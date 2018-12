Spravili so se na Hofer, ministrstvo, slovenske ženske in kupce vinjet

Hofer so prevaranti letos vpletli v podarjanje neobstoječih darilnih bonov, kupce vinjet zavajajo z lažnimi nagradnimi igrami, spletno stran slovenske geodetske uprave so napadli s programom za rudarjenje kriptovalut, ki upočasnjuje računalnike, slovenskim ženskam na pa dušo pihali s profilov z ukradenimi fotografijami moških in jih nato prosili za denar.

Slovenski uporabniki spleta so se morali tudi letos otepati cele vojske različnih prevar, s katerimi so se goljufi poskusili dokopati do njihovega denarja ali se okoristiti s krajo njihovih osebnih podatkov, v rubriki Digisvet na Siol.net pa smo se trudili , da bi jih razkrinkali čim več. Še enkrat preverimo letošnjo metodologijo internetnih goljufov, da bomo bolje pripravljeni na tovrstne izzive, ki jih prinaša leto 2019.

Lažni vrednostni boni za znane slovenske trgovine

Zelo pogosta prevara, s katero so goljufi poskusili pridobiti podatke uporabnikov, kot so e-poštni naslov, telefonska številka ali dovoljenje za objavljanje na njihovih profilih na Facebooku, je temeljila na lažnem izdajanju za spletne podružnice trgovin, ki jih Slovenci obiskujejo zelo pogosto, kot so Hofer, Mercator in Lidl, tudi tekstilni velikan Zara.

Včlanjevanje v plačljive SMS klube

Na ogromno načinov so slovenske uporabnike prevaranti letos poskusili pretentati, da bi se nevede včlanili v plačljiv SMS klub, ki uporabniku za vsako prejeto promocijsko sporočilo SMS za storitev, ki je skoraj zagotovo ne potrebuje, zaračuna en ali dva evra.

Prevaranti so za to potrebovali uporabnikovo telefonsko številko, pridobiti pa so jo poskusili na več načinov:

- Z obljubami o velikih zaslužkih iz trgovanja s kriptovalutami.

- S podarjanjem lažnih darilnih bonov za slovenske trgovine.

- Z zvijačo, da vedo, kako na pametne telefone z Androidom namestiti priljubljeno igro Fortnite, ko ta sploh še ni bila na voljo za Android.

Celjsko podjetje se je zaradi znane prevare zelo opeklo

Slovenski policisti so letos večkrat obravnavali primere prevar, ki temeljijo na lažnih e-poštnih sporočilih od "direktorja". Ta je od svojih uslužbencev zahteval nujno plačilo računov sumljivim in praviloma tujim podjetjem, ki so po uspešno izpeljani prevari izginila.

Eden najodmevnejših letošnjih primerov povzročitve poslovne škode zaradi tovrstne prevare v Sloveniji se je zgodil oktobra:

Tisoč in ena prevara s kriptovalutami, med posrednimi žrtvami tudi Elon Musk in slovensko Ministrstvo za okolje in prostor

Kriptovalute so bile po veliki rasti cen, ki se je zgodila ob takšnem času lani, ena največjih pogovornih tem leta 2018, zato ni bilo nenavadno, da so se prevaranti poskusili okoristiti tudi po tej poti:

- Spletna stran, s katero upravlja Geodetska uprava Republike Slovenije, ki deluje pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor RS, je postala žrtev tako imenovane rudarske skripte, ki računalnike obiskovalcev spletne strani spreminja v sužnje za pridobivanje kriptovalut, ki se nato stekajo na račune prevarantov.

- Z rudarsko skripto so januarja letos napadli celo spletno stran YouTube.

- Po februarski izstrelitvi najmočnejše rakete vseh časov se je na Twitterju nekdo izdajal za vizionarja Elona Muska in kar nekaj ljudi prepričal, da so mu nakazali kriptovaluto ether.

- Znani promotorji neuspešnih kriptovalut in sistemov mrežnega marketinga, med katerimi so bili tudi Slovenci, so se našli v novem projektu, ki ga prav tako obdajajo veliki rdeči klicaji.

- Najdba zaklada na potopljeni in skoraj pozabljeni ruski ladji je bila skoraj zagotovo prevara, katere namen je ustvarjanje zanimanja za prodajo ničvredne kriptovalute.

Zelo odmevna je bila tudi naša zgodba o kriptovaluti Estatium in Slovencih, ki so bili povezani z njo:

Pozornost so pridobili z znanim imenom, nato pa udarili

Ena od najbolj viralnih letošnjih spletnih prevar, ki po spletu sicer kroži že nekaj let, je uporabnike poskusila prepričati, da je umrl legendarni britanski igralec Rowan Atkinsov, ki je najbolj znan po vlogi Mr. Beana.

Kdor je želel prebrati in zato kliknil novico o njegovi smrti, ki je bila zakrinkana v povezavo na novičarsko spletno stran, je v resnici prejel sporočilo, da je z njegovim računalnikom nekaj hudo narobe in da naj čim prej pokliče na navedeno telefonsko številko, kjer mu bodo težavo pomagali odpraviti. Prevaranti na drugi strani slušalke so seveda hoteli nekaj čisto tretjega:

Pisali so Slovenkam, ki so se vanje zaljubile, nato pa jih začeli prositi za denar

V prvi polovici leta smo naleteli na več primerov prevar, pri katerih so neznanci na družbenem omrežju Facebook navezali stik s uporabnicami in jih očarali. Ko so bili njihovi trebuhi polni metuljčkov, so simpatični možakarji iz rokava potegnili asa, ki so ga skrivali ves ta čas: svojo izbranko so začeli prositi za denar.

V resnici je šlo seveda za lažne profile z ukradenimi fotografijami privlačnih moških, ki so s čustveno manipulacijo poskusili opehariti tudi mnoge Slovenke.

Prevara, ki v Sloveniji vedno "vžge" - brezplačne ali poceni vinjete.

Lažne nagradne igre za vinjeto z letnico 2019 so se letos začele že zelo zgodaj.

Še vedno aktualna modra vinjeta je januarja letos medtem postala zvezda ene najbolj odmevnih prevar, ki se je začela na spletni strani hallokupon.si. Slovenci so množično klicali na navedeno telefonsko številko, da bi si čimprej zagotovili kupon za vinjeto po polovični ceni. Na drugi strani je slušalko dvignil odzivnik in uporabnikom minuto klica zaračunal po mastni ceni. Nekateri klicatelji so bili zaradi dolgotrajnega čakanja na liniji tudi ob 100 evrov. Kupona za vinjeto seveda niso dobili nikoli.

V podobno kategorijo kot vinjete spadajo tudi poceni sončna očala ter nagradne igre za luksuzne avtomobile:

