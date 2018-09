Kaj se zgodi, če nasedete tej prevari, ki izbira za žrtve Slovence

Uporabnika Facebooka klik na spletno povezavo "Slovenska vlada PRETRESENA ob odkritju NOVEGA podzemnega bančnega sistema" preusmeri do članka z istim naslovom, ki gostuje na spletni strani nexglo.com/ljublana-retirement (preberite celoten članek brez tveganja, saj so na spletni strani aktivne skripte, ki bi lahko škodile vašemu računalniku).

Že spletni naslov članka je prvi svarilni znak, da moramo biti pozorni, saj je ime slovenske prestolnice zapisano narobe, a pojdimo dalje.

Kaj trdi članek

Članek opisuje način za plemenitenje premoženja Kripto Trgovalec, ki naj bi ga izkoristilo že 25 tisoč državljanov Slovenije, z vložki v višini nekaj sto evrov pa so v zelo kratkem časovnem obdobju zaslužili več sto tisoč evrov, eden od njih celo pet milijonov, zagotavlja avtor članka.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V ozadju naj bi bil izredno napreden sistem za avtomatizirano trgovanje s kriptovalutami. Nihče, ki mu je do zdaj zaupal, še ni izgubil denarja, trdi članek. Učinkovitost sistema podpirajo tudi številni pozitivni komentarji uporabnikov Facebooka, ki so navedeni pod člankom.

Kaj je res

Najprej naštejmo nekaj velikih klicajev, ki pozornemu opazovalcu takoj razkrijejo, da gre najverjetneje za prevaro:

- Članek obljublja velikanske dobičke brez tveganja izgube začetnega vložka. Iz izkušenj vemo, da takšna zagotovila še posebej na izredno nepredvidljivem trgu s kriptovalutami ne držijo vode.

- Članek trdi, da je o sistemu za avtomatizirano trgovanje s kriptovalutami poročalo 15 priznanih slovenskih finančnih novinarjev, a ne navede virov.

- Članek je poln pravopisnih napak. Čeprav gre najverjetneje za eno od različic finančnih prevar iz tujine, je članek skoraj zagotovo napisal Slovenec, saj se v besedilu pojavljajo takšne napake, ki jih Googlov prevajalnik, s katerim si goljufi praviloma pomagajo pri prevajanju tovrstnih člankov v slovenščino, ne bi naredil.

- Fotografija domnevnega strokovnjaka Daniela, ki naj bi sodeloval pri projektu, je lažna. Fotografijo istega moškega so večkrat uporabili že drugi prevaranti, v tistih primerih mu je bilo ime Steve McKay, strokovnjak za bitcoin. Moški je v resnici fotomodel, najdemo pa ga na spletni strani z namenskimi fotografijami Shutterstock:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

- Komentarji uporabnikov Facebooka pod člankom so ponarejeni. Vsi so zapisani v slovenščini, a niti eden od navedenih uporabnikov ni Slovenec.

- Klik na katerokoli od spletnih povezav, ki obdajajo članek, uporabnika ne pripelje do drugih vsebin, temveč na naslednjo stran do obrazca, ki je namenjen pridružitvi finančni shemi. Pa poglejmo, za kaj gre v resnici.

Če se pridružiš, lahko takoj zamenjaš telefonsko številko

Na dnu članka je povezava do obrazca, ki omogoča registracijo uporabniškega računa in začetek trgovanja. Obrazcu dela družbo videoposnetek, na katerem ustanovitelj Microsofta Bill Gates govori o potencialu kriptovalut. Pod obrazcem so izpovedi zadovoljnih uporabnikov sistema in več informacij o tem, kako ta način trgovanja "res deluje".

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Marsikdo v želji po čim hitrejšem zaslužku morda ne bo opazil, da je čisto na dnu spletne strani mogoče klikniti na povezavo Earnings Disclaimer, ki odpre dolg zapis o odklanjanju odgovornosti glede morebitne izgube začetnega vložka.

Tam lahko med drugim najdemo informacije, da "zagotovila, da boste s tem sistemom zaslužili karkoli, ni", da je "višina zaslužka odvisna od vašega znanja na področju financ" in da se kakršnekoli odgovornosti že vnaprej otepajo z uporabo besed, kot so "pričakujemo, ocenjujemo, projiciramo, verjamemo, upamo".

Zapis, s katerim se prevaranti poskušajo izogniti odgovornosti za morebitne izgube denarja, ki jih bodo tisti, ki bodo sodelovali v tej finančni shemi, tudi skoraj zagotovo doživeli. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Trgovanju smo se pridružili z izpolnitvijo obrazca na desni strani zaslona. Pri prvem koraku smo vpisali ime, priimek in e-poštni naslov, pri drugem koraku geslo, pri tretjem pa še telefonsko številko in kliknili na gumb Registracija.

Če je registracija uspešna, nas spletna stran preusmeri na končni cilj: na platformo za forex trgovanje KontoFX, ki slovi kot ena najslabših in najmanj zanesljivih:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Mnenja o KontoFX na spletu so porazna (vir, vir, vir), saj izplačila morebitnih zaslužkov trajajo izredno dolgo oziroma sploh niso izplačani, v stik z njihovo tehnično pomočjo je skoraj nemogoče priti, platforma pa sploh nima licence za trgovanje forex.

KontoFX je stik z nami takoj po registraciji sicer želel vzpostaviti, a ne zato, da bi nam pomagali. Z angleške telefonske številke (+44) so nas poklicali na tisto, ki smo jo navedli v obrazcu za registracijo.

Ko smo se oglasili, nas je moški z indijskim naglasom v angleščini pozval, naj čim prej položimo do tisoč evrov in začnemo trgovati. Ko smo klic prekinili, so nas z iste telefonske številke v dveh dneh nato klicali še skoraj dvajsetkrat.

Za preizkus, kaj v resnici skriva finančna prevara, smo seveda žrtvovali rezervno telefonsko številko, ki jo uporabljamo samo v takšne namene. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

