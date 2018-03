Tako obsežen arhiv podatkov imajo za skoraj milijon Slovencev. Tudi vas?

Facebook vsakemu uporabniku omogoča, da si na svoj računalnik prenese kopijo vseh podatkov, ki jih je kdajkoli naložil na družbeno omrežje. V arhivu podatkov so ne samo fotografije in sporočila, temveč tudi seznami vseh naših stikov, lokacij, kjer smo se prijavili v Facebook, naprav, na katerih smo uporabljali družbeno omrežje, in še več. Podatkov o nas, ki Facebook sicer zanimajo najbolj, pa v arhivu ni.

Facebook se je ta teden znašel v velikih težavah, ker je bilo razkrito, da so določeni posamezniki in podjetja zlorabili dostop do podatkov o članih družbenega omrežja ter jih uporabili v pridobitne namene in za manipulacijo z javnim mnenjem. Informacije o tem, kakšne podatke uporabniki na pladnju ponujajo Facebooku, so zato zdaj aktualne bolj kot kdajkoli. Kliknite na fotografijo o preberite več o škandalu, ki v teh dneh pretresa Facebook. Foto: Reuters

Zakaj bi želel imeti arhiv svojih podatkov in kako ga ustvarim?

Prenos arhiva vseh podatkov s Facebooka je uporaben za nekoga, ki razmišlja o slovesu od družbenega omrežja in bi rad za vsak primer shranil pogovore s prijatelji in fotografije, za nekoga, ki želi varnostno kopijo podatkov, če gre s Facebookom kdaj kaj narobe, in za nekoga, ki ga preprosto muči radovednost in bi rad izvedel, kaj in predvsem koliko je že delil s Facebookom.

Svoj arhiv ustvarimo tako, da v Nastavitvah profila na Facebooku izberemo možnost Prenesi kopijo podatkov:

Foto: Matic Tomšič

Pri naslednjem koraku nato izberemo možnost prenosa arhiva (Download Archive). Zgornji korak lahko preskočimo neposredno s klikom na to povezavo:

Foto: Matic Tomšič

Facebook si bo nato vzel nekaj časa, da pripravi arhiv. Kako dolgo bo trajalo, je odvisno od tega, koliko časa je uporabnik že član Facebooka in koliko podatkov (fotografij, videoposnetkov) je izmenjal s svojimi prijatelji. Uporabnik bo na svoj e-poštni naslov nato prejel obvestilo, da je arhiv pripravljen. Prenesel ga bo lahko s klikom na priloženo povezavo:

Arhiv je mogoče prenesti le kratek čas po tem, ko je bil ustvarjen. Mi smo Facebook za našega zaprosili pred dvema dnevoma, a je povezava za prenos že onemogočena. Foto: Matic Tomšič

Arhiv se na osebni računalnik shrani v obliki arhivske datoteke formata ZIP, ki jo je mogoče odpreti kot mapo in po njej brskati, a raje jo v navadno mapo pretvorite s programom, kot je brezplačni 7-zip (namestite ga s klikom tukaj), saj v nasprotnem primeru ne boste mogli brskati po preglednem imeniku vseh podatkov:

Foto: Matic Tomšič

Kaj je v arhivu osebnih podatkov s Facebooka?

Ko arhiv s Facebooka pretvorimo v navadno mapo in jo odpremo, nas bo najprej zanimala datoteka index.htm. Gre za imenik podatkov, ki so v arhivu, odpre pa se v spletnem brskalniku (v našem primeru je to Google Chrome):

Foto: Matic Tomšič

To je začetna stran imenika index.htm. V njej najprej vidimo svoje najosnovnejše osebne podatke (spodaj obkroženo z modro). Vsi tukaj sicer niso prikazani, pod njimi so še strani, ki smo jih všečkali, skupine, v katere smo včlanjeni, in drugi profili na Facebooku, ki jih morebiti upravljamo (stran podjetja, na primer). Z rdečo so obkrožene kategorije imenika. Na posamezne lahko kot na spletu kliknemo, da bi videli želeno vsebino:

Foto: Matic Tomšič

Poglejmo nekaj najobsežnejših kategorij podatkov, ki jih Facebook hrani o nas.

Kontaktni podatki: Vsi e-poštni naslovi in telefonske številke, ki smo jih kdajkoli povezali s Facebookom prek našega e-poštnega naslova ali telefonske številke, če to uporabljamo za prijavo v Facebook:

Foto: Matic Tomšič

Časovnica: Vse stvari, ki smo jih kdajkoli zapisali na svoj zid na Facebooku oziroma so nam jih tja objavili drugi.

Fotografije in videoposnetki: Vse večpredstavnostne vsebine, ki smo jih delili s prijatelji na Facebooku.

Prijatelji: Seznam vseh zdajšnjih in preteklih prijateljstev na Facebooku. Pregled tega seznama je dober način za to, da se spomnimo oseb, za katere smo morda že pozabili, da sploh obstajajo.

Sporočila: Vsebina vseh sporočil, ki smo si jih izmenjali s prijatelji na Facebooku (razen tistih, ki smo jih že izbrisali). Tukaj so tudi sporočila, ki so nam jih pošiljale različne strani na Facebooku (podjetja, na primer).

Do fotografij in videoposnetkov, ki smo si jih s prijatelji izmenjali v sporočilih na Facebooku, dostopamo malce drugače, in sicer odpremo mapo, v kateri je imenik index.htm, ter v njej poiščemo mapo messages in nato še photos ali videos. V zadnjih dveh mapah bomo našli vse fotografije in videoposnetke. Če ste jih posneli in prenašali, pa morda tudi zvočne posnetke (audio) in datoteke (files). Foto: Matic Tomšič

Zaščita: Vse prijave v uporabniški račun na Facebooku z različnimi napravami, naslovi IP (unikatna številka, s katero se naprava identificira v omrežju), lokacijami, določenimi na podlagi naslovov IP. Če veliko potujete, je to pravi zemljevid vseh vaših poti.

Foto: Matic Tomšič

Oglasi: Vse vsebine, ki smo jih na Facebooku kdajkoli všečkali. Facebook tudi na podlagi te dejavnosti za vsakega uporabnika izdela profil zanimanj in mu nato občasno prikazuje vsebine, za katere meni, da ga bodo pritegnile in da bo nanje tudi kliknil. Na koncu sta še seznam promoviranih vsebin, na katere je uporabnik kliknil (Clicked Ad), in seznam oglaševalcev, ki jim je uporabnik omogočil dostop do njegovih osebnih podatkov (Advertisers with your contact info):

Foto: Matic Tomšič

Aplikacije: Vsi kvizi, igre, vprašalniki in druge aplikacije, ki smo jih uporabljali oziroma v njih sodelovali na Facebooku.

Tiste "prave" podatke o nas Facebook hrani zase

Arhiv osebnih podatkov, ki ga lahko prenesemo na svojo napravo, sicer še zdaleč ni vse, kar Facebook ve o nas.

Glavni vir prihodkov Facebooka je oglaševanje. Da bi bil pri tem dovolj učinkovit, da bi mu oglaševalske agencije za to plačevale milijarde evrov, pa mora o uporabnikih vedeti več kot le to, s kom se pogovarjajo in kakšne fotografije nalagajo na Facebook. Foto: Thinkstock

Kot vodstvo Facebooka pojasnjuje v svojem pravilniku o obravnavi in uporabi osebnih podatkov o uporabnikih, Facebook med drugim zanima tudi:

- katere vsebine najpogosteje gledamo na Facebooku in kako dolgo,

- s katerimi uporabniki smo v stiku najpogosteje in kakšne so njihove aktivnosti na Facebooku,

- katere spletne strani obiskujemo (Facebook to ve zato, ker nam s piškotki sledi po spletu, informacijo o nas pa dobi tudi, če spletna stran, ki jo obiščemo, vsebuje gumbe za všečkanje ali deljenje na Facebooku),

Facebook je po zadnji oceni leta 2016 uporabljalo okrog 890 tisoč Slovencev (kliknite na fotografijo za članek), danes je številka verjetno še malce višja. To je skoraj polovica vseh prebivalcev države. Foto: Reuters

- katere druge spletne storitve uporabljamo (če so te kakorkoli povezane s Facebookom),

- za katere stvari plačujemo (če uporabljamo Facebookove plačilne storitve).

Preberite tudi:

Ste slišali dovolj in se odločili, da je čas za slovo od Facebooka? Tukaj so navodila, kako lahko to storite.