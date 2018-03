Zakaj je skoraj tisoč Slovencev od Googla zahtevalo, naj jih izbriše

Iz vseh držav Evropske unije je Google od maja 2014 do danes prejel 655.429 zahtevkov za umik 2.439.892 spletnih strani. Google zahteve za odstranitev vsebin jemlje resno, njegovi zaposleni se namreč ukvarjajo praktično z vsakim zahtevkom posebej. Foto: Reuters

Google je v začetku tega tedna objavil poročilo o transparentnosti, iz katerega je razvidno, koliko zahtevkov za umik spletnih naslovov, ki vsebujejo osebna imena in druge sporne podatke, iz rezultatov iskanja je prejel od konca maja 2014, ko je začela veljati uredba sodišča Evropske unije o "pravici biti pozabljen".

Iz Slovenije je Google od malce manj kot tisoč posameznikov do konca februarja letos prejel 2.219 zahtevkov za odstranitev okrog 8.300 spletnih strani iz seznama rezultatov iskanja, ki se uporabniku prikaže po tem, ko v Google vpiše določene ključne besede.

Kot je razvidno iz tega grafa, je Google ugodil samo približno tretjini vseh prejetih zahtevkov iz Slovenije. Foto: Google

82,9 odstotka vseh zahtevkov za odstranitev je Googlu poslalo 746 fizičnih oseb iz Slovenije, 6,1 odstotka zahtevkov je na Google naslovilo 55 mladoletnikov iz Slovenije, 11 odstotkov zahtevkov pa je prišlo od slovenskih državnih uradnikov (38 zahtevkov), podjetij (32 zahtevkov) in javnih osebnosti, ki niso v državni upravi (27 zahtevkov).

Zakaj Slovenci nočejo, da bi Google drugim uporabnikom pokazal njihovo ime

Podatke za različne razloge, zakaj so Slovenci zahtevali umik informacij o sebi, Google zbira in v različne kategorije razvršča od januarja 2016.

53,7 odstotka vseh zahtevkov spada v kategorije Imena ni mogoče najti, Nezadostne informacije in Razno ter Drugo. Pri prvih dveh je Google veliko večino zahtevkov zavrnil, saj je izpolnjujejo pogojev za odstranitev, v tretjo in četrto kategorijo spadajo vsi zahtevki, ki jih ni mogoče uvrstiti nikamor drugam. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Največ Slovencev (24,1 odstotka) je od Googla umik spletnih naslovov iz rezultatov iskanja zahtevalo v kategoriji tako imenovanih strokovnih informacij, ki razkrivajo domači ali delovni naslov, poslovno dejavnost ali kontaktne podatke osebe.

8,6 odstotka slovenskih pošiljateljev zahtevkov je od Googla zahtevalo umik spletnih naslovov, ki razkrivajo njihovo udeležbo pri kriminalnih dejavnostih oziroma v povezavi z njimi na kakršenkoli način omenjajo njihovo ime.

8,1 odstotka Slovencev je Googlu zahtevek poslalo zato, ker so opazili krajo svoje intelektualne lastnine oziroma kršenje avtorskih pravic.

5,3 odstotka zahtevkov iz Slovenije pa želi doseči umik spletnih naslovov, ki se dotikajo političnih tem.

Google v Sloveniji do zdaj ni zabeležil posebej kontroverzne zahteve po umiku spletnega naslova iz rezultatov iskanja, ki bi bila v javnem interesu, je pa precej takšnih primerov v drugih državah Evropske unije. Preostale lahko preberete tako, da kliknete na to fotografijo in nadaljujete proti dnu spletne strani, dokler ne pridete do razdelka Raziščite zahteve (obkroženo z rdečo). Foto: Matic Tomšič

Slovencem so šle najbolj v nos objave v nekaterih medijih in razkrivanje, komu dolgujejo denar

Med petimi spletnimi mesti, za katere je Google od Slovencev prejel največ zahtevkov za odstranitev povezav do njihovih imen in osebnih podatkov, so kar tri spletne izdaje znanih slovenskih tiskanih medijev. Pri njih je bilo po mnenju uporabnikov, ki so na Google pošiljali zahtevke, skupaj spornih 277 člankov.

Med peterico je tudi Facebook in, zanimivo, spletna stran www.stop-neplacniki.si. Ta že nekaj let na sramotilni steber obeša slovenska podjetja, ki svojim podizvajalcem dolgujejo denar.

