Je to kitajski zviti načrt, ki bo potopil Evropo?

Kitajska podpira Rusijo, ker želi Peking gospodarsko oslabiti Evropo, je prepričan britanski letalski maršal Ed Stringer. Evropa mora namreč zaradi ruske grožnje za obrambo namenjati čedalje več denarja. Vojna v Ukrajini bi tako lahko delovala kot zamrznjen konflikt, ki bi dolgoročno vezal zahodne vire, kar je seveda v interesu Kitajske, trdi Britanec.

Ed Stringer, ki je tudi nekdanji vodja obveščevalne službe kraljevih zračnih sil, je pred kratkim govoril pred obrambnim odborom britanskega parlamenta. Med drugim je opozoril, da je Kitajska na skrivaj vzpostavila dobavne verige do ruskih tovarn brezpilotnih letal, piše britanski medij The Telegraph.

Ali Peking podpira 60 odstotkov ruskih vojnih prizadevanj?

"Rusija lahko vodi to vojno le zato, ker jo Kitajska pravzaprav financira," je dejal Stringer. Peking naj bi prikrito podpiral približno 60 odstotkov ruskih vojnih prizadevanj.

Strokovnjaki se bojijo, da bi Kitajska lahko izkoristila svojo moč nad Rusijo za oslabitev Nata, tudi tako, da bi Moskvo spodbudila k napadu na Estonijo.

Kitajska s pomočjo Rusijo gospodarsko slabi Evropo?

Po mnenju sira Hewa Strachana, vodilnega obrambnega strokovnjaka, bi Kitajska lahko imela interes spodbujati Rusijo k takim ukrepom, dokler bo prejemala poceni rusko nafto.

Letalski maršal Stringer ne verjame, da Kitajska želi sprožiti neposredni spor z Natom. Prepričan pa je, da Peking podpira Moskvo, da bi Evropo prisilil k višanju obrambnih izdatkov in tako posledično oslabil evropsko gospodarstvo, še piše The Telegraph.