Froome o Pogačarju: Potencialno lahko poruši vse rekorde. Bomo videli.

"Star je 22 let in v Pariz se je pripeljal s svojo drugo rumeno majico. To je nekaj posebnega," je po včerajšnji zadnji etapi epske Dirke po Franciji, ki jo je v veličastnem slogu dobil naš Tadej Pogačar, povedal sloviti britanski kolesar, sam štirikratni zmagovalec francoske pentlje, Chris Froome. Ekvadorec Richard Carapaz, eden Pogačarjevih najnevarnejših konkurentov in pred dirko eden od glavnih favoritov za končno zmago, je lahko Slovencu le čestital in priznal, da je bil boj z njim izjemno težak.

Pogačar je šele na svojem drugem Touru v kratki profesionalni karieri domala pometel s konkurenti in ubranil lansko zmago. Drugouvrščenega Danca Jonasa Vingegaarda je po 21. etapah in 3.414 prevoženih kilometrih ugnal za več kot pet minut, tretjega Carapaza za več kot sedem. "Pogačar je zelo močan. Po televiziji morda včasih izgleda enostavno, ko se bojujemo v etapi, ampak v resnici sem mu na trenutke sledil z velikimi težavami," je o bojih s slovenskim asom povedal 28-letni Ekvadorec in dodal: "Imel je imenitno dirko, le čestitam mu lahko."

Carapaz bo še poskušal izzvati Pogačarja

"Pogačar je imel imenitno dirko, le čestitam mu lahko." Foto: Guliverimage Carapaz je večkrat poskusil z napadi, se večkrat poslužil tudi bolj zvitih taktičnih prijemov, blefiral v klancih ob Pogačarju, ga nato poskušal presenetiti s skoki, a ga preprosto ni zmogel resno ogroziti. "Naredil sem vse za dober rezultat in stopničke so zame dober rezultat," se je tolažil prvi južnoameriški kolesar, ki je na vseh treh največjih tritedenskih dirkah stopil na oder za zmagovalce.

Res je imela njegova ekipa Ineos Grenadiers veliko težav zaradi padcev v uvodnih etapah Toura, v katerih so iz boja izpadli njihovi aduti Geraint Thomas, Richie Porte in Tao Geoghegan Hart. Bogati Ineos je tako že v prvem tednu Toura moral spremeniti načrt, a Pogačarju, kot smo videli, niso zmogli priti do živega.

Dirkanje na Touru je bilo letos še posebej agresivno, je mednarodnim novinarjem v Parizu še povedal Carapaz, ki pa vseeno upa, da se bo na dirko vseh dirk vrnil še močnejši in poskušal izzvati Pogačarja.

"Pogačar je morda kolesar, ki lahko poruši vse rekorde"

"Pogačar je morda kolesar, ki lahko poruši vse rekorde." Foto: Guliverimage A to utegne biti nova misija nemogoče, meni nekdanji kapetan moštva Ineos, prej Sky, Chris Froome. Ta 36-letni Britanec je letos dosegel svojo osebno zmago, ko se je po grdem padcu na Dirki po Dofineji leta 2019 spet vrnil karavano najslavnejše dirke na svetu in jo v nasprotju s pričakovanji tudi končal. Resda boj na repu razpredelnice, a vseeno.

"Bilo je brutalno, a o odstopu nisem razmišljal niti za trenutek. Čeprav sem trpel in je izgledalo, da ne uživam, v resnici to naravnost ljubim. Ljubim ta šport nasplošno," je bil štirikratni zmagovalec Toura vesel v cilju v Parizu.

Njegova nova ekipa Israel Start-Up Nation se ni vmešala v boj za najvišja mesta, je pa Froome lahko od blizu opazoval mojstrstvo mladega slovenskega šampiona in je na njem pustil močan vtis. "Ima ves potencial. On je morda kolesar, ki lahko poruši vse rekorde. Ampak zgodaj je še, bomo videli, kako se bodo stvari razvijale," pavi.

Froome je ocenil, da je bila prvotna taktična zamisel Ineosa, da se dirke loti s štirimi izjemno močnimi kolesarji ter dvema kapetanoma (Carapaz in Thomas), pravilna. "Če nimajo koga močnejšega od Pogačarja, je taktika edini način, da ga lahko premagajo. In za to potrebujejo več adutov. Imeli so pravi načrt, ki jim je dokaj hitro razpadel. Zelo zgodaj so morali spremeniti pristop, ampak proti kolesarju, kot je Pogačar z neposrednim bojem 'ena na ena' ne moreš kaj veliko storiti."

Pozor, prihaja močna mlada generacija

Foto: Getty Images Zdaj imajo moštva eno leto časa, da si pripravijo načrt, kako ustaviti slovensko kolesarsko senzacijo. Mnogi Pogačarju po letošnji dominantni predstavi že napovedujejo veličastno serijo zmag. Tudi belgijska legenda Eddy Merckx meni, da bo mladi Gorenjec presegel tako njega, kot francoska junaka Jacquesa Anquetila, Bernarda Hinaulta in Španca Miguela Induraina, edine štiri kolesarje, ki so Tour dobili po petkrat.

A Lance Armstrong, nekdanji ameriški kolesar, ki je na Touru slavil sedemkrat in bil nato zaradi dopinških goljufij izbrisan iz zgodovine francoske pentlje, pričakuje, da bo v naslednjih nekaj letih še zelo zanimivo. "Pogačar je neverjeten, njegova včerajšnja zmaga niti ni več zgodba, to, da bo zmagal, smo vedeli že nekaj časa. Ampak prihaja odlična mlada generacija. Vingegaard je imel odličen Tour in bo treba nanj v prihodnje resno računati, tu je še Egan Bernal, pa Remco Evenepoel, Thomas Pidcock … V naslednjih štirih, petih letih nas čaka prava poslastica."

Pa tudi Primoža Rogliča ne gre nikakor še odpisati, menijo številni tuji kolesarski komentatorji.

