Nasilje v vrtcih: tokratni primer žal ni osamljen #video

Primer zlorabe otrok v ljubljanskem zavodu Kengurujčki žal ni osamljen. O zlorabah tako v zasebnih kot tudi javnih vrtcih poročamo skoraj vsako leto. Vzgojiteljica naj bi otroke ščipala, ustrahovala in lasala. Psihično in fizično nasilje nad otroki v Javnem zavodu Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, trpinčenje otrok v vrtcu Zarja. To so le nekateri naslovi, ki so v preteklih letih šokirali javnost.

Prijave o zlorabah otrok v vrtcih so najpogosteje anonimne in le redke dobijo epilog. Samo v letošnjem letu je inšpektorat prejel 55 prijav nasilja v vrtcih, vendar postopki še niso končani. Posnetki zlorab otrok po svetu niso nobena redkost, a je nepojmljiva dejanja še vedno neprijetno gledati.

Otroke prisilno zavijali v rjuhe in jih prisilno hranili

Včeraj so v javnost prišli posnetki, ki kažejo surovo ravnanje z otroki v ljubljanskem zavodu Kengurujčki. Otroke, stare med 11 meseci in štirimi leti, so, da bi jih umirili in da se ne bi slišalo njihovega joka, prisilno umirjali tako, da so jih tesno povijali v rjuhe. Posnetki kažejo, da so otroka, povitega tudi čez glavo, položili v posteljico in nanj položili vzmetnico. Otroke naj bi tudi prisilno hranili.

VIDEO: grozljivo ravnanje – otroke prisilno zavijali v rjuhe (opozorilo: občutljiva vsebina)

Vzgojiteljica naj bi otroke zapirala na hladno teraso

Čeprav podobnih prizorov na naših tleh na srečo še nismo videli, to še ne pomeni, da policija nasilja v slovenskih vrtcih še ni obravnavala. Eden od odmevnejših primerov sega v leto 2013. Vzgojiteljici iz kamniškega vrtca Zarja naj bi otroka kazensko zaprli na hladno teraso. Odzvati se je moral celo župan.

"Takoj sem odhitel v vrtec in se sestal z direktorico. Povedala mi je, da so preiskovalni organi zjutraj že bili v hiši," je dejal takratni župan Kamnika Marjan Šarec.

Vzgojiteljici, obtoženi trpinčenja, sta bili prisiljeni podati odpoved. Zanimivo je, da so se starši postavili na njuno stran.

"Zdi se mi, da pretiravajo. Mi imamo dobre izkušnje. V vrtcu imamo dva otroka in nikoli ni bilo nič takšnega," je v bran vzgojiteljicama takrat dejal oče dveh otrok iz vrtca Zarja.

Nasilje nad otroki tudi v vrtcu v Šmarju pri Jelšah

Anonimka o nasilju nad otroki je pred skoraj tremi leti pretresla tudi vrtec v Šmarju pri Jelšah.

"Ravnateljico smo opozorili, da se je to zgodilo, pa se ni odzvala, ker so bili tisti delavci pri njej nekako zaščiteni," je dejala ena izmed mater otrok, ki so obiskovali ta vrtec.

Preiskovalci nasilja niso potrdili. S čela vrtca je po 20 letih vseeno odletela ravnateljica. Leto in pol po aferi je vrtec pretresel nov incident. Starši so pomanjkanje zaupanja poskušali reševati kar s prisluškovanjem.

"Ena izmed strokovnih delavk vrtca je v darilni vrečki enega otroka odkrila prisluškovalno napravo," je povedala nova ravnateljica vrtca Jelka Kitak.

Na zatožno klop pa je morala sesti vzgojiteljica Franka Kovačič. V obalnem vrtcu Delfino blu naj bi otroke pretepala, ščipala in lasala. Izredno odpoved je dobila šele po 30 letih delovne dobe.

Policija prikritih preiskovalnih ukrepov ne bi mogla uporabiti

Na Generalni policijski upravi (GPU) so za STA pojasnili, da zakon o kazenskem postopku policiji v takšnem primeru ne omogoča uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov, ki bi potrdili sum.

Kot je Slovenijo pretresel omenjeni primer, so namreč v Italiji zadnja leta zabeležili več zgodb nasilja nad otroki v vrtcih, te je policija razkrila tudi s pomočjo "skritih kamer", nameščenih v preiskovanih ustanovah. Naša policija skritega snemanja v takem primeru ne bi smela uporabiti. Kot primer, zagrožena kazen za zanemarjanje ali grobo ravnanje z otrokom je namreč največ tri leta zapora, slovenska zakonodaja pa določa, da lahko policija prikrite preiskovalne ukrepe uporablja le pri preiskovanju kaznivih dejanj, za katere je zagrožena kazen pet ali več let zapora.

Na vprašanje STA, ali bo posnetke iz zavoda Kengurujčki, ki jih je posnela vzgojiteljica, mogoče uporabiti na sodišču, pa so na GPU odgovorili, da policija v okviru preiskave kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, svoje ugotovitve posreduje pristojnemu tožilstvu v obliki kazenske ovadbe oziroma poročila, "odločitev o nadaljnjih postopkih in dokazih pa je v pristojnosti tožilcev".