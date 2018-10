Grozljivo ravnanje v ljubljanskem vrtcu: otroke prisilno zavijali v rjuhe

V ljubljanskem zasebnem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki naj bi z otroki ravnali surovo in neprimerno. Otroke so, da se ne bi slišalo njihovega joka, umirjali z zavijanjem v rjuhe, prav tako naj bi jih prisilno hranili.

V zasebnem zavodu Kengerujčki na Vrhovcih v Ljubljani so otroke, stare med 11 meseci in štirimi leti, da bi jih umirili in se ne bi slišalo njihovega joka, prisilno umirjali tako, da so jih tesno povijali v rjuhe, je poročala TV Slovenija.

Posnetki, ki so jih pridobili na nacionalni televiziji, kažejo, da so otroka, povitega tudi čez glavo, položili v posteljico in nanj položili vzmetnico. Otroke naj bi tudi prisilno hranili.

Ravnanje je s telefonom posnela vzgojiteljica

Ena od vzgojiteljic, ki je bila v vrtcu zaposlena dobre tri tedne, je ravnanje z otroki posnela z mobilnim telefonom. Skupaj s starši otrok so se s posnetki obrnili na policijo. Ta z inšpektorji primer preiskuje.

Vzgojiteljica je za TV Slovenija pojasnila, da so deklico v enem primeru trikrat popolnoma zavili v rjuho, čezenj pa je imela poveznjeno še vzmetnico. Ko jo je odvila, je bila deklica povsem rdeča, lahko bi se celo zadušila, je dejala.

Vzgojiteljica še dodaja, da je lastnica zavoda otroke tudi prisilno hranila. Če so otroci bruhali, naj bi jim hrano tlačila nazaj v usta.

Spletna stran Zavoda Kengurujčki ni več dosegljiva. Foto: posnetek zaslona

Lastnico zavoda, ki naj bi sicer po dogovoru opravljala le gospodinjska dela, saj za varstvo otrok in nego nima ustrezne izobrazbe, niti nima odprtega statusa samostojnega podjetnika, je vzgojiteljica na nesprejemljivo ravnanje opozarjala že prvi teden zaposlitve. Ker ni zaleglo, je zadnja dva tedna začela snemati dogajanje v vrtcu.

Nato je sklicala vse starše, ki jim je pojasnila razmere v vrtcu in pokazala posnetke. Skupaj so se odločili, da primer prijavijo policiji.

Lastnica zavoda očitke zavrača

Lastnica zavoda, ki se pred mediji ne želi izpostavljati, vse obtožbe zavrača. Za TV Slovenija je podala zgolj kratko izjavo. "Zelo sem prizadeta in odločno zavračam vse očitke, ker niso resnični," je dejala.

Kontaktna oseba zavoda Kengurujčki Aleš Vrečar nam je dejal, da je za kakršenkoli komentar na to temo "več kot izčrpan, saj ga novinarji oblegajo že ves dan. Več vam lahko pojasnim jutri," se je opravičil Vrečar.

Vrtec je zaprt, zadevo preiskuje policija

Starši so otroke že izpisali iz vrtca, vrtec pa je od prejšnjega tedna tudi zaprt.

Zadevo preiskujeta policija in inšpektorat za šolstvo. "Ta trenutek vam lahko potrdimo zgolj to, da so policisti PU Ljubljana v preteklem tednu prejeli prijavo, ki se nanaša na določene nepravilnosti v enem izmed vzgojnih zavodov na območju Ljubljane. O konkretni zadevi se odvija preiskava, obveščene pa so bile tudi nadzorstvene institucije," so nam odgovorili s Policijske uprave Ljubljana.

Mamica: Upam, res upam, da ta zgodba ne bo pustila nobenih posledic

Ena od mam je povedala, da je na posnetku, ki ga je pridobila televizija, njena 11-mesečna hčerka. Zvezana je bila z rjuho, tudi čez glavo, položena v posteljico, čez njo so položili vzmetnico. "Jaz zares ne morem še verjeti, da se je to zgodilo. Ne morem spati, odkar sem izvedela za te zlorabe. Upam, res upam, da ta zgodba ne bo pustila nobenih posledic," je povedala za nacionalno televizijo.

Ministrstvo za šolstvo je ravno danes na svoji spletni strani opozorilo, kako pomembno je, da si pred načrtovano vključitvijo otroka v vrtec oziroma varstvo pridobite vse potrebne informacije. Vsak vrtec in izvajalec varstva otrok (varuh) lahko opravlja dejavnost le, če je vpisan v razvid ali register pri ministrstvu. Javnih samostojnih vrtcev je registriranih 108, vrtcev pri osnovnih šolah 226, zasebnih vrtcev je 88, varuhov predšolskih otrok pa 337, so navedli na ministrstvu. Informacije o prostih mestih v vrtcih, o razliki med programi v javnih in zasebnih vrtcih, o vrstah teh programov, o možnosti izbire med javnim ali zasebnim vrtcem ter različnimi programi, tudi o tem, kdo so lahko zasebni vzgojitelji ali varuhi predšolskih otrok in katere pogoje morajo izpolnjevati, lahko najdete na spletni strani ministrstva oziroma nas lahko tudi pokličete (01/4005492).

Ena izmed deklic naj bi po pričevanju očeta že trpela posledice surovega ravnanja. "S svojimi igračami, dojenčki in punčkami ravna na način, kot so z otroki počeli v vrtcu. Verjetno bomo morali poiskati pomoč psihologa," je dejal za TV Slovenija.