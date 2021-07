Pogačar zapustil oder in vstopil v nov svet

Vse od leta 2019 Tadej Pogačar privablja pozornost na mednarodni ravni. Že ob vstopu v elito, kamor so ga vpeljali pri UAE Emirates, skrbi, da se piše o njem. Zaradi odličnih predstav na kolesu, razumljivo. S tako hitrim vklopom v elitni svet je presenetil prav vse.

Leta 2019 je osvojil Volta Algavre, nato v maju naredil preskok na dirki višjega ranga. Najhitrejši je bil na Tour of California. Prav zaradi tovrstnih predstav so bili vodilni pri UAE Emirates v dilemi, ali ga konec poletja poslati na Vuelto ali ne. Nato je postal še državni prvak v kronometru in vse je bilo pripravljeno na njegov premierni nastop na tritedenski dirki. In to že v krstnem letu med elito.

2019

Datum Rezultat Dirka 24. 8.–15. 9. 3. La Vuelta ciclista a España 7. 6. 1 Državno prvenstvo - kronometer 12. 5.–18. 5. 1. Amgen Tour of California 20. 2.–24. 2. 1. Volta ao Algarve

Rezultatskih ciljev ni imel sam, niti ekipa. Sprva so govorili, da bo morda predčasno zapustil Vuelto, če se bo ta izkazala za naporno. Nato se je pisal 1. september, ko je v velikem slogu osvojil gorsko etapo s ciljem na 2068 metrov visokem Cortals d'Encampu.

Veselje Tadeja Pogačarja ob veliki etapni zmagi na Vuelti. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Naslednje mojstrstvo je pokazal v 13. etapi, ki je imela prav tako gorski predznak. Skupaj s Primožem Rogličem sta prikolesarila na cilj, starejši pa je najvišjo stopničko na odru za zmagovalce prepustil mlajšemu. Novo poezijo je spisal predzadnji dan. Kajpak v gorski etapi. S solo vožnjo je ogrožal zimzelenega Alejandra Valverdeja na drugem mestu, medtem ko je osrednji zmagovalec postal Roglič.

2020

Datum Rezultat Dirka 4. 10. 3. Liège-Bastogne-Liège 29. 8.–20. 9. 1. Tour de France 28. 6. 1 Državno prvenstvo - kronometer 21. 6. 2. Državno prvenstvo - cestna dirka 5. 2–9. 2. 1. Volta a la Comunitat Valenciana

Zaradi odličnih predstav so se pričakovanja dvignila tako pri njem kakor tudi v ekipi. Za leto 2020 je imel v načrtih krstni nastop na sloviti dirki Tour de France. Zablestel pa je že pred tem na Dirki po Valencii, ki jo je osvojil. Po premoru zaradi pandemije koronavirusa je drugič zapored postal državni prvak v kronometru.

S tem je tlakoval pot za Tour de France. Tako kot na Vuelti 2019 je tudi na dirki vseh dirk vknjižil tri etapne zmage. Da mu bo zadnja prinesla toliko zadoščenja, si ni mislil niti sam, kakor tudi ne tekmeci na čelu z Rogličem, ki je bil na dobri poti, da prvič osvoji največjo dirko na svetu. Prav kronometer na predzadnji dan je odločil v korist Pogačarja, ki je odpeljal življenjsko vožnjo na čas ter se s skupno zmago zapisal med nesmrtne.

Foto: Reuters

Na najstarejši belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege je prav tako napadel zmago, a je bil v ciljnem šprintu najhitrejši Roglič, sam pa je osvojil tretje mesto.

V leto 2021 je vnovič vstopil z zmagovalno miselnostjo. Njegovi sta bili večdnevni dirki UAE Tour in od Tirenskega do Jadranskega morja. Na Dirki po Baskiji je dobil šolo, potem ko sta se pred njega zavihtela predstavnika Jumbo-Visme – Roglič in Jonas Vingegaard. Zato pa se je razveselil velikega dosežka na Liege–Bastogne–Liege. Tokrat mu je uspelo prestati pasti kar 259,1 kilometra dolge legendarne trase in za seboj pustiti kolesarje za tovrstne dirke, kot sta Julian Alaphilippe in Alejandro Valverde.

2021

Datum Rezultat Dirka 26. 6.–18. 7. 1. Tour de France 9. 6.–13. 6 1. Dirka po Sloveniji 25. 4. 1. Liège-Bastogne-Liège 10. 3.–16. 3. 1. Tirreno-Adriatico 21. 2.–27. 2. 1. UAE Tour

Čeprav je imela ekipa drugačen načrt glede koledarja pred Tourom, se je Pogi odločil za Dirko Po Sloveniji, ki je pred tem še ni osvojil. V četrtem poskusu mu je uspelo. Sledilo je državno prvenstvo, na katerem mu ni šlo, kot si je želel, a je bila nova šola, kot je povedal, dobrodošla.

Zato pa je z odliko opravil vse teste na Touru. Sprva se je izognil pastem prvega tedna in povrhu vsega zmagal kronometer v peti etapi. Ker je vse od osme etape branil rumeno majico, ni imel toliko manevrskega prostora pri pohodu do etapnih zmag. A je zrežiral dve v velikem slogu. 17. in 18. sta bili gorski v Pirenejih in sta se končali z vzponom. Skočil je v pravem trenutku in se odlepil tekmecem. Na vrhu je dal vsem vedeti, zakaj je še drugič zapored kralj Dirke po Franciji.

Foto: Reuters

Hvalevredni dosežki v treh letih profesionalnega kolesarjenja v družbi najboljši. Glede na telesne in umske predispozicije lahko od kolesarja iz Klanca pri Komendi v prihodnje pričakujemo še veliko. Ko je zapustil zmagovalni oder na Dirki po Franciji, je z glavo že vstopil v nov svet. Najprej so pred njim olimpijske igre, temu pa sledi španska Vuelta, ki bi jo rad prav tako osvojil.