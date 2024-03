Slovenka v Palestini: Če bi naredila še en korak, bi me zadela krogla izraelske vojske

Kmalu po eskalaciji nasilja med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom se je 33-letna Martina Lešnik z Mute odločila, da za kratek čas zapusti Slovenijo in se odpravi na Bližnji vzhod, na Zahodni breg. V Hebronu se je pridružila nevladni organizaciji v sklopu volonterskega programa Excellence Center. Tam je poučevala, delala v begunskem taborišču, mobilni ambulanti in organizirala dobrodelno zbiranje prispevkov za pomoč prizadetim družinam. Pred kratkim se je srečno vrnila v Slovenijo in spregovorila tudi za medije.

Martina Lešnik je celotno pot na Zahodni breg organizirala v lastni režiji. Pomagali sta ji dekleti, ki sta že bili v Palestini. Ko je prispela, je nemudoma začela pomagati pomoči potrebnim. Delovala je v nevladni organizaciji v sklopu volonterskega programa Excellence Center v Hebronu, največjem mestu na Zahodnem bregu.

Povedala je, da učitelji ne dobijo polne mesečne plače. Foto: osebni arhiv Gre za center, ki ponuja različne programe za mednarodne prostovoljce, ki želijo prispevati k izboljšanju življenjskih pogojev in kakovosti storitev za Palestince. V njihovi povezavi deluje klinika, kjer nudijo brezplačno zdravstveno oskrbo in svetovanje za ljudi, ki si tega ne morejo privoščiti, ter pomoč v bližnjih begunskih taboriščih.

Preden sem šla na pot, je bil eden izmed nasvetov: "Tina, ne hodi po robu!" In, ja, sem jo doživela, to hojo. Ta občutek, ko nisem vedela, ali bom, če naredim samo še en korak naprej, dobila od izraelske vojske kroglo skozi srce, ko sem se peš vračala iz begunskega taborišča Al Fawwar, ki leži na območju varovanja okupacijskih sil Izraela. To so težki občutki za predelati. Taki dogodki se ne zgodijo v običajnem življenju vsakdanjega evropskega dekleta.

Poučevala je angleški jezik in dekleta v starosti od 8 do 14 let izobraževala na področju pubertetniškega razvoja telesa, pozitivnega mentalnega zdravja ter ohranjanja zdravega načina življenja. Foto: Osebni arhiv Lešnikova je v omenjenem centru poučevala angleški jezik, izobraževala dekleta v starosti od 8 do 14 let na področju pubertetniškega razvoja telesa, pozitivnega mentalnega zdravja ter ohranjanja zdravega načina življenja. Poleg tega je opravljala tudi prostovoljno delo v begunskem taborišču Al Fwwar, v mobilni ambulanti neprofitne nevladne organizacije Greenland Society for Health development na projektu Rozana.

Ta, kot je pojasnila Lešnikova, želi odpraviti primanjkljaje zdravstvene oskrbe za Palestince v sodelovanju z izraelskim zdravstvenim sistemom in pripravljenostjo njihovih zdravnikov za podporo svojih palestinskih kolegov, prizadeva pa si tudi za ustvarjanje pozitivnega dialoga ter negovanje empatije med Izraelci in Palestinci.

Hkrati je sodelovala tudi v projektih organizacije Women for women in s pomočjo dobrodelnih prispevkov pomagala okoliškim družinam za lažje prebijanje čez negotov dan. "Moja izkušnja s Palestinci je, da so topli ljudje, skrbni in sočutni ter si zelo želijo miru. Povsod je prisotna tudi žalost, ki jo začutiš skozi njihove tople nasmehe dobrodošlice in sprejetosti. Sploh v obdobju priprav na ramadan občutijo krivdo, da bi lahko sploh uživali življenje glede na vojno." Foto: Osebni arhiv

Čas mojega delovanja tukaj je bil glede na trenutno dogajanje odvisen samo od vzdržljivosti mojega srca. In poguma. Ker biti pogumen ni več izbira, ampak stvar odločitve. Je stanje duha in vera v ljubezen.

Čuti se stiska, denarja ni

Hebron je razdeljen na dva dela. H1 je pod pod palestinsko civilno in varnostno oblastjo. H2 pa je pod Izraelskim vojaškim nadzorom. In tu je realnost še veliko težja, nadaljuje Lešnikova.

"Čuti se stiska, pritisk na prsih, strah, ker ljudje živijo v vsakodnevnem stiku z okupacijo. Zaradi vojne v Gazi ni turistov, kar pomeni, da ni denarja, ki bi ga turisti prinesli. Cene izdelkov so veliko višje. Odkar je vojna v Gazi, Izrael Palestini ne plačuje prispevkov za javni sektor, ki tako ne dobi plač. Ni denarja za šolstvo, izobraževanje, ki spada pod kategorijo javnega sektorja," pove.

Ob tem je navedla primer učitelja. Ti, kot je povedala, niti ne dobijo polne mesečne plače niti ne vedo, kdaj bodo plačani. To izjemno vpliva na njihovo vsakdanje življenje, saj ne morejo plačati najemnine, kupiti hrane ali se z avtobusom odpraviti v službo.

"Kot razumem, dobijo morda petino svoje mesečne plače, kar je veliko odstopanje od običajnega dohodka. Njihov življenjski standard je strmoglavil. Študente še naprej poučujejo prek spleta iz prijaznosti in spoštovanja do njih. Vse preprosto stoji. In ker je tudi tukaj vedno več napadov izraelskih sil, sta glavni težavi varnost in mentalno zdravje prebivalcev, saj je njihov živčni sistem v nenehnem stresnem odzivu beg ali boj," še pojasni Lešnikova.

Lešnikova: To ni bila niti misija niti projekt, sem le sledila srcu

Seveda se je na pogumno Korošico obrnilo veliko ljudi in jo vprašalo, kaj jo je gnalo na Bližnji vzhod v času, ko iz Gaze dnevno videvamo posnetke vojnih grozot. Odgovarja jim takole:

"Na Zahodni breg me ni vodila misija ali projekt. Razlog za moj odhod, pomoč na Zahodnem bregu, ni politične narave. Je človeški odziv na stisko ljudi in želja pomagati po najboljših močeh. Prevzel me je nekakšen vzgib, da sledim srcu, ki vedno bije v ritmu empatije. Sprememba okolja, ki je od mene zahtevala do zdaj vsa vprašanja eksistence. A le s pogumnim obrazom in zaupanjem v svojo resnico ter intuicijo," razloge za odločitev opiše neustrašna Korošica.

Martinin odhod je, kot je dejala, človeški odziv na stisko ljudi in želja pomagati po najboljših močeh. Foto: Osebni arhiv "Od nekdaj sem bila na strani šibkejšega in v meni preprosto ni prostora za zlo, laži in krivico," nadaljuje Lešnikova, ki je, kot pravi, želela občutiti, od kod ljudje na okupiranem ozemlju črpajo moč in pogum ter od kod jim volja do življenja.

"Eno so zgodbe, ki jih slišiš, prebereš in gledaš prek spleta, drugo pa realnost za ljudi, ki dnevno živijo skozi krute okoliščine. To lahko resnično občutiš šele, ko si z njimi. Ko začutiš energijo kraja. Poslušaš in živiš skozi zgodbe njihove zgodovine. Se vživiš v njihovo strast do zemlje. Poslušaš ljudi na tej in oni strani, skušaš skozi njihove oči videti pogled na drugega," meni.

Pravi, da propaganda na obeh straneh deluje na najbolj ranljivem čustvu, strahu, ki zamegli pogled in zablokira srce. "Ampak sočutje in ljubezen imamo vsi v sebi, ne glede na kraj rojstva. In tvoja je izbira, ali se prepustiš strahu, ki ga ne moreš nadzorovati, ali pa stopiš iz območja udobja, stopiš korak nazaj, pogledaš širšo sliko dogajanja in jo poskušaš razumeti. Nihče si ne zasluži živeti človeka nevredno življenje," je prepričana Lešnikova.

"Plaestinci so topli, srčni in sočutni ljudje, ki si zelo želijo miru," je dejala Martina Lešnik. Foto: Osebni arhiv

"Treba se je zavedati, da trpijo na obeh straneh"

Ob koncu je dodala, da se zaveda, da bi veliko ljudi želelo pomagati, a jim je to zaradi različnih razlogov fizično onemogočeno. Če želite pomagati, lahko delite Martinino zgodbo, ozaveščate o stanju na Zahodnem bregu in v Gazi, donirate sredstva za pomoč prebivalcem, predlaga Lešnikova.

Ob tem poziva, da se je pomembno zavedati, da ljudje trpijo na obeh straneh in da jih bo le stopanje po skupni poti medsebojnega spoštovanja ter sprejemanja pripeljalo do miru in varnosti za vse.