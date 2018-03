Skrita kamera, ki lahko zaneti največji politični škandal zadnjih let

Obnovimo znanje: kaj se je zgodilo najprej?



Christopher Wylie, 28-letni soustanovitelj družbe Cambridge Analytica, je pred dnevi za medije razkril, da je ruski raziskovalec Aleksandr Kogan s prestižne britanske univerze Cambridge pred nekaj leti z dovoljenjem več kot četrt milijona uporabnikov Facebooka, ki so uporabili aplikacijo thisisyourdigitallife (To je vaše digitalno življenje), izvedel znanstveno študijo, v kateri je na podlagi njihovih podatkov na Facebooku ustvaril njihove podrobne psihološke profile.



Christopher Wylie je postal obraz najnovejšega mednarodnega škandala, za katerega zdaj vse kaže, da bo prerasel okvire zlorabe uporabniških podatkov in postal politična nočna mora. Foto: YouTube

Kogan je študijo, ki jo je sicer opravljal povsem zasebno in ne pod okriljem univerze, razširil na vse prijatelje v raziskavi sodelujočih uporabnikov Facebooka in na tak način profiliral več kot 50 milijonov ljudi, nato pa te podatke prodal britanskemu podjetju Cambridge Analytica.



Poslopje v Londonu, v katerem ima sedež podjetje Cambridge Analytica. Britanski preiskovalci so na vrata prostorov Cambridge Analytice zaradi suma, da so v zgradbi dokazi o več kaznivih dejanjih, potrkali v ponedeljek zvečer. Foto: Reuters

Podjetje, ki ga je financiral ameriški republikanski milijarder Robert Mercer, iz ozadja pa ga je vodil nekdanji najtesnejši sodelavec Donalda Trumpa Steve Bannon, je s pridobljenimi podatki začelo vplivati na javno mnenje ljudi in pravzaprav zrežiralo končni rezultat predsedniških volitev v ZDA, na katerih je zmagal Trump, trdi Wylie.



Wylie pravi tudi, da je Facebook za "žetev" podatkov več deset milijonov uporabnikov vedel zelo dolgo, a ni storil ničesar. Leta 2015, tik pred začetkom volilne kampanje v ZDA, je Wylie od vodstva Facebooka prejel ukaz, naj izbriše vse podatke. Tega ni storil, Facebook pa se mu nato ni več javil, nikogar pa niso niti opozorili, da bi pridobljeni podatki lahko povzročili škodo, zatrjuje Wylie. Pri Facebooku zdaj razmišljajo o tožbi zoper Analytico.



Facebooku je na račun škandala s Cambridge Analytico v ponedeljek na ameriški borzi močno padla cena delnice in s celotne vrednosti podjetja odščipnila nekaj deset milijard evrov. Foto: Reuters

Iz podjetja Cambridge Analytica so sicer sporočili, da so navedbe Christopherja Wylieja, ki se želi od dogajanja zdaj distancirati, zgolj laži in da nikoli niso poskusili vplivati na rezultat katerihkoli volitev.



A posnetki, ki jih je ekskluzivno pridobila britanska televizija Channel 4, pripovedujejo drugačno zgodbo.

Politične pasti, dekleta na klic in druge umazane igrice

Alexander Nix, prvi mož podjetja Cambridge Analytica, na svojih javnih nastopih zavzeto zagovarja svobodo odločanja in demokratične volitve. A ujemi ga s skrito kamero in pokazal bo čisto drug obraz - obraz prevaranta in manipulatorja.

Alexander Nix je razkril, da pozna zelo veliko načinov, kako nekomu zagotoviti politično zmago. Niti eden od teh, ki jih je opisal, ni zakonit. Foto: Reuters

To so ugotovili pri britanski televiziji Channel 4, ki so se z Nixom in njegovim sodelavcem Markom Turnbullom januarja letos srečali pod pretvezo iskanja pomoči za zagotovitev politične zmage na volitvah v Šrilanki.

Nix je novinarju Channel 4, ki se je izdajal za zastopnika politika iz Šrilanke, pojasnil, da mu lahko zmago zagotovi na več načinov. Poslušajte ga in spodaj preberite, kaj je povedal:

"Tja bomo poslali lažnega bogataša, ki bo z vašim protikandidatom sklenil donosno fiktivno pogodbo za nakup zemljišča. Vse bomo posneli in imeli boste dokaz korupcije," je Nix opisal, kako bi nasprotnika izmišljenega šrilanškega politika zvabil v past.

"K njemu domov lahko tudi pošljemo dekleta. Ukrajinke, recimo. Vse bomo posneli in poskrbeli, da se bo videoposnetek kot vihar razširil po spletu," je še eno možnost ponudil Nix in dodal, da samo razmišlja na glas. A načinov je res veliko, je dejal.

"Nihče ne bo nikoli izvedel, da smo vpleteni v volitve. Naredimo lahko lažne osebne izkaznice, lažne spletne strani. Lahko se pretvarjamo, da smo študentje, ki delajo raziskavo za seminarsko nalogo, lahko smo turisti. S tem imamo veliko izkušenj," se je pohvalil Nix.

Vpleteni v več kot 200 različnih volitev po vsem svetu

Mark Turnbull je medtem pojasnil, da imajo na tem področju veliko izkušenj, saj so podobne taktike uporabili že večkrat. "Nazadnje v vzhodnoevropski državi, pa v Nigeriji, Keniji, na Češkem, v Argentini, Indiji." Skupno naj bi neposredno 'sodelovali' že pri več kot 200 različnih volitvah.

Mark Turnbull (v svetlem plašču) v zadnjih dneh v Veliki Britaniji brez spremstva vsaj enega zvedavega novinarja ne more nikamor. Foto: Reuters

Pri Channel 4 so zagotovili, da imajo materiala na temo manipulacije z izidi volitev v povezavi s podjetjem Cambridge Analytica še precej, postopoma pa ga bodo razkrivali v prihodnjih dneh.

Kaj bi se zgodilo, če bi nekdo na podoben način poskusil profilirati Slovence?



Kako bi se na takšno zlorabo osebnih podatkov, kot si jo je privoščilo podjetje Cambridge Analytica, posredno pa tudi Facebook, odzvali slovenski državni organi, če bi bili vpleteni tudi slovenski državljani, smo vprašali urad informacijskega pooblaščenca (IP).



Odgovorili so nam, da je po obstoječi zakonodaji ukrepanje IP omejeno, saj ni mogoče uveljaviti določb Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki velja za obdelavo osebnih podatkov, če je upravljavec osebnih podatkov ustanovljen, ima sedež ali je registriran v Republiki Sloveniji ali če je podružnica upravljavca osebnih podatkov registrirana v Republiki Sloveniji.



A kmalu bo zapihal drugačen veter, saj 25. maja letos na ravni EU začne veljati Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma GDPR. Ta bo k upoštevanju evropske zakonodaje bolj jasno zavezala tudi tehnološke velikane, ki sistematično spremljajo in profilirajo evropske državljane, so pojasnili v uradu IP.



Če bi se zloraba osebnih podatkov evropskih državljanov zgodila po začetku veljavnosti uredbe, bi stekla koordinirana akcija evropskih nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov.



O možnih ukrepih in sankcijah zoper kršitelje sicer ni mogoče govoriti vnaprej, vendar pa nova uredba prinaša možnost izrekanja bistveno višjih kazni: vse tja do 20 milijonov evrov ali štiri odstotke skupnega svetovnega letnega prometa - odvisno, katera številka je višja. Za največja podjetja bi to pomenilo milijardne kazni.

Preberite tudi:

Zakaj je skoraj tisoč Slovencev od Googla zahtevalo, naj jih izbriše

To je eden redkih, ki so si upali zavrniti velikega Steva Jobsa