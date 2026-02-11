Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Sreda,
11. 2. 2026,
19.08

1 ura, 24 minut

Sreda, 11. 2. 2026, 19.08

Je to kitajski zviti načrt, ki bo potopil Evropo?

A. Ž.

Kitajska vojska | Po mnenju nekaterih zahodnih obrambnih strokovnjakov Kitajska načrtno podpira ruska vojaška prizadevanja, da tako slabi Evropo in Zahod. Zaradi ruske grožnje mora namreč Evropa namenjati vse več denarja za oborožitev. Na fotografiji: kitajske vojakinje. | Foto Guliverimage

Po mnenju nekaterih zahodnih obrambnih strokovnjakov Kitajska načrtno podpira ruska vojaška prizadevanja, da tako slabi Evropo in Zahod. Zaradi ruske grožnje mora namreč Evropa namenjati vse več denarja za oborožitev. Na fotografiji: kitajske vojakinje.

Foto: Guliverimage

Kitajska podpira Rusijo, ker želi Peking gospodarsko oslabiti Evropo, je prepričan britanski letalski maršal Ed Stringer. Evropa mora namreč zaradi ruske grožnje za obrambo namenjati čedalje več denarja. Vojna v Ukrajini bi tako lahko delovala kot zamrznjen konflikt, ki bi dolgoročno vezal zahodne vire, kar je seveda v interesu Kitajske, trdi Britanec.

Ed Stringer, ki je tudi nekdanji vodja obveščevalne službe kraljevih zračnih sil, je pred kratkim govoril pred obrambnim odborom britanskega parlamenta. Med drugim je opozoril, da je Kitajska na skrivaj vzpostavila dobavne verige do ruskih tovarn brezpilotnih letal, piše britanski medij The Telegraph.

Ali Peking podpira 60 odstotkov ruskih vojnih prizadevanj?

"Rusija lahko vodi to vojno le zato, ker jo Kitajska pravzaprav financira," je dejal Stringer. Peking naj bi prikrito podpiral približno 60 odstotkov ruskih vojnih prizadevanj.

Ši Džinping
