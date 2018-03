Kaj se v resnici zgodi, če na Facebook napišemo "čudežno" kodo BFF

Potem ko je bilo prejšnji teden razkrito, da je nekdo kupoval podatke o milijonih uporabnikov Facebooka, ta pa je storil premalo, da bi jim to preprečil, je nastal škandal mednarodnih razsežnosti, nato pa je marsikoga zaskrbela tudi njegova zasebnost. Razmere so bile kot nalašč za širjenje prevare, ki je uporabnikom obljubljala, da lahko varnost svojega profila na Facebooku preverijo s posebno kodo.

"Na Facebook v status ali komentar napiši kodo BFF, ki jo je izumil šef Facebooka Mark Zuckerberg. Če se bo obarvala zeleno, je tvoj uporabniški račun zaščiten, če ne, si v težavah. Takoj zamenjaj geslo, saj ti bodo v račun v nasprotnem primeru vdrli hekerji."

To je vsebina spodnje objave, ki se v več jezikih v zadnjih dneh širi po Facebooku. Kdo jo je ustvaril in začel razpihovati, za zdaj ni znano, je pa kot beli dan jasno, da je tako kot vse podobne trditve o novih funkcijah Facebooka, ki se širijo na tak način, neresnična oziroma v tem primeru predstavlja čisto druge prvine družbenega omrežja.

Kaj je v resnici Facebookov BFF?

Objava na spletni strani Medium je lani poleti med prvimi razkrila, da je Facebook dodal novo prvino - na določene ključne besede je mogoče klikniti oziroma se jih dotakniti s prstom, da uporabniku na zaslonu pokažejo animacijo.

Ena od teh besed je BFF, kratica za angleški izraz Best Friend Forever, kar v slovenščini pomeni "prijatelja za vedno". Če jo uporabnik zapiše v komentar ali jo klikne v že obstoječem komentarju ali statusu, se na zaslonu pojavita dve dlani in tleskneta skupaj:

BFF ni edina beseda, ki ob zapisu ali kliku nanjo prikaže animacijo. Zapis you're the best (ti si najboljši/-a) na zaslon prikliče plešočo zvezdo, best wishes (ali tudi čestitam, čestitke in čestitamo v slovenščini) balone, dvignjene palce pa besedi rad ali radness ("carsko"). Obširnejši seznam besed, ki popestrijo Facebook, si oglejte tukaj.

Zakaj pa moj BFF ni zelen? Skoraj zagotovo zaradi nastavitev spletnega brskalnika ali zato, ker uporabnik še ni posodobil aplikacij Facebook za pametni telefon, pojasnjujejo na spletni strani Snopes, ki je znana po razbijanju tovrstnih mitov.

Zakaj je nekdo začel širiti to prevaro, ni znano, na srečo pa ta objava v nasprotju z drugimi podobnimi viralnimi objavami ni prav škodljiva.

