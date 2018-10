Inšpektor: Ko sem videl posnetke, sem si želel samo, da to ni res #video

Po njenih besedah poznamo v Sloveniji javne in zasebne vrtce ter varuhe predšolskih otrok. Status zadnjega ima 338 fizičnih oseb. Med drugim je imela od leta 2015 ena oseba omenjen status registriran na naslovu, kjer je svojo dejavnost izvajal zavod Kengurujčki, vendar, kot je dejala, vse kaže, da te osebe tam ni bilo.

VIDEO: grozljivo ravnanje – otroke prisilno zavijali v rjuhe (opozorilo: občutljiva vsebina)

Inšpektor: Dnevno smo v stiku s policijo

"Ko sem videl posnetke, sem si želel samo, da to ni res. Odzvali smo se takoj, ko so nas o tem obvestili. Ko smo v petek dopoldne obiskali prostore, tam ni bilo nikogar. Dnevno smo v stiku s policijo. Osebe, ki so delale tam, kot tudi lastnik zavoda, bodo procesirane," je poudaril glavni inšpektor Tomaž Rozman.

Kot je dejal, je zavod sicer imel registrirano dejavnost varovanja predšolskih otrok, vendar na ministrstvu za izobraževanje ni bil vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, kot to določa zakonodaja. "Dejavnost je registriral, a zanjo ni pridobil dovoljenja," je dodatno pojasnila Vida Starič Holobar.

V treh letih so na inšpektoratu izrekli 20 predlogov za izbris iz razvida oz. prepoved opravljanja dejavnosti, ker niso več izpolnjevali pogojev - ponavadi gre za neizpolnjevanje prostorskih in kadrovskih pogojev. Letos so dobili šest prijav glede varuhov na domu - v dveh primerih so izrekli prepoved opravljanja dejavnosti. Niso pa pri varuhih dobili nobene prijave domnevnega nasilja. Vse skupaj so sicer letos dobili 55 prijav domnevnega nasilja v vseh vrtcih, zasebnih zavodih in predvsem šolah skupaj. Letošnji primeri še niso zaključeni, statistika pa kaže, da je približno tretjina prijav upravičenih, je dejal Rozman.

Rozman, ki na novinarski konferenci še ni imel vseh podatkov, je v pogovoru za Kanal A popoldne pojasnil, da so inšpektorji zavod Kengurujčki obiskali že leta 2015. V nadzoru so ugotovili, da ne opravlja dejavnosti varstva otrok, pač pa ima za to pogodbe s štirimi podizvajalci. Ena od teh se je nato vpisala v razvid varuhov pri ministrstvu, a je leta 2017 po podatkih ministrstva svoj s.p. ukinila.

Ostali trije pa pozneje po Rozmanovih besedah te dejavnosti v zavodu niso več opravljali. Kot je dejal, so enemu od njih dejavnost že leta 2015 prepovedali opravljati, pri drugi izvajalki pa so ugotovili, da krši normative, torej varuje več otrok, kot je bilo dovoljeno.

Pri vseh so nadzor pozneje tudi ponovili in preverjali upoštevanje ukrepov, je še dejal Rozman.

V zasebnem zavodu Kengerujčki na Vrhovcih v Ljubljani so otroke, stare med 11 meseci in štirimi leti, da bi jih umirili in se ne bi slišalo njihovega joka, prisilno umirjali tako, da so jih tesno povijali v rjuhe, je poročala TV Slovenija.

Posnetki kažejo, da so otroka, povitega tudi čez glavo, položili v posteljico in nanj položili vzmetnico. Otroke naj bi tudi prisilno hranili.

Ravnanje je s telefonom posnela vzgojiteljica

Ena od vzgojiteljic, ki je bila v vrtcu zaposlena dobre tri tedne, je ravnanje z otroki posnela z mobilnim telefonom. Skupaj s starši otrok so se s posnetki obrnili na policijo. Ta z inšpektorji primer preiskuje.

Na Twitterju se je odzval minister za izobraževanje Jernej Pikalo.

Odločno obsojam nelegalne prakse na področju varovanja otrok in starše pozivam, naj pred vpisom otroka v zasebno varstvo pridobijo vse potrebne informacije. Na MIZŠ smo vam na voljo. #zavodKengurujčki — Jernej Pikalo (@JernejPikalo) October 4, 2018