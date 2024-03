Tanja Fajon: To je velik uspeh

Zunanja ministrica Tanja Fajon je glede vojne v Gazi povedala, da si Slovenija v prvi vrsti prizadeva za trajno premirje, zaščito civilistov in izpustitev talcev. Ko bo vzpostavljeno trajno premirje, je prvi korak mirovni načrt z jasnimi koraki. Med drugim tudi glede pogovorov o rešitvi dveh držav. Če to ni mogoče, če se bo ta cilj odmikal, potem je Slovenija v dogovoru z vsaj še tremi državami EU, da gremo v priznanje Palestine v razmeroma kratkem času, je še povedala ministrica.

Ministrica Tanja Fajon je v današnji izjavi novinarjem pojasnila, da resolucija Varnostnega sveta o Gazi poziva k humanitarnemu, trajnemu premirju v času ramazana, izpustitvi talcev in humanitarni pomoči civilistom v Gazi.

Izrael ne spoštuje resolucije

"To je velik uspeh skupine E 10 (nestalne članice Varnostnega sveta, op. p.). Je tudi prva resolucija po dolgem obdobju. Za nas je ta resolucije zavezujoča. In je zavezujoča v skladu z listino Združenih narodov. Jo pa ena stran ne spoštuje in očitno nadaljuje z grobimi kršitvami humanitarnega prava."

Ministrica je še spomnila, da je v četrtek Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) razsodilo z dodatnimi ukrepi. "Predvsem za to, da je treba zagotoviti humanitarno pomoč in hrano. Dejstvo je, da ljudje in zlasti otroci v Gazi danes umirajo zaradi podhranjenosti in lakote. Več sodnikov se je ločeno opredelilo, da je potrebno takojšnje premirje v Gazi."

Izrael nadaljuje z grobimi kršitvami humanitarnega prava

Kot je poudarila, slabšanje stanja v Gazi vsekakor ni povezano z resolucije. "Resolucija zelo jasno poziva Izrael k ustavitvi sovražnosti in k temu poziva tudi velik del mednarodne skupnosti." Dodala je, da Izrael nadaljuje z grobimi kršitvami humanitarnega prava. V Gazi tako vidimo poboje civilistov. "Priča smo humanitarni tragediji. Svet je preprosto padel na preizkušnji humanosti," je poudarila.

Po besedah Fajonove je Slovenija na vseh ravneh zelo proaktivna. "Smo angažirani, se pogovarjamo, kako priti do rešitve dveh držav in priznanja Palestine, zavedajoč se, da če ne bo mirovnega načrta, ki ga bo bodo priznavali vsi vpleteni v regiji, potem to ne bo zagotovilo trajnega miru ter varnosti Izraelcev in Palestincev. Najprej strmimo k temu."

O priznanju Palestine

Ponovila je, da si naša država najprej prizadeva za trajno premirje, zaščito civilistov in izpustitev talcev. Ko bo vzpostavljeno trajno premirje, je prvi korak mirovni načrt z jasnimi koraki, kako vzpostaviti močno palestinsko oblast, kako zagotoviti nadzor v Gazi po spopadi in kako spraviti vse akterje k skupni mizi na pogovore o rešitvi dveh držav.

"Če to ni mogoče in če se ta cilj odmika, potem je Slovenija zdaj v dogovoru z vsaj še tremi državami EU, da gremo v priznanje Palestine v razmeroma kratkem času," je poudarila Fajonova.

Izraelska vlada želi uničiti Hamas

Pojasnila je še, da imajo opravka z izraelsko vlado, katere cilj je uničenje Hamasa. »To je cilj, ki ga je težko meriti. Ni pripravljenosti na dogovor, in sicer ne na strani Hamasa ne na strani Izraela. Vojne v Gazi se zato nadaljuje.«

Ruski diplomat in hekerski napadi

Fajonova je v izjavi glede ruskega diplomata Sergeja Lemeševa povedala, da je izgnani diplomat našo državo zapustil pred dvema dnevoma. Za našo državo je s tem zgodba končana.

Glede ruskih propagandnih dejavnosti in hekerskih napadov v zadnjih dnevih je dejala, da pristojne institucije spremljajo dejavnosti, ki so uperjene proti interesom naše države. Na hekerske napade, kot se dogajajo zadnje dne, smo v Sloveniji. Pri teh napadih gre predvsem za poskus pridobivanje pozornosti, je še dejala.