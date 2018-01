Google je pravkar razveselil ogromno uporabnikov. Tudi vas?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakaj bi želeli utišati spletne strani, ki ob obisku samodejno predvajajo zvok?

Zato, ker lahko uporabnika motijo med delom, mu preusmerijo pozornost med branjem besedila ali ogledovanjem drugih vsebin, če ima na zvočnikih ali slušalkah nastavljeno visoko jakost zvoka in začetka predvajanja ne pričakuje, pa ga lahko tudi zelo ustrašijo.

Številne spletne strani uporabniku tudi zvito otežijo izklop zvoka. Če spletna stran predvaja videoposnetek in ga uporabnik prekine, se ta preprosto prestavi v spodnji desni kot spletne strani in se predvaja naprej. Nekatere spletne strani imajo predvajalnike medtem za nameček postavljene tako oziroma so dovolj majhni, da jih uporabnik ne najde takoj. Foto: Thinkstock

Rešil nas bo Google

Google je v svojem brskalniku Chrome že nekaj časa ponujal možnost utišanja spletnih strani, ki so predvajale po uporabnikovem mnenju nadležen zvok, a ta rešitev ni bila trajna.

Zdaj je Google funkcijo v Chromu nadgradil tako, da utišana spletna stran ostane tiha za vedno, tudi po izklopu brskalnika, oziroma do takrat, ko ji uporabnik znova dovoli predvajanje zvoka.

Google Chrome je najbolj priljubljen spletni brskalnik za osebne računalnike. Z njim do spleta dostopa skoraj dve tretjini vseh uporabnikov. Foto: Matic Tomšič

Chrome je za zdaj tudi edini med velikimi spletnimi brskalniki, ki uporabnikom ponuja to možnost.

Vse, kar je treba narediti, je, da z desno tipko na miški kliknemo na naslov zavihka, na katerem je odprta glasna in moteča spletna stran, ter v meniju, ki se pojavi, izberemo Prezrtje spletnega mesta (ali "Mute Site", če uporabljamo angleško različico brskalnika Chrome).

Rdeči krožec - desni klik na miški. Rdeči pravokotnik - Prezrtje spletnega mesta Foto: Matic Tomšič

Ko se odločimo, da bomo spletni strani znova dovolili predvajanje zvoka, naslov zavihka, na katerem je odprta, preprosto še enkrat kliknemo z desno tipko na miški in v meniju izberemo Preklic prezrtja spletnega mesta.

Rdeči krog - desni klik z miško. Rdeči pravokotnik - Preklic prezrtja spletnega mesta. Rdeča številka 1 - ikona, ki prikazuje, da je zavihek trenutno utišan. Foto: Matic Tomšič

Funkcijo boste lahko uporabili, če ste brskalnik Chrome že posodobili na najnovejšo različico, ki je izšla v sredo, oziroma se je posodobil samodejno.

Če funkcije še ni, v Chromu zgoraj desno kliknite na tri pike (pod križcem za izhod), v meniju izberite Pomoč in nato možnost O Google Chromu, kar bo najverjetneje sprožilo prenos posodobitve.

Spletne strani, ki uporabnika sililjo v poslušanje svojih vsebin, je sicer mogoče utišati tudi s šarjenjem po naprednih nastavitvah spletnih brskalnikov oziroma nameščanjem dodatkov za brskalnike. Tukaj preberite, kako. Ta rešitev sicer ni tako popolna kot preprosto prezrtje spletnega mesta, ki ga zdaj ponuja Chrome.