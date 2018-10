"Tega, kar se je dogajalo v tem varstvu, si ne morem niti zamisliti" #video

Objava posnetkov surovega ravnanja z malčki v varstvu otrok na ljubljanskih Vrhovcih močno razburja slovensko javnost. Zaradi neprimerne obravnave otrok so pretreseni tudi v vrtcih. Takšno ravnanje z otroki je nedopustno, šokirani smo, da nekdo takšno varstvo poimenuje vrtec, pravi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. Nad razkritjem je ogorčena tudi direktorica zasebnega vrtca Dobra teta Jana Fleišer, ki se sprašuje, kako so lahko starši in zaposleni v preteklosti prezrli nasilje nad otroki.

VIDEO: grozljivo ravnanje – otroke prisilno zavijali v rjuhe (opozorilo: občutljiva vsebina)

Posnetki kažejo, da so otroke v varstvu Kengurujčki na ljubljanskih Vrhovcih umirjali tudi z zavijanjem v rjuhe. Še več, povite malčke so položili v posteljice in nanje položili vzmetnice, prav tako naj bi jih prisilno hranili. Lastnica varstva naj bi otrokom po besedah vzgojiteljice, ki je dogodke posnela, hrano tlačila nazaj v usta, tudi če so ti bruhali.

"Šokirani smo, da nekdo takšno varstvo poimenuje vrtec"

"Rečem lahko samo to, da sem šokirana. Vsako takšno ravnanje s tako majhnimi otroki in s tako občutljivo populacijo otrok je nedopustno. V slovenskih vrtcih smo šokirani, da nekdo takšno varstvo poimenuje vrtec," surovo in neprimerno ravnanje z otroki v varstvu otrok Kengurujčki v ljubljanskih Vrhovcih komentira predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj.

Po njenih besedah morajo s tako majhnimi otroki delati strokovno usposobljeni ljudje, ki razumejo otroke in so njihovi zavezniki: "Strokovna delavka ima naziv vzgojiteljica. Že sam naziv je dovolj močan, da nam sporoča, da je ona zaveznica in podpornica otroka. Tukaj ne sme iti nič narobe, tu mora biti vse v redu."

Foto: Bojan Puhek

Bogatajeva, sicer tudi ravnateljica Vrtca Škofja Loka, ob tem poudarja, da ljudje brez ustreznih znanj in usposobljenosti ne morejo delati s tako občutljivo populacijo otrok.

"Kar stisne me v želodcu, ko pomislim, da je nekaj takšnega sploh možno"

Nad neprimernim ravnanjem z otroki v ljubljanskem varstvu so ogorčeni tudi zasebniki. "Če bi me vprašali, kaj je najbolj nesramen ali brutalen način dela z otroki, moja domišljija nikoli ne bi šla v to smer. Kar stisne me v želodcu, ko pomislim, da je kaj takšnega sploh možno in da lahko človek to naredi otroku," pripoveduje direktorica kranjskega zasebnega vrtca Dobra teta Jana Fleišer.

Na vprašanje, kaj bi storila, če bi bil njen otrok podvržen takšnemu ravnanju, Fleišerjeva odgovarja, da kot mama treh otrok, od katerih najmlajši še vedno obiskuje vrtec, preprosto ne ve, kaj bi storila: "Vsekakor sem hvaležna, da mi tega ne bo treba doživeti, ker vem, da so moji otroci v varnem okolju. Tega, kar se je dogajalo v tem varstvu, si sploh ne morem niti zamisliti."

Jana Fleišer je ustanoviteljica in direktorica kranjskega zasebnega vrtca Dobra teta. Leta 2014 je dobila nagrado za mlado podjetnico leta. Foto: YouTube

Po njenih besedah je žalostno, da pristojni dopuščajo, da lahko oseba, ki nima urejenega statusa, izvaja varstvo otrok. "Zdaj smo zaradi takšne situacije očrnjeni vsi zasebniki. Verjamem, da se v zavesti staršev zdaj poraja dvom o vsakem izmed nas, čeprav omenjeni dogodki nimajo nobene neposredne zveze z nami."

Ker omenjeno varstvo ni bilo vpisano v razvid, to po njenih besedah pomeni, da so lastniki kršili veljavna pravila: "Če niso vpisani v razvid, potem ne morejo biti zavod za varstvo, nikakor pa niso zasebni vrtec. Tako se dela krivica vsem drugim, ki smo šli, ko gre za nadzor, skozi vsa sita in mline."

Kako je mogoče, da starši in nekdanji zaposleni niso ukrepali že prej?

Ob tem se Fleišerjeva sprašuje, kako je možno, da se zaradi neprimernega ravnanja z otroki niso že prej oglasili bodisi zaposleni, ki so delali v omenjenem varstvu in so bili priče nepravilnostim, bodisi starši, ki so svoje otroke zaradi negativnih izkušenj izpisali iz omenjenega varstva.

"Ko so nastali omenjeni posnetki, se to verjetno ni zgodilo prvič. Zakaj se niso oglasili starši, ki so otroke izpisali iz tega varstva, če so to videli oziroma doživeli? Zakaj nekdanji zaposleni, če so se bali za službo, niso na inšpektorat podali anonimne prijave? Ne morem razumeti, kako je možno, da nekdo vidi nasilje nad otrokom in se obrne stran," se sprašuje ustanoviteljica zasebnega vrtca.

Na vprašanje, zakaj starši otrok ali vzgojitelji, ki so bili v omenjenem varstvu v preteklosti priče nehumanemu ravnanju z malčki, niso ukrepali, Bogatajeva odgovarja, da je kultura v naši državi takšna, da zelo redki ljudje premorejo pogum, da se v pravem trenutku odzovejo na problem.

Marsikdo se sprašuje, koliko časa so se v varstvu otrok na ljubljanskih Vrhovcih dogajale nepravilnosti in zakaj nihče od zaposlenih ali staršev doslej ni ukrepal. Foto: Bojan Puhek

"Ta zgodba verjetno ni popolnoma sveža. Ta delavka je bila zaposlena samo tri tedne in je sprejela vse ukrepe, da so se zadeve razrešile, ne glede na to, da je zdaj sama verjetno izgubila službo. To je bila modra in pogumna odločitev mladega človeka, prej pa se je žal verjetno tiščalo glavo v pesek, kot da se ni zgodilo nič," poudarja predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije.

"Zaslužkarstvo na račun staršev, ki nimajo kam z otrokom, je morda že preveč vidno"

Bogatajeva ob tem poudarja, da je v javnih vrtcih veliko več nadzora kot v zasebnih vrtcih in varstvih: "Med drugim imamo točno začrtano smer in način dela s predšolskimi otroki. Jasno so določeni standardi in normativi ter pogoji, kdo sploh lahko dela z otroki. Izpostavljeni smo številnim predpisom, inšpektorjem vedno omogočamo dostop. Dejstvo je, da je v javnih vrtcih veliko več nadzora."

Po njenih besedah so lahko tudi zasebni vrtci zelo dobri in uspešni, saj se številni zasebniki trudijo, da delajo po pravilih in imajo zaposlene strokovne delavce z ustrezno izobrazbo. Kljub temu bi morale država in občine po njenih besedah poskrbeti, da bi bilo tudi v javnih vrtcih dovolj prostora za predšolske otroke.

"Država bo morala na tem področju narediti odločen korak in morda poostriti predpise. V marsikaterih občinah se je ta zadeva v zadnjih letih nekoliko preveč sprostila. Zaslužkarstvo na račun otrok in staršev, ki se znajdejo v stiski, kam z otrokom, je morda že nekoliko preveč vidno," še dodaja Bogatajeva.