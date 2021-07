Poziv Mezgeca slovenskim navijačem: navijajte za Rogliča in Pogačarja

Že nekaj časa ni skrivnost, da se slovenski ljubitelji kolesarstva delijo na dva dela. Na tiste, ki bolj ob strani stojijo Tadeju Pogačarju, in tiste, ki bi bolj privoščili zmago Primožu Rogliču. Luka Mezgec je zapisal, da ni čas za deljenje, ampak naj ljudje uživajo v slovenskih uspehih.

Primož Roglič in Tadej Pogačar Foto: Guliverimage

"Uživajte v slovenskih uspehih"

"Na kolesu smo si konkurenti, a ko nismo na kolesu, smo prijatelji. Velikokrat se 'dajemo' na kolesih, da pridemo do boljšega položaja, a ko pridemo čez ciljno črto, si čestitamo in smo veseli drug za drugega. Zato bi vsem, ki izbirajo med dvema stranema, med Pogačarjem in Roglič, sporočil, da naj ne bodo neumni in naj navijajo za oba. Uživajte v slovenskih uspehih, ne glede na to, kdo na koncu zmaga," je zapisal 33-letni kolesar, ki kolesari za ekipo BikeExchange.

Med drugim je Tadeju Pogačarju čestital za drugo zaporedno zmago na francoski pentlji, Mateju Mohoriču za dve etapni zmagi, medtem ko je Rogliču sporočil, da je prepričan, da se bo po nesrečnih padcih vrnil na vrh.

Mezgec je na letošnji Dirki po Franciji v skupnem seštevku zasedel 102. mesto, a je prav na zadnji etapi s četrtim mesto dokazal, da bi lahko, če bi imel proste roke, tudi sam napadal etapne zmage. Na letošnji dirki je moral služiti moštvenemu kolegu Michaelu Matthewsu.