Izgnani ruski diplomat zapustil Slovenijo

Slovensko zunanje ministrstvo je prejšnji četrtek sporočilo, da je ruskega diplomata, ki je opravljal aktivnosti, neskladne z njegovim diplomatskim statusom, v skladu z 9. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih razglasilo za nezaželeno osebo. Ob tem je diplomatu, šlo naj bi za namestnika vojaškega atašeja Sergeja Lemeševa, postavilo enotedenski rok, da zapusti državo. Ob njegovem izgonu so z ruske ambasade sporočili, da je v Sloveniji služboval štiri leta in pol.

Arčon je danes povedal, da odločitev o izgonu ni bila sprejeta čez noč, ampak je bila tehtna in premišljena.

Dejal je še, da ne more oz. ne sme potrditi informacij o domnevni mreži ruskih študentov v državi, ki naj bi skrbeli za propagando, saj da gre za tajne podatke.

Prav tako zaradi tajnosti ne more in sme komentirati postopkov glede domnevnih ruskih vohunov, ki so ju decembra 2022 priprli v Sloveniji, je dejal Arčon. Moški in ženska, ki naj bi se predstavljala z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch, sta osumljena vohunjenja za Rusijo. Sodišče je zanju lani odredilo pripor, grozi pa jima do osem let zapora.

Bo Moskva napovedala povračilne ukrepe?

Lemešev je deloval kot namestnik vojaškega atašeja na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani, za izgon pa so se odločili zaradi povečanja ruskih propagandnih aktivnosti zoper slovenske narodne interese. Po neuradnih informacijah je pri tem sodelovalo več sto Rusov. V okviru aktivnosti so kritizirali slovensko zunanjo politiko in opravičevali rusko agresijo na Ukrajino.

Njegov izgon iz države je napovedal državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost v premierjevem kabinetu Vojko Volk. "Šlo je za delovanje na vseh področjih družbenega življenja, za vplivanje na družbenih omrežjih," je povedal o odločitvi.

Ob izgonu bo Moskva Sloveniji najverjetneje napovedala povračilne ukrepe, s katerimi bi izgnala kakšnega od slovenskih diplomatov, česar do zdaj, kot so potrdili na pristojnem ministrstvu, še niso storili.

Številne evropske države so od začetka ruske invazije v Ukrajini februarja 2022 diplomatske predstavnike Moskve razglasile za nezaželene ali pa so zahtevale zmanjšanje ruskih diplomatskih misij. Nazadnje so o izgonu ruskih diplomatov poročali iz Avstrije. Slovenija je v začetku aprila 2022 tako zahtevala zmanjšanje števila osebja na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani na raven slovenskega v Moskvi. S tem se je število osebja na ruskem veleposlaništvu zmanjšalo za 33 oseb, z 41 na vsega osem.