primož na letošnji Tour prišel veliko bolj obremenjen kot Tadej. Ta je bil sproščen – če mu bo uspelo še enkrat, dobro, če ne, ima še dovolj časa, da to popravi –, medtem ko je Primož že v letih in prav veliko priložnosti ne bo več dobil. Upam, da bo naslednje leto še ta, ki mu bodo podredili celo ekipo, kar mislim, da bi bilo logično," nam je še povedal kolesarski trener in nekdanji športni direktor novomeškega kluba Adria Mobil.

Je napočil čas za mladi val?

Pa so leta res taka težava? Na tem Touru smo nenazadnje opazovali 36-letnega Marka Cavendisha, ki doživlja novo pomlad in je izenačil rekord Eddyja Merckxa po številu etapnih zmag, pa prav tako 36-letnega Chrisa Frooma, ki se je vrnil in še ne misli odnehati. Po drugi strani pa prihaja nov val mladcev, ki napoveduje popolno prevlado. S Pogačarjem na čelu. Se je meja zamaknila? Je 35 let preveč za resen napad na skupno zmago? "Vsaj pri Primožu na to gledam malo drugače. On je začel pozno in se še ni iztrošil. Kakšen kolesar se iztroši že pri 25 letih, ker odpelje toliko in toliko 'grand tourov', Primož pa je šele pri 28 letih začel resno dirkati. Mislim, da ima še nekaj let časa, da naskakuje to zmago, ki si je zelo želi. Upam, da mu bo uspelo, ampak veselimo se lahko tudi Tadejevih dirk, saj bo zmage, kot vidimo, nizal še naprej in ga čaka zares lepa prihodnost. Lahko se le veselimo."