Se spomnite, kaj ste počeli pri 22 letih? Tale fant bo težko pozabil. #video

Tadej Pogačar je pri 22 letih že drugič zmagal na Dirki po Franciji. In že drugič domov odnesel tri majice vodilnega. Po "zaslugi" koronavirusa v razmaku pičlih 10 mesecev. Najmlajši kolesar s takim presežkom. In eden zelo redkih, ki se je že pri teh letih odločil, da investira v kolesarski podmladek. Njegov Pogi Team, ki združuje kolesarje med 10 in 18 letom starosti, deluje znotraj Kolesarskega društva Rog, kjer je tudi sam začel brusiti svoj kolesarski talent.

Če je Tadej Pogačar lani na francoskem Touru presenetil, predzadnji dan dirke pa celo šokiral in razdelil slovensko javnost, ki se je hočeš-nočeš razdelila tabor Rogle ali Pogija, letos ni. Presenetila je le njegova dominantnost. Originalni dres svojega moštva UAE Emirates je nosil le prvi dan. Že po drugi etapi je zamenjal zgornji del in oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja, od 8. etape naprej pa gospodaril v najbolj čislani, rumeni.

Belo majico najboljšega mladega kolesarja je oblekel že po 1. etapi, od 8. etape naprej pa je dirkal v rumeni. V dresu UAE je tako vozil samo na uvodni etapi. Foto: Guliverimage

Deški videz, ki vara

Pogačar je poseben kaliber. Zrel kljub rosni mladosti, neustrašen kljub nedolžnemu deškemu videzu, umirjen, samozavesten, prepričljiv na kolesu, tako navkreber kot na kronometru, … In za povrh je videti, kot da je na kolesu povsem neobremenjen, kot da se predvsem zabava.

Slovenski 22-letniki v vrhu športne piramide Tudi Luka Dončić je pri 22 letih eden najbolj cenjenih košarkarjev v ligi NBA, Janja Garnbret ena najbolj raznovrstnih športnih plezalk na svetu, Kristjan Čeh pa pri teh starosti velja za enega najbolj obetavnih metalcev diska na svetu.

Prvi trener: Uživa v vsakem kilometru, ki ga opravi na kolesu

Tudi njegov nekdanji trener Miha Koncilija je opazil to podrobnost. Kot je dejal v pogovoru za Sportal, svojega nekdanjega varovanca že vso sezono opazuje in občuduje, kako kljub množici obveznosti, in teh je res veliko, vse skupaj jemlje z velikim užitkom.

"Prav uživa v vsem skupaj. To sem opazil tudi na dirki Po Sloveniji, kamor mu ne bi bilo treba priti, saj je vedel, da ga bo čakalo ogromno obveznosti, in zdaj na Touru. Težko to razložim drugače kot s tem, da uživa v vsakem kilometru, ki ga opravi na kolesu."

Mark Cavendish in Pogačar sta si po eni od etap izmenjala majici. Britanec je dejal, da ko bo Pogačar še desetič zmagal Tour, se bo z rumeno majico, ki jo je dobil v dar, lahko pohvalil svojim otrokom. Foto: Guliverimage

Superiornost kombinacija različnih dejavnikov

Zakaj je poleg otroškega veselja do sobivanja s kolesom Pogačar tako dober? Na letošnjem Touru skorajda superioren?

Vsak komentator bi verjetno našel drugačno različico odgovora, a pod črto gre bržkone za sijajno kombinacijo telesnih predispozicij, izredne sposobnosti regeneracije - njegov nekdanji moštveni kolega Benjamin Hill nam je v intervjuju dejal, da se Pogačar enostavno nikoli ne utrudi -, kolesarske inteligence in mentalne trdnosti, ki mu jo zavidajo mnogi. Tudi precej bolj izkušeni kolesarji.

Avstralski kolesar Benjamin Hill, ki je s Pogačarjem vozil pri ekipi Gusto Santic, se spominja, da se Pogačar nikoli ne utrudi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vprašanja o dopingu - folklora okrog rumene majice

Kako drugače si sicer razlagati mirnost in samozavest ob odgovarjanju (pri 22 letih!) na vprašanja o dopingu, ki so za lastnika rumene majice na Touru že standardni del folklore, za slehernega pa (si vsaj mislim) dokaj neprijetno zasliševanje.

Če se je na novinarski konferenci na prvi prost dan na dirki zdel nekoliko nepripravljen na tovrstna vprašanja in je namige o poseganju po nedovoljenih sredstvih ovrgel z izjavo, da njegovo nedolžnost dokazujejo številni dopinški testi, kar se marsikomu ni zdel zadovoljiv odgovor, je z iskrenim odgovorom postregel na drugi prost dan.

Tudi na tisti novinarski konferenci se ni mogel izogniti vprašanju o dopingu. Tokrat je na vprašanje odgovoril z izjavo o vzgoji. Dejal je, da sta ga starša vzgojila v dobrega fanta in da nikoli v življenju ni ubiral bližnjic.

Foto: Reuters

Zakaj sploh mora odgovarjati na ta vprašanja? Sam pravi, da razume od kod izvirajo in zagotavlja, da ga ne jezijo, a podzavestno takšni namigi bržkone niso ravno prijetni.

Z najboljšim odgovorom v zvezi s tem je morda v pogovoru za Delo postregel David Walsh, legendarni irski novinar, ki je prvi razkril dopinške nečednosti nekoč največjega zvezdnika in boga kolesarstva Lancea Armstronga (o tem je spregovoril tudi v obsežnem pogovoru za Sportal), ki je dejal, da se mu zdi neprimerno, da mora mladenič sploh odgovarjati na taka vprašanja, saj v času, ko je kolesarstvo doživljalo največje svinjarije, sploh še ni bil niti blizu bicikla. Poleg tega je njegov napredek konstanten in nima meteorskih preskokov, ki bi morali zbujati sum.

Kot otrok manjši in drobnejši od vrstnikov

Pogačar se je s kolesarstvom resneje začel ukvarjati leta 2009, pri 11 letih, kar pomeni, da se s kolesarstvom ukvarja polovico svojega življenja. Na prvih dirkah ni izstopal. Bil je manjši in šibkejši od konkurence. Nekdanji kolesar, danes trener Srečko Glivar nam je povedal, da ravno primer Pogačarja pogosto uporabi pri svojih mladih varovancih.

"Tadej je v mlajših letih težko zmagal na dirki, saj je bil manjši in bolj droben od konkurence. Tako njegov primer uporabljam kot tolažbo, da tudi on v mlajših letih ni blestel, in to jim pomeni ogromno," je razkril enega od psiholoških prijemov, ki jih uporablja pri svojem trenerskem delu.

Nekdanji kolesar, danes športni direktor pri ekipi UAE in selektor slovenske kolesarske reprezentance Andrej Hauptman pri razvoju Tadeja Pogačarja igra pomembno vlogo. Foto: Vid Ponikvar

Po prvi zmagi na Krvavcu se je zaljubil v klance

Pogačar se je kolesarsko kalil v Kolesarskem klubu Rog pri prej omenjenemu trenerju Konciliji. Tesno je sodeloval tudi z zdajšnjim selektorjem slovenske članske reprezentance in športnim direktorjem pri ekipi UAE Emirates Andrejem Hauptmanom, čigar mnenje in nasvete izjemno spoštuje in upošteva, ter trenerjem Markom Polancem, ki Pogačarja hvali kot velikega garača.

Njegova prva zmaga je bila zmaga na Dirki na Krvavec leta 2009, v njegovi prvi sezoni v kategoriji deček C. "Spomnim se, da sem se takrat navdušil, ampak res navdušil, za plezanje v hribe s kolesom," nam je fant, doma prav s Klanca, povedal v enem od intervjujev.

Pogačar je bil prvič gost Sobotnega intervjuja marca 2019. Takrat je takole odgovarjal na nekaj naših vprašanj:

Leta 2019 je iz nekdanjega Roga, pozneje preimenovanega v ekipo Ljubljana Gust Xaurum, prestopil v klub najvišjega ranga UAE Emirates, kjer je s 13. mestom v skupni razvrstitvi nase opozoril že na prvi dirki sezone Tour Down Under (Dirka po Avstraliji), nato pa eksplodiral na tretji kolesarski preizkušnji, 45. izvedbi dirke po portugalski pokrajini Algarve (Volta ao Algarve), kjer je v žep pospravil etapno zmago in zmago v skupni razvrstitvi, in nato z 20 leti postal še najmlajši zmagovalec Dirke po Kaliforniji.

Še prej je leta 2019 zmagal na Dirki prihodnosti (Tour de l'Avenir), ki se je je prijel vzdevek Tour za mlade, in leta 2016 na cestni dirki evropskega prvenstva v kategoriji mladincev osvojil bron.

Gino Mader wins the final stage of @tourdelavenir, and Tadej Pogacar takes overall victory! #tourdelavenir pic.twitter.com/4IiEsScCB5 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 26, 2018

V letih 2017 in 2018 je na domači dirki Po Sloveniji oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja, kar je leta 2016 uspelo predlanskemu zmagovalcu Toura, leto dni starejšemu Eganu Bernalu, letos je z lahkoto zmagal.

Tako kot je zmagal na klasiki Liege-Bastogne-Liege, Dirki po Združenih arabskih emiratih, Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in bil tretji na Dirki po Baskiji. Za Rogličem in Jonasom Vingeggardom, danskim odkritjem sezone, ki je večino Toura pazil Pogačarjevo belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Pogačar s srčno izbranko, prav tako kolesarko Urško Žigart. Foto: Osebni arhiv Urške Žigart

Ne obupa, tudi ko se zdi, da je v izgubljenem položaju

Zdi se zelo umirjen in skromen, a je na kolesu precej brezkompromisen in napadalen. "Tudi ko se zdi, da je v izgubljenem položaju, grize do konca in se ne preda," pravi Tadejeva nežnejša polovica Urška Žigart. Nikoli se ne predaj in nikoli ne odnehaj, je tudi slogan, ki odpira njegovo spletno stran.

Žigartova nam je v enem od intervjujev povedala, da je Tadej na kolesu precej drugačen kot v vsakdanjem življenju, kjer je bolj zadržan, na kolesu pa grize in "ne obupa, tudi kadar se zdi, da je v izgubljenem položaju. Vedno iz sebe iztisne 110 odstotkov za to, da bi dosegel to, kar si želi".

Morda si zdaj želi le še to, da bi Slovenci bolj cenili njegove dosežke. Zdi se namreč, da ima vse, česar se dotakne Rogličeva roka, med Slovenci precej večji sijaj.