Lastnica Kengurujčkov: Vzmetnica je sama padla na deklico

Branimiro Vrečar, lastnico zasebnega zavoda Kengerujčki na Vrhovcih v Ljubljani, so starši ovadili zaradi surovega ravnanja z otroki in drugih obtožb. Lastnica se pred mediji ni želela izpostavljati in je vse obtožbe zavrnila, tokrat pa je bil objavljen prvi pogovor z njo, v katerem je komentirala početje v videoposnetkih, ki jih je posnela nekdanja zaposlena.

V današnji oddaji Tarča na TV Slovenija so objavili ves pogovor z lastnico zavoda Kengurujčki, v katerem je ta pojasnjevala predstavljene obremenilne posnetke, ki jih je posnela tam zaposlena vzgojiteljica.

"Vzmetnica je sama padla na otroka"

Ob posnetku, kjer je otrok zavit tudi čez glavo v histeričnem joku ležal pod vzmetnico, je dejala: "Jaz sem otroka samo dala v posteljico, vzmetnico pa sem dala samo pokonci, da ne bi lezla po mreži. Potem sem jaz odšla od doma, njena odgovornost pa je bila, da je poskrbela za varnost otrok. Mene ni bilo doma."

Lastnica je izrazila prepričanje, da je vzmetnica na otroka padla, ker se je ta premikal. "Otroka sem dala v posteljico, pokrila, zavila in šla. Rok mu nisem zavila, samo pokrila sem ga in šla. Če je bila deklica nemirna, se je vzmetnica mogoče prevrnila," je dejala.

VIDEO: grozljivo ravnanje - otroke prisilno zavijali v rjuhe (Opozorilo: občutljiva vsebina)

"Deklica se je sama pokrila čez glavo, ker je bila nemirna"

Na vprašanje, ali je deklico pokrila čez glavo, je odgovorila, da tega ni storila ona. "Sama se je pokrila čez glavo, ko se je prerivala. Jaz sem jo pokrila do vratu, potem pa se je čez glavo pokrila sama, ker je bila nemirna," je pojasnila lastnica.

Na posnetku je vidna tudi zelena blazina, s katero je bil otrok stisnjen ob rob postelje. Lastnica je odgovorila, da je bilo to zato, ker je deklica stala in hodila ter se postavljala na ograjo na posteljo, ta pa bi se lahko prevrnila. Z blazino naj bi bila torej po njenih besedah založena zgolj zaradi varnosti.

Za varnost otrok naj bi skrbela vzgojiteljica, ki je tam najemala prostore

Na vprašanje, ali ni ona tam za to, da zagotavlja varnost, je lastnica odvrnila, da je za varnost otrok skrbela vzgojiteljica. "Ona je imela te prostore najete in ona je skrbela za varnost otrok, jaz sem bila tam samo v pomoč, če me je potrebovala," je dejala in dodala, da je vse, kar je počela, počela zato, ker jo je vzgojiteljica prosila, naj ji pomaga, ko je ona delala nekaj drugega.

"Vsak otrok, ki pride, od začetka odklanja hrano. Nekako mu moraš ponuditi tisto prvo priložnost, da okusi, da poskusi eno stvar. To ni prisila. Otrok seveda odklanja, a moraš mu dati po enem tednu, da vsaj poskusi, sicer bi ostal lačen ves teden," je komentirala posnetek, na katerem prisilno hrani otroka, ki ob tem joka in hranjenje odklanja.

Novinarka ji je nato pokazala tudi fotografije, na katerih naj bi šlo za prisilno umirjanje. Komentirala je, da je bila deklica v vreči, da se je obračala, da je bila zelo nemirna. "Otrok pride iz vreče, stoji in leze po ograji in bi se prevrnil, to je zgolj zaradi varnosti. In zgolj zato, da jih ne bi zeblo, smo jih dajali, celo na željo staršev, v vreče."

Lastnica je prepričana, da otrokom ni povzročila travm

"Ko otroci pridejo, je to zanje sprememba. Odtujeni so od mame, okolje je drugo in vsak otrok to na začetku izraža na kakršenkoli način … Nobeden se na začetku takoj ne smeje, ko pride v vrtec. In poskušamo mu na najlažji način omogočiti in olajšati, da se čim prej umiri. Vse te stvari so, da se čim prej umiri. Ne moreš pa ga nositi ure in ure, ob čemer ga ravno tako ne potolažiš," je komentirala jok zavitega otroka.

Prepričana je, da s tem otroku ni povzročila nobenih travm, saj je bilo to "le za nekaj trenutkov, da so otroka dali spat, nato pa je vzgojiteljica sedela ob otrocih in jih naprej mirila".

Ovadbe ni želela komentirati. Dejala je, da bodo, ko se bo pokazalo vse, dajali druge izjave, in dodala, da je ob tem prizadeta in ogorčena.

Kontaktna oseba zavoda Kengurujčki Aleš Vrečar je pred tednom dni, ko so posnetki prišli v javnost, za Siol.net dejal, da je za kakršenkoli komentar na to temo "več kot izčrpan, saj ga novinarji oblegajo že ves dan. Več vam lahko pojasnim jutri". Ko pa smo ga poklicali naslednji dan, nam je dejal, da zadeve ne bo komentiral. Lastnica zavoda se ni javila na telefon, za izjavo nam je ni uspelo dobiti.